Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard prépare la sortie de la nouvelle extension de World of Warcraft, baptisée The War Within. Alors que le pré-patch est déjà en place, les joueurs et les joueuses attendent désormais le jour J. Voilà ce qu’il faut noter, en attendant la suite, avec Midnight et The Last Titan.

Cette fois, c’est la dernière ligne droite. À compter du 23 août (pour l’accès anticipé) et du 27 août (pour l’accès général), une nouvelle extension de World of Warcraft sera disponible. Une nouvelle histoire, des territoires inexplorés, de l’expérience à gagner, des défis à surmonter… que réserve The War Within aux joueurs et joueuses ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Qu’est-ce qu’est The War Within ?

The War Within est le nom donné par Blizzard à la dixième extension de World of Warcraft, son jeu de rôle massivement multijoueur (MMORPG). Elle a été annoncée début novembre 2023 à la Blizzcon par Chris Metzen, une figure historique du studio américain qui l’avait quitté en 2016, avant de revenir triomphalement.

The War Within va succéder à Dragonflight, qui est la neuvième extension de WoW, annoncée en avril 2022 et sortie en novembre de la même année. Centrée sur les dragons, Dragonflight a reçu un bon accueil — en tout cas meilleur que Shadowlands, l’extension précédente, qui proposait de visiter le royaume des morts et des ombres.

Blizzard suit une approche inédite avec The War Within. C’est en effet la première fois que le studio pense une extension dans le cadre d’une trilogie. Durant la Blizzcon, Chris Metzen a effectivement présenté succinctement les deux suivantes : Midnight et The Last Titan. Elles devraient arriver entre 2025 et 2026 pour la première, et entre 2027 et 2028 pour la seconde.

Thrall et Anduin joueront un rôle central dans l’histoire de The War Within. // Source : Blizzard

Quand sort The War Within, la prochaine extension de WoW ?

Les principales dates à retenir sont les suivantes :

23 août : sortie de l’accès anticipé en Europe pour celles et ceux qui ont acheté l’édition épique ou l’édition collector ;

27 août : sortie générale de l’extension ;

27 août : fin de l’évènement ponctuel les échos radieux, pour préparer l’arrivée de The War Within ;

11 septembre : lancement de la saison 1, dont le raid Palais des Nérub’ar en difficulté normal et héroïque, et la première aile en outil de recherche de raids. Disponibilité des donjons mythiques

18 septembre : déblocage de la difficulté mythique pour le raid et du mode histoire (difficulté réduite pour y accéder en petit groupe). La deuxième aile du raid arrive pour la recherche de raids. Les donjons mythiques supérieurs sont disponibles ;

25 septembre : la troisième aile du raid se déverrouille pour la recherche de raids.

Que contient la mise à jour de prélancement de The War Within ?

En prévision de la prochaine extension de WoW, le jeu a fait l’objet de deux types de développement.

Le premier est d’ordre narratif. Il s’agit des « échos radieux », un évènement qui va s’achever avec la sortie de The War Within. Depuis des semaines, la communauté peut participer à des activités scénarisées qui remettent sur le devant de la scène de lointains souvenirs liés au jeu (des boss célèbres, des quêtes mémorables…).

Le second désigne tout ce qui a été fait pour améliorer les conditions de jeu. Plusieurs évolutions sont ainsi arrivées lors des derniers patchs.

La plus notable est le système de bataillon : désormais, les personnages d’un compte de jeu partagent le même degré de progression. Cela évite par exemple de devoir améliorer une nouvelle fois la réputation d’un héros avec une faction particulière, alors qu’on l’a déjà fait avec un autre personnage. Le gain de temps est énorme.

Le bataillon facilite grandement la gestion de ses personnages. // Source : Blizzard

Le bataillon recouvre plusieurs aspects du jeu : les hauts faits, le renom, la banque commune ou encore les collections (apparences, montures, jouets, familiers…). Le mécanisme couvre les personnages qu’importe leur faction (alliance ou horde) ou leur serveur. C’est extrêmement pratique si l’on veut développer un nouveau personnage secondaire.

