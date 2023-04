Pas grand monde a regardé en entier Les Anneaux de Pouvoir, la série d’Amazon Prime Video adaptée du Seigneur des anneaux.

Deux événements culturels se confrontaient, en 2022, dans l’univers de la fantasy : Les Anneaux de Pouvoir (issu du Seigneur des anneaux) et House of the Dragon (spin-off de Game of Thrones). La première est tout bonnement la série la plus chère de l’histoire, avec un coût de 715 millions de dollars pour Amazon Prime Video. La série a été renouvelée pour une deuxième saison.

Mais à quel point le succès fut-il au rendez-vous ? L’accueil, au-delà des critiques presse plutôt positives, n’est pas simple à analyser, tant il fut parasité par le racisme et la misogynie. Mais une analyse parue dans The Hollywood Reporter (THR), le 3 avril 2023, donne du grain à moudre pour mieux comprendre la réception réelle de la série. Et celle-ci n’est pas si excellente en matière de visionnage.

Un taux de complétion de 37 à 45 %

La plupart des services SVOD se réfèrent au taux de complétion (completion rate) pour juger du succès d’une série auprès de ses abonnés. Cela correspond au nombre de personnes ayant été au bout d’une saison. Si le taux est bas, c’est qu’une partie du public s’est arrêté au bout de quelques épisodes seulement. Pour cette raison, une série peut avoir une importante et fidèle fanbase, mais ne pas être renouvelée.

D’après les informations de THR, le taux de complétion des Anneaux de Pouvoir est de 37 % sur le sol américain et de 45 % ailleurs dans le monde. Cela signifie qu’environ un peu moins d’une personne sur deux a terminé de visionner cette série imaginée dans l’univers du Seigneur des anneaux.

Les Anneaux de Pouvoir n’ont pas tant que cela conquis les abonnés… // Source : Prime Video

C’est un score assez faible. Chez Netflix, un score supérieur à 50 % est généralement nécessaire pour qu’une production ne soit pas annulée. Ainsi, 1899, avec un taux de complétion de 32 %, First Kill, à 44 %, Resident Evil, à 45 %, avaient été annulées. Le coût de la série est également pris en compte, car une série qui coûte cher demande un taux de complétion plus élevé pour être rentable.

Or, Les Anneaux de pouvoir n’atteignent même pas 50 % tout en ayant été extrêmement chère. Mais dans les colonnes de THR, Jennifer Salke, la directrice générale d’Amazon Prime Video, prend une posture plutôt satisfaite. « Peindre la série autrement que comme un succès ne reflèterait pas les conversions que j’ai en interne », affirme-t-elle, décrivant la série comme une immense « chance » quoi qu’il en soit. Il est peu surprenant que Les Anneaux de Pouvoir soient décrits comme un succès coûte que coûte par Amazon, d’autant que la concurrence sur le terrain du Seigneur des Anneaux s’apprête à se renforcer. Warner Bros va produire de nouveaux films, intégrés au Troisième Âge, et Peter Jackson semble impliqué.

Limiter l’analyse d’une série à son taux de complétion est une démarche loin de faire l’unanimité. La solidification d’un public fidèle, la capacité de l’œuvre à s’inscrire dans le temps, la qualité cinématographique et narrative intrinsèques sont aussi des éléments qui doivent compter.

