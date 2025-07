Lecture Zen Résumer l'article

Avez-vous déjà croisé le mot « fr » au milieu d’une phrase ? Cette expression a bien un sens. Et non, ce n’est pas pour évoquer la France.

Chez les anglophones et sur Internet, « fr » n’est pas utilisé pour parler de la France. Il s’agit en fait d’une expression du « slang », leur argot, principalement utilisé par les adolescents et les jeunes adultes. On vous explique la signification de cette expression.

La définition de « fr »

« Fr » est tout simplement l’abréviation de l’expression anglaise « for real », qui signifie littéralement « pour de vrai » ou « sérieusement » en français. L’expression est utilisée pour insister sur la sincérité ou l’authenticité d’un propos, comme on « en vrai », « sérieux », « vraiment » ou « je te jure ».

Il y a aussi l’expression dérivée « frr ». Un « r » de plus, utilisé lui aussi pour dire « real » ; ainsi « frr » signifie « for real real ». C’est la même expression, mais plus appuyée, comme on écrirait « mdrr » au lieu de « mdr ». On peut aussi utiliser « for real for real » pour insister. D’autres expressions équivalentes existent, comme « imho » ou encore « tbh ».

Comment l’expression « for real » est-elle née ?

Le terme d’argot « for real » est originaire du yiddish dans les années 1940 aux États-Unis. Il serait basé sur le terme yiddish « for true ? ». Il a été ajouté dans les années 60 au dictionnaire de l’argot américain, popularisé par le comédien Jerry Lewis avec ses spectacles de stand-up. Par la suite, l’expression a été reprise dans le hip-hop, style musical particulièrement attaché à l’authenticité. Quant à son usage sur Internet, l’Urban Dictionary le répertorie depuis 2003.

Quant à son abréviation « fr », son origine vient du langage SMS. Avant les smartphones, les SMS étaient très limités en nombre de caractères. Même chose pour les tweets, ce qui faisait qu’il fallait optimiser les messages. Abréviations et acronymes étaient rois, ainsi « for real » s’est transformé en « fr ». Aujourd’hui, l’abréviation est toujours utilisée, dans les messages aux caractères restreints (qui existent toujours), ou simplement pour aller plus vite.

Comment « fr » est-elle utilisée sur Internet ?

« Fr » est ainsi devenu une expression typique des mondes numériques ainsi qu’un marqueur générationnel. Elle est utilisée pour montrer qu’on est sérieux ou honnête dans ce qu’on dit, voire valider/renforcer un propos, ou souligner son étonnement (en disant « fr ? »).

Un exemple de l’utilisation de « fr » sur les réseaux sociaux

Voici quelques exemples de l’utilisation du terme :

« Nan mais une immondice fr » ;

« C’est tellement moi fr » ;

« Ma mère qui regarde des films sur son téléphone en faisant autre chose à côté she’s just like me fr » ;

« Non but fr ».

