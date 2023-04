Parfois, tout ce dont on a besoin, c’est une bonne dose de bastons et d’explosions. Et ça tombe bien, Prime Video vous permet de visionner 3 monuments du genre : John Wick, Sonic, le film et Creed : L’Héritage de Rocky Balboa.

Si votre semaine a été difficile et que vous rêvez de débrancher votre cerveau devant un film d’action haletant, à voir en SVOD, Numerama a la sélection qu’il vous faut.

En ce dimanche 16 avril 2023, nous vous recommandons de profiter de votre abonnement à Prime Video pour obtenir votre revanche avec John Wick, pour courir plus vite que l’éclair avec Sonic, le film ou pour vous entraîner sur le ring avec Creed : L’Héritage de Rocky Balboa.

Creed : L’Héritage de Rocky Balboa // Source : Warner Bros.

John Wick sur Prime Video, la vengeance explosive de Keanu Reeves

Un ancien agent secret pète un câble lorsque son chiot tout mignon est assassiné. Voilà comment on pourrait résumer très grossièrement l’intrigue du premier John Wick, dans lequel Keanu Reeves (Matrix) casse des gueules non-stop pendant 1h40. Au volant de voitures de collection et habillé de son plus beau costume, John Wick ne recule devant rien pour mettre sa vengeance à exécution et retrouver le meurtrier de son chien bien-aimé.

Si vous voulez vous mettre à la page en vue de rattraper John Wick 4, actuellement au cinéma, cela tombe bien : les premiers volets sont justement tous disponibles sur Prime Video. Le troisième, nommé Parabellum, était d’ailleurs une grande réussite, dans un très bel écrin d’images nocturnes. Mais pour comprendre la trajectoire de John Wick, il faut revenir à ces origines, au point de départ improbable. Hyper bien chorégraphié, le premier film de la saga ne s’embarrasse pas de superflu. Tout est calibré, efficace, sans chichi. Et c’est tout ce qu’on demande à un film d’action de cette ampleur : nous faire entrer dans une bulle explosive, le temps de quelques heures. Et il se trouve que John Wick possède même un bonus majeur : la classe à toute épreuve de Keanu Reeves.

À voir si vous avez aimé : Matrix ; Bullet Train ; Hitman ; Equalizer ; Taken

Matrix ; Bullet Train ; Hitman ; Equalizer ; Taken À voir si vous cherchez : action ; baston ; grosses explosions ; débrancher son cerveau ; criminels ; agents secrets ; vengeance ; héros solitaire ; suspense ; courses de voitures ; méchant gang russe ; Keanu Reeves en costard qui casse tout

Sonic, le film sur Prime Video, l’adaptation ratée devenue une bonne surprise

Souvenez-vous : en 2019, les premiers visuels étaient dévoilés pour l’adaptation au cinéma du jeu vidéo Sonic. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la déception était immense, à la vue des graphismes absolument affreux du hérisson bleu. Mais finalement, après un beau lifting, redonnant à Sonic la mignonnerie qu’il mérite, le film s’est révélé être, contre toutes attentes, une bonne surprise. Le long-métrage s’attarde ainsi sur la vie paisible du héros de Sega, dans la petite ville de Green Hills. Mais Sonic est bientôt ciblé par le gouvernement et traqué par le méchant Dr Robotnik, qui cherche à s’emparer de ses pouvoirs. Il s’allie alors à Tom Wachowski, le shérif du coin.

Si vous venez de voir Super Mario Bros, le film, au cinéma, et que vous souhaitez poursuivre votre immersion dans des adaptations de jeux vidéo, nous vous conseillons vivement de donner une chance à Sonic, le film. Idéal pour rassembler toutes les générations, ce long-métrage lancé à toute vitesse développe une intrigue plutôt convaincante, tout en bénéficiant d’une interprétation toujours loufoque de Jim Carrey. Et pour les fans du classique vidéoludique, des clins d’œil sont évidemment cachés un peu partout. On n’y croyait pas au début, mais Sonic, le film, c’est plus fort que toi.

À voir si vous avez aimé : Super Mario Bros, le film ; Pokémon : Détective Pikachu ; Pixels ; Shazam !

Super Mario Bros, le film ; Pokémon : Détective Pikachu ; Pixels ; Shazam ! À voir si vous cherchez : action ; vitesse ; à voir en famille ; adaptation d’un jeu vidéo ; baston ; humour ; les grimaces de Jim Carrey ; un Sonic finalement mignon ; plans machiavéliques ; récolter tous les anneaux dorés ; vous remettre à Sonic, les jeux vidéo

Creed : L’Héritage de Rocky Balboa sur Prime Video, le retour d’une icône sur le ring

Adonis Johnson a la boxe dans la peau depuis tout petit. Et pour cause : son père est le légendaire Apollo Creed, décédé pendant un combat, juste avant sa naissance. Pour parfaire son entraînement, Adonis décide de retrouver la trace de Rocky Balboa, à Philadelphie. Le champion de boxe s’était justement battu contre Creed, il y a plusieurs années…

Réalisé par Ryan Coogler (Black Panther, Black Panther : Wakanda Forever), Creed : L’Héritage de Rocky Balboa porte parfaitement son nom. La saga, dont le troisième opus est actuellement au cinéma, prend avec panache la relève de Rocky, version nouvelle génération. Les combats sont toujours aussi agressifs, les entraînements sont toujours aussi intensifs et Creed peut même se vanter d’avoir fait remonter sur le ring Sylvester Stallone, himself. On pouvait tout craindre d’un spin-off de Rocky, si longtemps après, mais on se laisse vraiment emporter par ce film dramatique autour du sport, qui aborde également le racisme aux États-Unis avec justesse. On vous prévient : vous aurez envie de ressortir vos gants de boxe du placard après avoir vibré aux côtés d’Adonis et de Rocky, dans des combats plus immersifs que jamais.

À voir si vous avez aimé : la saga Rocky ; Black Panther ; Fighter ; La Rage au ventre

la saga Rocky ; Black Panther ; Fighter ; La Rage au ventre À voir si vous cherchez : action ; sport ; drame ; boxe ; liens familiaux ; athlètes ; mentor ; compétitions ; entraînement intensif ; romance ; retrouver Sylvester Stallone ; reprendre un entraînement sportif

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.