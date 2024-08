Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard a officialisé les 3 prochaines extensions de World of Warcraft, dont The War Within, la dixième, qui arrive fin août 2024. Mais le studio a déjà en tête les 5 qui arriveront après The Last Titan, qui est la 3e à avoir été confirmée.

The War Within, puis Midnight et enfin The Last Titan. Voilà ce que prévoit Blizzard à court et moyen terme pour son jeu de rôle massivement multijoueur, World of Warcraft. Trois extensions officialisées à la BlizzCon 2023, la grand-messe annuelle du studio, et qui occuperont les joueurs et les joueuses pour les quatre à six prochaines années.

Les futures extensions de World of Warcraft

The War Within, Midnight et The Last Titan seront les dixième, onzième et douzième extensions du jeu, qui célèbre son vingtième anniversaire en 2024. Mais Blizzard planche par ailleurs sur des réflexions à beaucoup plus long terme. C’est ce qu’a glissé Chris Metzen, le directeur créatif de la franchise, lors d’un récent podcast, le 20 août 2024.

Si l’intéressé n’a évidemment rien révélé sur le contenu qui constituera l’après The Last Titan, il a indiqué que le studio a d’ores et déjà des pistes pour les cinq extensions suivantes. Si un rythme de sortie tous les deux ans est observé, cela signifie que Blizzard a de quoi occuper sa communauté jusqu’en… 2040.

Ce calendrier est toutefois très théorique, dans la mesure où Blizzard a déjà indiqué son souhait de resserrer la fréquence de sortie de ses extensions. On pourrait alors assister à un lancement annuel ou, éventuellement, tous les 18 mois, ce qui donne de la visibilité à Blizzard jusqu’au début ou au milieu des années 2030.

Que de chemin parcouru depuis WoW Vanilla. // Source : Blizzard

Ces perspectives s’avèrent cohérentes avec l’ambition affichée du studio de faire durer World of Warcraft 20 ans de plus. Le célèbre MMORPG est déjà l’un des plus anciens encore en activité et continue d’attirer une très forte audience, de plusieurs millions de joueurs. Chaque sortie d’extension redonne d’ailleurs un coup de fouet à la fréquentation.

Dragonflight, l’extension qui s’achève, a beaucoup œuvré pour redonner de l’entrain au jeu, après une précédente extension (Shadowlands) assez mal vécue par la communauté. De nombreuses mises à jour se sont succédées pour remettre WoW sur de bons rails, en améliorant l’expérience de jeu (à l’image du système de bataillon).

