Lecture Zen Résumer l'article

The War Within arrive. Maintenant que le contenu pré-extension est chargé dans World of Warcraft, tout est prêt pour accueillir la nouvelle extension du MMORPG. Voilà ce que prévoit Blizzard pour les semaines à venir.

Après deux ans à arpenter les îles aux Dragons, les joueurs et les joueuses de World of Wacraft s’apprêtent à quitter une extension pour en rejoindre une autre. L’ère Dragonflight s’achève, celle de The War Within s’ouvre. Celle-ci va d’ailleurs constituer le premier volet de la « saga de l’Âme-monde », qui en comptera deux autres.

Annoncée début novembre 2023, l’extension The War Within ouvrira ses portes à compter du 27 août 2024. Cependant, il est offert la possibilité d’y accéder quelques jours plus tôt, dès le 23 août, via un accès anticipé. Celui-ci n’est pas donné : il est lié à l’édition épique, vendue à 89,99 euros, et à l’édition collector, qui grimpe à 200 euros.

L’accès anticipé donne accès à la nouvelle zone de jeu, aux quêtes et aux donjons en difficulté normale. Pour un défi plus corsé, il faudra attendre le 27 août avec le déblocage des donjons en difficulté héroïque. Les raids, les donjons mythiques, ainsi que la première saison de PVP (joueur contre joueur) n’arriveront qu’à compter du 11 septembre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le planning de sortie de l’extension The War Within

Voici le calendrier du lancement de The War Within en résumé :

22 août : sortie de The War Within en accès anticipé, avec quelques limites (pas de contenu haut niveau, pas de raid, pas de quête hebdomadaire, pas de donjon mythique, entre autres) ;

27 août : sortie générale de The War Within ;

11 septembre : ouverture du raid Palais des Nérub’ar en difficulté normal et héroïque, et la première aile en outil de recherche de raids. Ouverture des donjons mythiques. Ouverture de la saison 1 du PVP ;

18 septembre : ouverture du raid en mythique. Ouverture de la deuxième aile du Palais des Nérub’ar, avec l’outil de recherche de raids. Ouverture du raid en mode histoire (difficulté moindre pour groupe réduit). Ouverture des donjons mythiques supérieurs ;

25 septembre : ouverture de la troisième aile du Palais des Nérub’ar pour l’outil de recherche de raids.

Source : Blizzard

Les « Échos radieux » convoquent de lointains souvenirs

D’ores et déjà, la transition entre Dragonflight et The War Within est en cours. Le MMORPG de Blizzard accueille d’ailleurs un évènement ponctuel, nommé les « Échos radieux ». Les joueurs et les joueuses sont ainsi amenés à voyager dans trois régions du monde et à affronter des boss iconiques de WoW (Onyxia, Ragnaros et Arthas).

Ces évènements, qui s’apparentent à des mini-raids informels en extérieur, sont accompagnés d’autres activités d’envergure moindre. Dans les trois régions concernées, des monstres passés à la postérité comme des quêtes désormais célèbres réapparaissent. L’occasion pour Blizzard de faire ressurgir des souvenirs parfois lointains.

Ces réminiscences constituent peut-être un premier signe de ce que prévoit Blizzard pour célébrer les vingt ans de son jeu vidéo. WoW est sorti en Amérique du Nord en 2004 et a connu neuf extensions (dix avec The War Within). C’est une manière de saisir l’occasion et de porter un petit regard en arrière, en convoquant des souvenirs.

Outre les « Échos radieux », qui s’imposent comme le trait d’union entre les deux extensions, Blizzard a d’ores et déjà déployé du contenu préparant l’arrivée de The War Within. Cela inclut le mécanisme du bataillon, les guides inter-royaumes (c’est-à-dire inter-serveurs) et le vol dynamique pour plus de 400 montures volantes.

Quelles sont les nouveautés de The War Within ?

Le système du bataillon, en particulier, est clé : il permet de partager entre les personnages d’un même compte le même degré d’avancement et de progression. Cela inclut la banque, les hauts faits, les collections ou encore le renom. C’est hautement pratique pour ne pas avoir à tout refaire quand on veut développer un personnage secondaire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Outre une nouvelle campagne accompagnée d’une nouvelle histoire et de nouveaux enjeux, The War Within va proposer quatre nouvelles régions à explorer : l’île de Dorn, les Abîmes retentissants, Sainte-Chute et Azj-Kahet. Tout cet ensemble forme le « continent » de Khaz Algar, qui se situe dans les profondeurs d’Azeroth.

Une nouvelle race alliée fera également son apparition : les Terrestres, des sortes de Nains. On trouvera aussi le système du gouffre, un nouveau concept inédit dans lequel on peut partir à l’aventure en solo ou avec quatre camarades pour vaincre des boss et obtenir des récompenses. C’est un peu comme les donjons, en somme.

À noter que d’autres nouveautés sont sur les rails : un nouveau champ de bataille pour le PVP, des talents héroïques pour aller encore plus loin dans l’arbre des talents de la classe de son personnage (ce qui permet de le spécialiser encore plus)… Puis viendra plus tard le premier gros patch de WoW, qui viendra rajouter des nouveautés à The War Within.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+