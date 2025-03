Lecture Zen Résumer l'article

La série de fantasy, adaptée des romans de Robert Jordan, sera bientôt de retour sur nos écrans pour une saison 3. Date de sortie, casting, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait sur cette suite de La Roue du Temps, à voir sur Prime Video.

Près de deux ans après une saison 2 qui avait perdu un brin de magie, La Roue du Temps revient enfin sur Prime Video, pour une suite très attendue. Au programme : batailles épiques, sortilèges puissants, et prophéties à accomplir. Mais quand pourra-t-on découvrir la saison 3 de cette série de fantasy à succès ?

La nouvelle bande-annonce de la saison 3 de La Roue du Temps

Le 12 février 2025, Prime Video a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour cette saison 3 de La Roue du Temps. On y découvre que la magicienne Moiraine a pu apercevoir plusieurs versions du futur et, afin que Rand, l’élu, puisse survivre, elle devra très probablement se sacrifier. Les prochains épisodes promettent donc beaucoup d’action et de magie à venir.

Quelle est la date de sortie de la saison 3, en streaming sur Prime Video ?

La Roue du Temps vient de faire son grand retour, ce 13 mars 2025, sur Prime Video.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 3 de La Roue du Temps ?

8 épisodes seront diffusés par Amazon Prime Video. Les 3 premiers épisodes ont déjà été mis en ligne, le 13 mars. Ils seront suivis d’un nouvel épisode chaque jeudi, jusqu’au 17 avril 2025, pour enfin découvrir le final de la saison 3.

Quels acteurs et actrices sont au casting de la saison 3, toujours sur Prime Video ?

Les principaux acteurs et actrices de La Roue du Temps sont évidemment de retour pour cette saison 3. On pourra donc compter sur la présence de :

Rosamund Pike : Moiraine Damodred ;

Daniel Henney : al’Lan Mandragoran ;

Josha Stradowski : Rand al’Thor ;

Zoë Robins : Nynaeve al’Meara ;

Madeleine Madden : Egwene al’Vere ;

Marcus Rutherford : Perrin Aybara ;

Dónal Finn : Mat Cauthon ;

Natasha O’Keeffe : Lanfear.

La Roue du Temps // Source : Prime Video

Aux côtés de Shohreh Aghdashloo (Arcane), de nouvelles recrues viennent également compléter ce casting de prestige, pour incarner la famille royale d’Andor, d’après Variety :

Olivia Williams, vue dans The Crown ou Dune: Prophecy, prend les traits de Morgase Trakand, la reine impitoyable d’Andor, qui n’a pas hérité de son pouvoir. Elle s’en est plutôt emparée, au terme d’une bataille sanglante. Loin d’être un tyran, elle est tout de même devenue une reine respectée de tous.

Callum Kerr, qui incarnera bientôt Smoker dans la série One Piece de Netflix, interprète Lord Galad, de la maison Trakand, l’aîné de la famille royale, qui n’est pourtant pas destiné au trône. Andor étant un matriarcat, c’est sa jeune sœur, Elayne, qui héritera du pouvoir.

Luke Fetherston (Still Up), joue Lord Gawyn, de la maison Trakand, le petit frère de Galad et Elayne, mais également un combattant hors pair.

Nuno Lopes (The New Look) prend le rôle de Lord Gaebril, le conseiller et l’amant fidèle de la reine Morgase.

De quoi parlera la saison 3 de La Roue du Temps ?

Comme les épisodes précédents, la saison 3 de La Roue du Temps continuera à suivre les événements des livres originaux, écrits par Robert Jordan. Cette fois, les tomes 4 et 5 seront adaptés, à savoir Un lever de ténèbres (le plus long de toute la saga) ainsi que Les Feux du ciel, respectivement publiés en 1992 et 1993.

D’après Entertainment Weekly, cela signifie que cette saison 3 continuera à explorer les origines du fameux élu : Rand al’Thor. On devrait donc en découvrir davantage sur la culture Aiel, dont il est issu, tout en développant de nouvelles intrigues politiques, au sein de la communauté magique des Aes Sedai.

Rand al’Thor dans La Roue du Temps (The Wheel of Time) // Source : Jan Thijs/Prime Video

Les Réprouvés (les Forsaken en VO), ces magiciens qui ont quitté la Lumière pour rejoindre le Ténébreux, seront également au cœur du récit. Rand, lui-même, devra choisir entre la clarté et l’obscurité, alors qu’il noue une relation de plus en plus forte avec Lanfear, la Fille de la Nuit. Moiraine et Egwene, qui ont toujours veillé sur lui, devront alors s’allier pour l’empêcher de basculer vers les Ténèbres.

Une saison 4 est-elle prévue pour la série d’Amazon Prime Video ?

Pour le moment, la série de fantasy phare de Prime Video n’a pas encore été renouvelée pour une saison 4. Cependant, 14 tomes constituent la saga de La Roue du Temps, ce qui laisse encore de nombreuses pistes narratives à explorer à la télévision.

Compte tenu du succès des deux premières saisons, nous pouvons donc aisément parier sur le fait que la série sera prochainement renouvelée pour une saison 4, sauf dans le cas où la saison 3 récolte des audiences catastrophiques, évidemment.

