Avec Richard Madden et Priyanka Chopra, Citadel est la nouvelle sortie phare de Prime Video. Et heureusement, l’une des séries les plus chères de l’histoire ne déçoit pas. Notre critique, à partir des 3 premiers épisodes de la saison (les seuls que Prime Video a mis à disposition de Numerama).

Prenez un train lancé à grande vitesse comme dans Bullet Train. Ajoutez-y des anciens agents dont la mémoire a été effacée façon Jason Bourne. Faites infuser de multiples identités dont raffole le Bureau des Légendes. Et enfin, pimentez le tout avec un duo au glamour explosif, qui ferait passer Brad Pitt et Angelina Jolie pour des Bisounours. Ah, et la touche finale : un immense budget, à raison de 45 millions de dollars par épisode. Bravo, vous venez d’obtenir le cocktail de Citadel, dont les deux premiers chapitres sont disponibles sur Prime Video en ce vendredi 28 avril 2023.

Sur le papier, on avait toutes les raisons de craindre un pétard mouillé : une communication en grande pompe de la part d’Amazon, un synopsis d’espionnage un peu banal, des cafouillages pendant la production et presque trop d’argent en jeu pour être vrai. Et pourtant, force est de constater que nous avions tort. À la vue des 3 premiers épisodes, nous avons remballé tous nos préjugés pour apprécier Citadel telle qu’elle est : une série d’action de prestige, aussi classique que redoutable.

Money, money, money

Parfois, les meilleures séries ne sont pas forcément les plus profondes philosophiquement, les plus intelligentes ou les plus originales. De temps en temps, le réconfort de la simplicité s’impose à nous. De la même façon que John Wick continue toujours de combler notre envie d’action en 2023, après 4 chapitres, Citadel s’annonce comme la saga d’espionnage internationale que l’on attendait sur le petit écran.

Citadel renvoie presque James Bond au placard // Source : Amazon Prime Video

Vous savez, ce genre de séries qui ne nécessite l’activation d’aucun neurone mais qui nous surprend à chaque fin d’épisode, qui offre des scènes d’action qui tabassent mais qui n’oublie pas les paillettes ou le rouge à lèvres pétant pour autant. Mais cette nouvelle production des frères Russo (Avengers : Endgame) possède un tout petit atout supplémentaire de rien du tout : beaucoup, beaucoup d’argent. Et avec près de 300 millions de dollars dépensés pour cette première saison, Citadel devient la deuxième série la plus chère de Prime Video, juste derrière Les Anneaux de Pouvoir (environ 450 millions).

Le but, à terme ? Créer une franchise internationale aux multiples spin-off à portée locale, dont deux déclinaisons sont déjà en préparation en Italie, avec Matilda de Angelis (Lidia fait sa loi), et en Inde avec Varun Dhawan, connu à Bollywood.

Une rapidité d’exécution qui fait du bien

Avec un tel budget, autant vous dire que tout est spectaculaire dans les 3 premiers épisodes que nous avons pu voir. Aussi jouissif qu’un grand blockbuster hollywoodien, Citadel ne ménage pas ses efforts en matière d’effets spéciaux, de suspense, d’éléments de SF ou de combats chorégraphiés à la perfection, le tout sur fond de méchants très méchants et de grosse menace mondiale. Si l’on aimerait parfois davantage de subtilité dans sa narration, Citadel ne nous laisse pas vraiment le temps de réfléchir ou de s’ennuyer, tant les fusillades et les révélations s’enchaînent à la pelle.

Priyanka Chopra Jonas est clairement la révélation de Citadel // Source : Amazon Prime Video

Dans ces épisodes courts, d’à peine 40 minutes, même les touches d’humour sont plutôt intelligemment disséminées au fil des épisodes, pour recapter notre attention à chaque instant. Et à l’heure où les séries du genre dépassent régulièrement les 60 minutes par chapitre, il faut avouer que la rapidité d’exécution de Citadel fait vraiment du bien. D’autant que cette première saison ne compte que 6 épisodes : que demander de plus pour tout enchaîner d’une traite le temps d’un week-end pluvieux ? On vous l’a dit, ce concentré d’action est calibré au détail près pour nous prendre par la main et nous tenir en haleine, alors même que notre capacité d’attention est constamment démultipliée, face au nombre incalculable de sorties sur les plateformes.

Baston, romance, et on recommence

Sur le papier comme à l’écran, Citadel a ainsi l’ambition de ses moyens et bénéficie de messagers de qualité pour transmettre son récit bien fourni : Richard Madden (Game of Thrones) et Priyanka Chopra Jones (Quantico, Matrix Resurrections) forment ainsi un couple d’agents d’enfer, assistés des grands Stanley Tucci (Hunger Games) et Lesley Manville (The Crown).

Richard Madden, un Ryan Gosling sous adrénaline // Source : Amazon Prime Video

Pour certains, la légèreté de la série sera peut-être un défaut. Et il est certain que Citadel ne vous fera pas réfléchir sur la fin du monde comme The Last of Us ou développer votre rire avec tendresse à la manière de Ted Lasso. Mais après tout, ce n’est pas ce qu’on demande à une production de ce calibre. La série répond plutôt à des besoins plus simples, mais tout aussi légitimes : de la baston non-stop, des infiltrations réussies, un soupçon de romance élégante et d’énormes twists sur fond de grosses explosions. Et sur ce terrain, Citadel est aussi imbattable que ses agents, on vous le garantit.

Les deux premiers épisodes de Citadel sont disponibles sur Prime Video dès ce vendredi 28 avril 2023. La suite sera dévoilée à raison d’un nouvel épisode chaque vendredi, jusqu’au 26 mai 2023.

Le verdict 8/10 Citadel Voir la fiche 6,99 € sur Prime Video On a aimé Priyanka Chopra Jones, quelle queen

Toujours plus d’action

Et d’explosions

Stanley Tucci en mode Jerry des Totally Spies ❤️

Le potentiel pour une saga internationale On a moins aimé Richard Madden et sa mono-expression blasée

Un léger manque de subtilité Si Citadel avait été produite au début des années 2000, elle aurait pu immédiatement rejoindre la Trilogie du Samedi sur M6. La série possède ainsi un certain charme à l’ancienne, avec des épisodes d’à peine 40 minutes et des « précédemment dans Citadel » pour nous remettre immédiatement dans le bain. Mais cette nouvelle création des frères Russo (Avengers : Infinity War et Endgame) parvient aussi à s’ancrer pleinement dans la modernité, grâce à des scènes d’action toujours plus spectaculaires et des personnages féminins badass, vraiment bien écrits pour une production de ce genre. Citadel a l’ambition de s’exporter à l’international, avec différents spin-offs déjà en préparation. Et clairement : on a hâte.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.