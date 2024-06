Lecture Zen Résumer l'article

Les élections législatives anticipées en France approchent. Le premier tour du scrutin se tiendra le dimanche 30 juin 2024. Jusqu’à quand est-il possible de faire une procuration pour qu’elle soit prise en compte à cette date ?

Quelques semaines après les élections européennes du 9 juin 2024, les Français et Françaises se rendront de nouveau aux urnes. Après la victoire de l’extrême droite aux européennes en France, le président Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. Les électeurs et électrices doivent désormais élire de nouveaux députés, lors d’un scrutin anticipé prévu les 30 juin et 7 juillet prochain.

Il est trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales afin de voter pour cette élection. Si vous avez un doute sur votre inscription sur les listes électorales pour voter aux législatives, vous pouvez encore le vérifier. Vous êtes bien inscrit, mais n’êtes pas disponible à ces dates ? Il est possible de faire une procuration, pour confier votre vote à un autre électeur (qui ne pourra accepter qu’une seule procuration établie en France).

Beaucoup de Français ont d’ailleurs déjà fait ce choix : plus de 400 000 procurations ont été comptabilisées entre le 10 et le 16 juin.

Il faut faire sa procuration de vote le plus tôt possible

Mais, jusqu’à quand avez-vous pour faire cette procuration et qu’elle soit bien prise en compte pour le vote du 30 juin ou du 7 juillet ? « Il n’y a pas de date limite fixée pour l’établissement des procurations de vote. Cependant, il est conseillé d’effectuer la démarche le plus tôt possible afin de vous assurer que la procuration pourra être prise en compte par la mairie de votre commune », indique le site de l’administration française.

Une procuration peut être établie jusqu’au jour du scrutin. Mais il est recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer la démarche sur le site dédié, maprocuration.gouv.fr. Moins de deux semaines avant le premier tour des législatives, le plus tôt est le mieux pour établir sa procuration.

Ne tardez pas à donner votre procuration pour les prochaines élections législatives.

Ma procuration sera-t-elle valable pour le deuxième tour des législatives ?

Si jamais votre procuration ne peut pas être prise en compte à temps pour le scrutin du 30 juin, qu’en est-il du vote du 7 juillet ? « Une procuration reçue trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins, en fonction de la date de validité choisie, être utilisée pour l’éventuel second tour », selon la préfecture d’Île-de-France.

Pour les élections législatives, la procuration de vote dématérialisée est possible, ce qui peut faciliter les démarches. La procédure est possible jusqu’au dernier moment. Mais, à nouveau, anticiper est fortement recommandé. Assurez-vous le plus tôt possible de remplir certaines conditions pour effectuer la démarche en ligne : posséder la carte d’identité électronique et l’application France Identité. Par ailleurs, pour obtenir son identité numérique certifiée dans l’application, il faut prévoir de se déplacer en mairie au moins une fois.

