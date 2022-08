Pour patienter jusqu’à la sortie de la série, le 2 septembre, vous pouvez déjà vous plonger dans la bande originale du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Composée par Bear McCreary (Battlestar Galactica) et Howard Shore, qui avait déjà officié sur la saga au cinéma, la musique est tout simplement sublime.

Majestueuse, épique, féérique, mystérieuse, triomphante… Les adjectifs manquent pour qualifier la bande-originale du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Déjà disponible avant même la sortie de la série, le 2 septembre sur Amazon Prime, l’album donne un premier aperçu de notre prochaine excursion en Terre du Milieu. Et il faut avouer que la perspective est réjouissante.

Une bande originale pour voyager ou trembler

Disponibles sur toutes les plateformes habituelles (Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Spotify, Deezer…), les 36 morceaux de cette première saison ont été composés par le prolifique Bear McCreary. Le musicien a notamment imaginé les bandes originales des séries Battlestar Galactica (une OST devenue culte), Fondation, The Walking Dead, Outlander, Black Sails ou encore du jeu vidéo God of War. Rien que ça. Et l’univers épique, orchestral et vaste du compositeur colle parfaitement à l’atmosphère du Seigneur des Anneaux.

On retrouve évidemment la patte de Bear McCreary, comme son goût pour les répétitions inquiétantes façon The Walking Dead dans le morceau Sauron, ou sa maîtrise des chœurs imposants comme sur le titre Nolwa Mahtar. L’ensemble est impeccable, parvenant à nous faire voyager au sein de la Comté ou à nous faire trembler devant des combats épiques, rien qu’avec quelques notes réussies. The Stranger est notamment l’une des meilleures compositions de l’album.

Howard Shore, le retour

Les titres des 36 morceaux imaginés spécialement pour la série ne nous donnent pas vraiment d’indications sur le contenu des épisodes. Il faudra généralement vous contenter de noms de personnages (Galadriel, Sauron…) ou de lieux (Numenor, Valinor…). L’avantage, c’est qu’on ne risque pas de se spoiler en écoutant l’album… À noter que les abonnés d’Amazon Music ont accès à deux chansons exclusives supplémentaires : Find the Light et The Promised King.

Les compositions de Bear McCreary sont plus sombres et moins légères que le travail d’Howard Shore, qui avait créé la musique inoubliable du Seigneur des Anneaux et du Hobbit au cinéma. Ce dernier revient d’ailleurs pour une pièce maîtresse : le générique de la série. Et cette ouverture est également très réussie, inspirant à la fois de sombres desseins autant qu’un périple fantastique.

On trépigne déjà d’impatience à l’idée de découvrir la façon dont ces musiques vont être utilisées dans la série. Mais en attendant, la bande originale peut toujours vous aider à vous concentrer au travail ou accompagner une partie de jeu de société intense.