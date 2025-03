Lecture Zen Résumer l'article

L’un des thrillers d’action les plus populaires du catalogue d’Amazon Prime Video vient de refermer sa saison 3, le 27 mars 2025. Si vous avez déjà englouti ces 8 épisodes survoltés, voici 5 séries similaires à Reacher à voir en streaming.

Des gros bras, de l’action, des enquêtes et un rythme effréné : depuis trois saisons, Reacher nous embarque dans des épisodes musclés, adaptés des romans de Lee Child. Désormais, la série est devenue l’une des créations les plus appréciées du service de streaming Prime Video et constitue un divertissement parfait, sans prise de tête, idéal pour débrancher son cerveau de temps à autre. Pour continuer sur votre lancée, voici donc 5 séries qui nous rappellent les grandes heures de Reacher.

Jack Ryan sur Prime Video

Jack Reacher n’est pas le seul Jack du petit écran à combattre conspirations et démons intérieurs. Face à lui, se trouve ainsi Jack Ryan, analyste de la CIA chargé de démanteler un réseau de terroristes, lors d’une toute première mission sur le terrain. Les fantômes de son passé vont évidemment revenir le hanter, l’obligeant à prendre des détours pour résoudre des conflits géopolitiques de premier ordre.

Inspiré des fameux romans de Tom Clancy, ce thriller d’espionnage met en scène John Krasinski (The Office), dans un rôle principal plutôt inattendu. Sans renouveler le genre pour autant, Jack Ryan est une série d’action sans aucun temps mort, qui s’est terminée après 4 saisons diablement efficaces.

The Terminal List sur Prime Video

Jack Reacher est loin de faire dans la dentelle, utilisant ses muscles à la moindre occasion pour coincer des criminels. Et ça tombe bien : James Reece entre dans la même catégorie. Le héros de The Terminal List se lance ainsi dans une quête de vengeance sans merci, pour punir tous ceux qui ont décimé son unité, lorsqu’il était commandant pour l’armée américaine. Désormais libéré de ses fonctions, l’ancien soldat des forces spéciales va devoir affronter une mystérieuse organisation secrète…

Remplacez Alan Ritchson par Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie), mélangez tout cela avec des conspirations obscures et un passé dans l’armée, et vous obtiendrez la recette de The Terminal List. À noter que cette petite sœur de Reacher, qui a été un véritable carton sur Prime Video, malgré des critiques plutôt négatives, aura bientôt droit à une saison 2.

Citadel sur Prime Video

Depuis déjà trois saisons, Reacher mélange enquête, espionnage et bastons, avec un sens de l’humour bienvenu. Pour retrouver cette ambiance rafraîchissante, avec un héros toujours aussi ronchon, vous pouvez jeter un œil à Citadel. Menée par le visage mono-expressif de Richard Madden (Game of Thrones) et la classe légendaire de Priyanka Chopra Jones (Quantico, Matrix Resurrections), cette série s’attarde sur le destin d’agents secrets, dont les souvenirs sont brutalement effacés.

Alors qu’ils ont désormais reconstruit leur vie sous de nouvelles identités, ils reprennent du service pour empêcher Manticore, une dangereuse organisation, de prendre le contrôle du monde. Citadel est loin d’être la série la plus originale du catalogue de Prime Video, mais elle parvient tout de même à remplir sa mission à merveille, à grands renforts de twists et d’explosions à chaque épisode. Un petit plaisir coupable, qui a même eu droit à un spin-off italien : Citadel : Diana.

24 heures chrono sur Prime Video

Jack Reacher n’aurait jamais pu exister sans les 9 saisons d’une série toujours aussi culte, plus de vingt ans après sa sortie : 24 heures chrono. On y découvrait un autre Jack, le légendaire Jack Bauer, un agent spécial qui combat le crime et le terrorisme lors de courses-contre-la-montre iconiques. Comme Jack Reacher après lui, l’anti-héros de 24 heures chrono n’a jamais suivi le protocole à la lettre, préférant les menaces, l’intimidation, voire la violence physique, pour obtenir gain de cause.

Entre le thriller politique, l’action et le drame, cette production majeure des années 2000 est toujours reconnue pour sa narration parfaitement maîtrisée, sa mise en scène en temps réel et son utilisation massive des split-screen pour faire monter la pression. Incontournable.

The Night Agent sur Netflix

Difficile de parler de Reacher sans évoquer son principal concurrent : The Night Agent, la poule aux œufs d’or de Netflix. L’une des séries les plus populaires de la célèbre plateforme de streaming met ainsi en scène Peter Sutherland, un agent du FBI chargé de surveiller un mystérieux téléphone, chaque nuit, dans une salle de la Maison-Blanche. Lorsque celui-ci finit par sonner, annonçant une crise majeure, il se retrouve au cœur d’une conspiration dangereuse…

En attendant la saison 3 de The Night Agent, dont la production a déjà débuté, nous vous conseillons vivement de plonger dans les arcanes de cette production parfaitement calibrée pour nous faire enchaîner les épisodes.