Parmi les autres modifications de confort, notons la possibilité d’inclure des personnages dans une guilde indépendamment du serveur sur lesquels ils se trouvent. Pratique pour retrouver des camarades qui ont commencé le jeu ailleurs. Signalons aussi le vol dynamique sur des centaines de montures volantes, et activé dans toutes les régions du jeu.

Quelles sont les principales nouveautés dans WoW The War Within ?

Si l’on met de côté le bataillon et le vol dynamique, qui sont déjà déployés, on peut certainement mentionner le système de gouffre. C’est un système qui ressemble à un donjon classique, dans lequel on peut partir en solo ou avec quatre camarades. On se fait accompagner par un personnage non-joueur pour affronter un boss pour décrocher un butin.

Une autre nouveauté à signaler, et qui se débloquera après avoir commencé à monter en niveau, se nomme l’arbre de talents héroïques. Celui-ci viendra en plus des deux arbres de talents déjà en place (un pour sa classe, un pour sa spécialisation). Cela donnera accès à des compétences inédites et des pouvoirs supplémentaires pour renouveler le gameplay.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le niveau maximal dans World of Warcraft ?

Dragonflight a permis d’atteindre le niveau 70. À la sortie de The War Within, il sera possible d’en prendre dix de plus pour plafonner au niveau 80. Par le passé, Blizzard a pris la décision de revoir la structure de la progression et de l’expérience — avant Shadowlands, on pouvait atteindre le niveau 120.

Les plus rapides ne mettront qu’une poignée d’heures pour passer de 70 à 80. Le reste du public aura besoin de quelques jours. Le leveling n’est jamais bien long dans WoW. Ce qui plus ardu, c’est le haut niveau. C’est ici que tout commence : les donjons, les raids, les défis, les seuils de difficulté, la recherche d’un équipement fabuleux…

Quel est le nouveau continent de The War Within ?

Chaque extension introduit une nouvelle zone. Ici, ce sera Khaz Algar. Elle sera divisée en quatre régions : l’île de Dorn, les Abîmes retentissants, Sainte-Chute et Azj-Kahet. Ce « continent » à explorer n’en est pas un. On va en réalité s’enfoncer dans les profondeurs de la planète Azeroth, Plus tard, Blizzard devrait ajouter d’autres lieux à The War Within.

Quelle est la nouvelle race dans WoW ?

Pour The War Within, il sera possible de découvrir une nouvelle race alliée : les Terrestres. Elle sera accessible pour les deux factions Alliance et Horde. Oui, on pourra jouer une sorte de Nain côté Horde. En effet, les Terrestres ressemblent beaucoup aux Nains du jeu, à ceci près qu’ils sont en pierre et en métal. Ils ne sont pas de chair et de sang.

Un Terrestre. // Source : Blizzard

Les Terrestres auront accès aux classes de chaman, chasseur, démoniste, guerrier, mage, moine, paladin, prêtre et voleur. On ne pourra pas les avoir si on veut jouer les classes druide, chasseur de démons, chevalier de la mort et évocateur. Ces classes sont réservées à certaines races du jeu en raison de l’histoire de Warcraft.

Quelle est la nouvelle classe jouable dans WoW ?

Il n’y a pas de nouvelle classe pour The War Within. La dernière mise à jour dans ce domaine a eu lieu avec Dragonflight et l’introduction de l’évocateur. L’évocateur peut avoir deux spécialisations (soins ou dégâts) et ne peut être joué qu’à la condition de créer un dracthyr, une race ressemblant à un dragon bipède.

Et du côté des donjons et des raids ?

Comme d’habitude, WoW va proposer de nouveaux donjons et raids pour occuper la communauté. Dans un premier temps, il y aura huit donjons et un raid inédits. Par la suite, Blizzard en ajoutera d’autres. Dragonflight, pour le citer, avait un seul raid au tout début. Les mises à jour successives en ont ajouté deux autres.

Pour le reste, l’extension marchera dans le pas des précédentes : vous aurez plein de quêtes à accomplir, des réputations à monter, des items (montures, familiers, jouets, équipements…) à collectionner, des quêtes journalières à faire et refaire, une histoire à découvrir, du combat en joueur contre joueur à expérimenter, et ainsi de suite.

En résumé, quand commence The War Within ?

L’extension sort le 27 août 2024 (ou le 23 août en cas d’accès anticipé).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+