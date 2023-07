Les internautes français sont présents et pas qu’un peu sur r/Place. Dès le début de cette nouvelle Pixel War, un immense drapeau tricolore occupe un large pan de l’aire de jeu.

r/Place a été relancé et les Français, visiblement, étaient prêts. L’espace de jeu, activé dans l’après-midi du 20 juillet, a instantanément été submergé par des pixels tricolores. À 16h20, un immense drapeau occupait pratiquement tout le flanc gauche du canevas, de la base jusqu’à un peu plus de la moitié de la zone. Pendant un temps, on a cru que la partie supérieure de la carte allait, elle aussi, être recouverte.

Les Français ont décidé de s’octroyer une large zone de l’aire de jeu. Pour combien de temps ? // Source : Capture d’écran

Quel engouement pour la guerre des pixels en 2023 ?

Il est évidemment trop tôt, aujourd’hui, pour savoir si ce drapeau arrivera à traverser les quelques jours que durera cette nouvelle édition de r/Place. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le drapeau est largement bien défendu : les quelques pixels qui ne correspondent ni au bleu, ni au blanc ni au rouge sont rapidement chassés par les internautes, qui se mobilisent sur Reddit et ailleurs. On note aussi une tentative de récupérer quand même la partie supérieure.

L’écrasant drapeau, qui occupe une place immense de l’aire de jeu, pourrait bien être l’étincelle déclenchant une nouvelle guerre de pixels. Il faut se rappeler qu’en 2022, une situation analogue avait mis le feu aux poudres. Les Français s’étaient retrouvés à affronter une coalition hispano-américaine, ce que nous vous avions conté à l’époque. C’était épique. Plusieurs stars du Twitch français s’étaient mobilisées, tels Zerator, Kameto, Antoine Daniel ou Squeezie.

Il n’est pas certain toutefois que l’engouement survenu en 2022 revienne en 2023. D’abord, parce que c’était l’été et que beaucoup sont en vacances — à l’image de Domingo. D’autres seront en opération marketing, comme Zerator avec The Elder Scrolls Online. De son côté, Kameto, qui était au centre de l’action en 2022, s’est aussi montré très circonspect. L’un et l’autre n’ont pas exclu de passer une tête pour voir, mais leur implication n’est pas certaine.

Bien sûr, les premiers mèmes apparaissent. // Source : DragonfureurBis

Peut-être que l’audace française agacera d’autres communautés désireuses d’avoir leur zone à elles ou qui seraient tentées de rabattre le caquet aux frenchies. Les Français, en tout cas, sont bien préparés : outre le subreddit r/France, il y a les subreddits spécialisés (r/PlaceFR et r/PlaceFrance) ainsi qu’un salon Discord dédié, avec tout le nécessaire pour se coordonner et être efficace. Les Allemands aussi, visiblement, sont très bien organisés.

Ailleurs, sur le canevas, qui est de moins en moins vierge, on distingue donc un large drapeau allemand, plusieurs drapeaux nordiques adossés les uns aux autres, un grand drapeau ukrainien, celui de l’Inde et plusieurs autres en formation. On note aussi beaucoup de références à Spez, le directeur de Reddit. Des messages hostiles pas du tout étonnants compte tenu des tensions considérables entre la direction du site et une partie de sa communauté.

