Les aventures de Rand, Nynaeve, Moiraine et les autres touchent pour le moment à leur fin, au terme d’une saison 2 largement inégale. Mais si la série vous manque déjà, vous devriez trouver un certain réconfort auprès du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et de His Dark Materials : À la Croisée des mondes sur Prime Video, de Shadow and Bone sur Netflix ou de State of the Union sur Arte.

Adaptée de la saga littéraire culte de Robert Jordan, La Roue du Temps (ou The Wheel of Time en VO) offre à Prime Video une épopée de fantasy au succès plutôt solide. Pourtant, après une saison 1 en demi-teinte, les nouveaux épisodes nous avaient clairement déçus par le manque de charisme des personnages et surtout l’absence de luminosité pour suivre le peu d’action mis en place par la narration.

Déjà renouvelée pour une saison 3, La Roue du Temps vient momentanément de tirer sa révérence, sur Prime Video, le vendredi 6 octobre 2023. Heureusement, les plateformes de streaming regorgent de récits fantastiques, pour vous permettre de patienter, avant de retrouver le Dragon Réincarné.

Galadriel dans Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. // Source : Prime Video

Vous avez donc le choix entre la série la plus chère de l’Histoire avec Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, sur Prime Video, les mondes parallèles de His Dark Materials : À la Croisée des mondes, également sur Prime Video, l’élue resplendissante de Shadow and Bone, sur Netflix ou l’une des meilleures performances de Rosamund Pike dans State of the Union, sur Arte.

Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video, la fantasy contemplative

Elle devait devenir la série pour les gouverner toutes. Pourtant, elle n’a clairement pas fait l’unanimité auprès de son public. Quoi qu’il en soit, cette adaptation libre du chef-d’œuvre de Tolkien a marqué un tournant lors de sa sortie sur Prime Video, en septembre 2022. Située bien avant les événements du Seigneur des anneaux ou du Hobbit, la série se concentre sur la création des fameux anneaux qui deviendront, par la suite, déterminants, mais aussi sur l’ascension de Sauron, le tout aux côtés de personnages cultes comme l’Elfe Galadriel.

Dès le visionnage des deux premiers épisodes, nous avions été époustouflés par la maîtrise de l’ensemble, tant esthétique que narrative. Mais l’on peut aisément comprendre que Les Anneaux de pouvoir ne convienne pas à tous les amateurs de fantasy, tant elle prend le parti d’un rythme contemplatif, bercé par la musique somptueuse de Bear McCreary (Battlestar Galactica). Comme dans La Roue du Temps, l’action est présente, mais pas centrale, laissant plutôt la place aux dialogues. Par conséquent, si vous cherchez une épopée dépaysante, dotée d’une mythologie riche en noms compliqués, vous êtes clairement au bon endroit.

À voir si vous avez aimé : Le Seigneur des anneaux ; Le Hobbit ; House of the Dragon ; Game of Thrones ; The Witcher ; Willow

Le Seigneur des anneaux ; Le Hobbit ; House of the Dragon ; Game of Thrones ; The Witcher ; Willow À voir si vous cherchez : fantasy ; épopée ; action ; aventure ; fantastique ; adaptation de saga culte ; effets spéciaux réussis ; monde médiéval-fantastique ; baston ; le bien contre le mal ; romance ; frissons ; épisodes longs ; cérébral ; comprendre comment ont été créés les fameux anneaux qui fascinent Gollum ; voyager à nouveau en Terre du Milieu

His Dark Materials : À la Croisée des mondes sur Prime Video, la fantasy philosophique à hauteur d’enfants

Si vous avez aimé la prophétie de La Roue du Temps, à propos d’un mystérieux élu qui pourrait sauver le monde, alors vous allez adorer le destin de Lyra, promise à un grand avenir. L’adolescente, courageuse et indépendante, vit dans un univers qui ressemble au nôtre, mais pas tout à fait. Ici, les humains évoluent auprès de leurs daemons, des compagnons animaux qui reflètent leurs personnalités. Alors que Lyra part à la recherche de son meilleur ami disparu, elle va découvrir de dangereux projets pour l’humanité…

Adaptée du best-seller littéraire de Philip Pullman, His Dark Materials : À la Croisée des mondes mélange philosophie, questionnements religieux, concepts scientifiques et créations magiques, le tout en adaptant la narration à hauteur d’enfants. Connue pour la richesse de ses thématiques, la saga fantastique trouve enfin sa place sur le petit écran grâce à cette série HBO, après l’échec du film La Boussole d’Or, en 2007.

Les 3 saisons s’autorisent des écarts par rapport à l’œuvre d’origine, sous la plume de Jack Thorne (Enola Holmes), mais les effets spéciaux et le casting sont si réussis, que l’on se laisse volontiers embarquer dans cette aventure familiale unique en son genre. Alors, prêts à explorer des mondes parallèles avec Dafne Keen (Logan), James McAvoy (Glass), Ruth Wilson (The Affair) et Lin-Manuel Miranda (Hamilton) ?

