Amazon Prime Video annonce qu’un nouvel acteur incarnera Adar. Joseph Mawle cède sa place à Sam Hazeldine.

Oubliez Joseph Mawle dans le rôle d’Adar. Ce personnage majeur de la série Les Anneaux de pouvoir sera dorénavant incarné par un autre acteur : Sam Hazeldine. La nouvelle a été rendue publique le 1er décembre 2022 dans un communiqué envoyé par Amazon Prime Video, la plateforme SVOD qui diffuse cette œuvre dérivée du Seigneur des anneaux.

Aucune explication sur ce changement n’a été donnée par Amazon — que ce soit un conflit de calendrier, une divergence de vues sur la conduite artistique du projet ou une sortie médiatique hasardeuse de la part de l’acteur.

Gabriel Akuwudike, Yasen Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, et Nicholas Woodeson ont par ailleurs été annoncés au casting, pour des rôles inconnus.

Adar est un personnage-clé des Anneaux de pouvoir

Joseph Mawle a passé l’audition il y a deux ans pour Adar — plus exactement, pour être un « méchant dans Les Anneaux de pouvoir ». On connait surtout l’acteur pour sa participation à la série Game of Thrones, dans laquelle il jouait Benjen Stark, l’oncle de Jon Snow. Dans la série des Anneaux de pouvoir, Adar est une sorte d’Elfe déchu, touché par les ténèbres : un Moriondor.

Adar est un personnage important et maléfique dans la série télévisée. Il est un serviteur de Sauron, et même l’un de ses lieutenants-clés. À tête d’une bande d’Orques, il lance des attaques sur les quelques humains qui vivent dans une région qui sera plus tard connue sous le nom de… Mordor.

L’acteur Sam Hazeldine partage des traits notables avec Joseph Mawle, notamment un visage émacié, le teint pâle et des yeux acérés. Le maquillage ne manquera pas de gommer, autant que possibles, les différences restantes. Il arrive ponctuellement que des acteurs et des actrices en remplacent d’autres pour le même rôle, pour des raisons variées.

Sam Hazeldine est actuellement au casting de Sandman, de Peaky Bindlers ou bien du Dernier Duel de Ridley Scott. La série des Anneaux de pouvoir est disponible en intégralité sur Amazon Prime Video. La saison 2 des Anneaux de pouvoir devrait sortir vraisemblablement en 2024. De quoi continuer à phosphorer sur les questions en suspens.

