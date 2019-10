Mignon grâce à son héros, Pokémon Détective Pikachu bénéficie d'un Blu-ray UHD à la qualité appréciable. Mais loin d'être irréprochable.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Pokémon Détective Pikachu, l’un des temps forts cinéma de 2019, est choyé par Warner Bros.. Et, à l’occasion de sa sortie en vidéo, il a eu droit à une édition Blu-ray UHD à même de faire briller Pikachu et ses copains. On a tenu à s’en assurer.

LE FILM

Les différentes bandes-annonces de Pokémon Détective Pikachu promettaient monts et merveilles et on s’attendait à voir, enfin, une bonne adaptation d’un jeu vidéo. Hélas, le film, plein de bonne volonté et réservé à un public hyper large, ne fonctionne que par de rares fulgurances, avec certains gag qui font, au mieux, sourire (mais on les a vus dans les bandes-annonces), tandis que d’autres tombent juste à plat.

Pokémon Détective Pikachu repose essentiellement sur la bouille de Pikachu, mignon au possible et incarné par un Ryan Reynolds au top. On ne sera pas aussi élogieux sur le reste du casting, notamment les autres créatures qui ne sont pas aussi bien modélisées que le héros emblématique (d’ailleurs, tout le monde a un peu les même Pokémon ; était-ce trop cher d’en modéliser 150 ?). Les fans apprécieront quand même l’absence d’outrage à la saga phare. Un moindre mal.

L’IMAGE : 4/5

Warner Bros. nous a habitués à mieux. Non pas que l’image proposée par le Blu-ray UHD de Pokémon Détective Pikachu ne soit pas de qualité, loin de là. Mais force est de reconnaître que le rendu n’est pas uniforme d’une scène à l’autre, certaines séquences étant plus granuleuses sans trop que l’on comprenne pourquoi. Tantôt exquis, ce qui donne un aspect naturel à la partie visuelle, tantôt disgracieux au point de s’apparenter à du bruit vidéo, ce grain ne fait pas toujours honneur à Pokémon Détective Pikachu. Certains plans sont très jolis pendant que d’autres observent une perte en définition.

Heureusement qu’il y a le HDR10 pour venir compenser ces défauts. Les nombreuses séquences sombres du film gagnent en lisibilité et sont illuminées par les multiples sources de lumière qui peuplent la ville de Ryme. Et, bien sûr, le jaune du pelage de Pikachu n’a jamais été aussi… jaune. À tel point qu’il enterre l’intégration des autres Pokémon animés en 3D…

LE SON : 4/5

Warner Bros. a prouvé qu’il savait soigner les bandes son de ses films. Pokémon Détective Pikachu ne déroge pas à cette règle tant la piste Dolby Atmos — en anglais comme en français — sait en mettre plein les oreilles grâce à l’utilisation astucieuse des canaux (cela commence dès l’introduction). D’aucuns trouveront à redire sur certains passages qui manquent de punch, mais le spectacle immersif est assuré (mention spéciale au combat clandestin entre Pikachu et Dracaufeu).

Soulignons par ailleurs la clarté des dialogues, qui se fondent parfaitement dans la bande originale. Un excellent point pour laisser s’exprimer Pikachu/Reynolds.

Le Blu-ray UHD de Pokémon Détective Pikachu est disponible à moins de 30 euros.

Crédit photo de la une : Warner Bros. Signaler une erreur dans le texte