À voir si vous avez aimé : Harry Potter ; Les Animaux Fantastiques ; Le Monde de Narnia ; Le Seigneur des Anneaux ; Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire ; Enola Holmes

Harry Potter ; Les Animaux Fantastiques ; Le Monde de Narnia ; Le Seigneur des Anneaux ; Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire ; Enola Holmes À voir si vous cherchez : aventure ; fantastique ; familial ; philosophique ; voyage ; émotion ; amour et amitié ; sauver le monde ; univers parallèles ; drame ; steampunk ; épisodes longs ; religion ; sciences ; magie ; cérébral ; ados mais tout public ; s’aventurer dans des paysages glaciaux pour se préparer à l’hiver ; avoir envie d’adopter un daemon aussi mignon et génial que Pantalaimon

Shadow and Bone sur Netflix, la fantasy magique pour ados (mais pas que)

La Roue du Temps développe un récit dans lequel les sortilèges, uniquement maîtrisés par les femmes, sont au cœur de l’action. Pour continuer à suivre des héroïnes badass, qui tentent d’appréhender leurs nouveaux pouvoirs, comme c’est le cas de Nynaeve et Egwene, Shadow and Bone devrait combler votre soif de compétences surnaturelles. On y suit Alina, habitante du royaume imaginaire de Ravka, divisé en deux par le Fold, un immense et dangereux brouillard. Mais cette entité maléfique pourrait bien disparaître grâce aux capacités magiques inattendues de la jeune femme, dont la puissance solaire devient soudainement très convoitée…

Comme de nombreuses odyssées de fantasy, Shadow and Bone puise son inspiration dans un succès littéraire : celui de l’autrice Leigh Bardugo. Si la série Netflix se perd parfois dans des complexités narratives inutiles, on reste tout de même éblouis par le charme des costumes et des décors de ces deux saisons de haute volée. En attendant de découvrir le spin-off, nommé Six of Crows, nous vous conseillons donc de vous laisser tenter par le doux enchantement de Shadow and Bone.

À voir si vous avez aimé : Warrior Nun ; Locke & Key ; Le Monde de Narnia ; A Discovery of Witches ; Shadowhunters ; The Witcher

Warrior Nun ; Locke & Key ; Le Monde de Narnia ; A Discovery of Witches ; Shadowhunters ; The Witcher À voir si vous cherchez : fantastique ; adaptation de livres ; aventure ; Ben Barnes plus dark que jamais ; pour ados mais pas que ; histoires d’amour ; frissons ; quête initiatique ; effets spéciaux ; triangle amoureux ; Ben Barnes, encore ; baston ; pouvoirs magiques ; action ; humour ; épisodes longs ; Ben Barnes, toujours

State of the Union sur Arte, l’intrus de cette sélection ?

Recommander une série autour de la thérapie d’un couple anglais, voilà qui semble bien étrange, dans ce guide consacré à La Roue du Temps. Point de fantasy ici, ni de quelconque univers médiéval épique, mais plutôt un récit du quotidien, dans toute sa banalité. Il y a tout de même une raison pour avoir intégré l’excellente State of the Union à cette sélection : sa qualité déjà, mais surtout la présence de Rosamund Pike, qui incarne Moiraine dans La Roue du Temps.

Si nous n’avions pas franchement été convaincus par sa performance dans la série de fantasy, nous pourrions en revanche aisément chanter les louanges de son interprétation dans cette courte pastille, disponible gratuitement sur Arte. Alors si l’actrice vous manque déjà, nous vous conseillons vivement de donner une chance à l’analyse sarcastique et touchante d’un couple qui s’est perdu au fil du temps.

Dotée de deux saisons, qui ausculte chacune un duo différent, State of the Union met d’abord en scène Chris O’Dowd (The IT Crowd, The Big Door Prize) et Rosamund Pike, donc. Ces quarantenaires se retrouvent chaque semaine dans leur pub préféré pour boire un verre avant leur thérapie de couple. L’occasion de dévoiler des non-dits, d’ironiser sur les défauts de leur relation ou d’évoquer des souvenirs émus.

Reposant sur un dispositif très sobre, cette pépite anglaise bénéficie de l’écriture fine de Nick Hornby (High Fidelity), avec des dialogues parfaits pour entamer sa propre introspection. Le tout s’intègre dans de tout petits épisodes de 10 minutes, qui s’enchaînent à une vitesse folle. Attention : la série quittera le catalogue d’Arte le mardi 31 octobre 2023, donc ne retardez pas votre visionnage de cette comédie étrangement réconfortante.

À voir si vous avez aimé : En Thérapie ; Anatomie d’un Divorce ; The Big Door Prize ; Shrinking

En Thérapie ; Anatomie d’un Divorce ; The Big Door Prize ; Shrinking À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; dialogues savoureux ; romance ; épisodes courts ; humour ; sarcasme ; émotion ; histoire de couple ; se changer les idées ; thérapie ; pour aller mieux ; série britannique ; déconstruire sa propre relation avec humour ; retrouver Rosamund Pike dans l’un de ses plus beaux rôles

