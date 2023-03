En 2019, le remake du fameux Jumanji était de retour avec un second volet encore plus fou que le précédent. Jumanji : Next Level quitte ainsi la jungle pour monter un cran dans l’action au milieu du désert ou de montagnes enneigées.

Envie d’un concentré d’action disponible sur une plateforme de SVOD pour ambiancer votre début de semaine ? Jumanji : Next Level sera le film parfait à voir sur Netflix, en ce lundi 27 mars 2023.

Alors préparez vos meilleurs costumes d’aventuriers et embarquez dans cette suite de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Mais pas de panique si vous ne l’avez pas vu : vous n’avez pas forcément besoin de vous souvenir de ce premier opus pour apprécier le second.

Le film Jumanji : Next Level sur Netflix, une expédition idéale pour voyager depuis son canapé

Vous avez toujours rêvé de plonger dans le monde dangereux de Jumanji, histoire de frissonner quelques heures ? Pour vous épargner les courses poursuites avec des animaux énervés à vos trousses, vous pouvez plutôt choisir la sécurité de votre canapé et vous embarquer dans Jumanji : Next Level. Cette suite de Jumanji, Bienvenue dans la jungle, lui-même étant une sorte de suite du Jumanji des années 1990 (vous suivez toujours ?), est enfin disponible sur Netflix. Mais finies les parties de jeu de société, et bonjour la technologie puisque l’aventure se déroule au cœur d’un monde vidéoludique.

Dans Jumanji : Next Level, nous retrouvons donc Spencer, Bethany, Fridge et Martha, des ados qui embarquent pour une nouvelle partie, malgré eux. Ils sont accompagnés par Milo et Eddie, deux aînés incarnés par Danny DeVito (Batman : Le Défi, Friends) et Danny Glover (L’Arme Fatale). Mais dans Jumanji, ils redécouvrent leur ancienne jeunesse grâce à des avatars plus forts que jamais.

Jumanji : Next Level // Source : Sony Pictures Entertainment Deutschland

Dans ce second opus de la franchise, on quitte la jungle mythique du jeu pour explorer des déserts arides et des montagnes enneigées, toujours guidés par Dwayne Johnson, alias The Rock, Jack Black et Karen Gillan (Doctor Who). On apprécie l’aspect visuel de ce monde virtuel, idéal pour une comédie d’aventure complètement déjantée, aux références pop culture assumées. Bien sûr, les tambours lointains et les quêtes périlleuses sont toujours de la partie, pour ambiancer des séquences d’action maîtrisées.

Alors, évidemment, ce n’est clairement pas la subtilité qui étouffe Jumanji : Next Level. Les personnages stéréotypés, les situations incohérentes et les blagues fades sont régulièrement de mise. Mais on se laisse finalement porter par ce mélange improbable, qui nous éloigne, le temps de quelques heures, d’une actualité toujours plus anxiogène. Mais attention : vous n’avez que 3 vies pour relever le défi…

À voir si vous avez aimé : Jumanji, Bienvenue dans la jungle ; Jumanji (1995) ; Indiana Jones ; Jungle Cruise

Jumanji, Bienvenue dans la jungle ; Jumanji (1995) ; Indiana Jones ; Jungle Cruise À voir si vous cherchez : aventure ; action ; humour ; débrancher votre cerveau ; baston ; à voir en famille ; équipe soudée ; jeux vidéo ; romance ; parodie ; quête impossible ; décalé ; casting en or ; gags ; assister au The Rock Show et redouter que ses muscles ne finissent par exploser

aventure ; action ; humour ; débrancher votre cerveau ; baston ; à voir en famille ; équipe soudée ; jeux vidéo ; romance ; parodie ; quête impossible ; décalé ; casting en or ; gags ; assister au The Rock Show et redouter que ses muscles ne finissent par exploser Passez votre chemin si : votre petit cœur nostalgique est trop attaché au Jumanji avec Robin Williams

