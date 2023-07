Place revient sur Reddit. Si vous avez manqué les éditions 2017 et 2022, voilà ce qu’il faut savoir pour rejoindre la bataille des pixels en 2023.

Place revient sur Reddit le 20 juillet 2023, bien plus rapidement que ce que l’on pouvait penser. Pour celles et ceux qui étaient déjà là pour les éditions en 2017 et 2022, il n’y a sans doute pas grand-chose à expliquer : vous connaissez les rouages de ce jeu communautaire aux accents d’expérimentation sociale. Peut-être avez-vous hâte du possible match retour de la Pixel War.

Pour les autres, il y a certaines petites choses à avoir en tête — surtout si vous avez l’intention de participer à cette nouvelle session, mais que vous ne connaissez rien ni de Reddit, ni de Place. Voici donc ce qu’il convient de retenir de cette activité, qui va vraisemblablement s’étaler sur quelques jours, et ce qu’il faut savoir (et faire) avant de participer.

Avoir un compte. Poser son pixel.

En premier lieu, Reddit est un site communautaire fondé en 2005, notamment par feu Aaron Swartz, un petit génie du net. Ses pages sont structurées autour de centres d’intérêt, qu’on appelle subreddits (des sous-forums, en gros). Les thèmes sont variés. Il peut s’agir de la France, de ses finances personnelles, des mangas, de l’espace, d’une actrice en particulier, etc.

Parmi ces subreddits, il y a Place (ou r/Place dans le jargon). Il s’agit d’un espace un peu à part, puisqu’il est interactif. Place est un canevas vierge mis à disposition des internautes, où l’on peut colorier un pixel (aussi appelé tuile). L’idée est de laisser la zone au public et de voir ce qui peut émerger d’un apparent chaos : au début, la pose des pixels est anarchique, puis de l’ordre apparaît.

À quoi peut ressembler une fresque Place dans les dernières heures de l’évènement. // Source : Reddit Place

Si vous souhaitez participer, il vous faut un compte sur Reddit — l’inscription se passe par ici si vous n’en avez pas. Une fois votre profil validé, vous pourrez alors placer durant toute la durée de l’évènement un pixel de la couleur de votre choix à l’emplacement de votre choix, au sein de cet espace vierge (qui l’est de moins en moins par la force des choses).

Évidemment, il y a quelques règles. Par exemple, cet espace interactif interdit à une même personne (ou du moins à un même compte, car vous pouvez tenter d’en ouvrir plusieurs pour essayer d’inverser le cours des choses sur r/Place) d’enchaîner sans délai les pixels à la suite. Vous allez devoir observer cinq minutes d’attente entre la pose de deux pixels sur l’aire de jeu.

Pour aller plus loin Des références de /r/Place sur Reddit vous échappent ? Cet atlas explique tout

Collaborer dans des communautés

Seul, vous n’arriverez pas à grand-chose. Là où l’exercice devient intéressant, c’est à travers la collaboration avec d’autres internautes. Pour cela, il vous faut rejoindre un autre mouvement que vous parvenez à identifier sur Place. Par exemple, si vous voyez se dessiner un drapeau français ou des références à la France, c’est peut-être sur le subreddit r/France que cela se passe.

Durant r/Place, les subreddits sont d’ailleurs souvent des quartiers généraux ad hoc pour tenter de faire émerger un dessin particulier sur le canevas ou pour déterminer une zone à défendre — notamment en cas d’attaque. Vous voulez défendre ou aider à compléter un dessin du manga One Piece ? Il vous faudra aller vous coordonner sur le subreddit approprié. Et ainsi de suite.

Parfois, les communautés de Redit se font une guerre sans aucun répit. Parfois, elles trouvent un terrain d’entente pour cocréer un dessin qui plaira à tout le monde ou pour se partager la zone en bonne intelligence. Parfois, une communauté prend le pas sur l’autre, obligeant cette dernière à migrer ailleurs — si elle le peut. C’est pour cela que l’on parle occasionnellement de guerre des pixels.

Ah, on a bien ri. // Source : Reddit Place

L’expérience sociale qu’est Place déborde parfois aussi de Reddit. Lors de la Pixel War de 2022 justement, les internautes s’organisaient aussi sur Twitch, en suivant notamment les instructions des streameurs à la tête de grandes communautés. En France, on pense en particulier à Zerator, Kameto et Squeezie, ainsi qu’à leurs amis du Twitch Game FR.

Voilà donc ce qu’il faut retenir pour r/Place : avoir un compte sur Reddit, s’associer à une communauté pour créer ou défendre un dessin et, en fonction de ce qui va se passer pour l’édition 2023, regarder si la bataille se répand au-delà du site web communautaire, avec des mobilisations sur Twitter ou Twitch. Vous pouvez sinon rester dans votre coin et défendre mordicus votre pixel.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !