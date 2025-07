Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez sûrement croisé l’expression « np » sur les réseaux sociaux. Vous ne l’avez pas comprise ? Pas de panique, on vous explique tout.

Non, « np » n’est pas (très) utilisé pour parler du neptinium, un élément chimique correspondant à un métal gris argenté. L’expression a une autre signification, en anglais, puisqu’il s’agit d’un mot d’argot, appartenant au slang.

La signification de « np »

« Np » est tout simplement l’abréviation de « no problem », qui signifie « pas de problème » en anglais. Elle est principalement utilisée sur Internet dans les discussions en ligne et de manière informelle. Il n’existe pas vraiment d’équivalent en français, notre « pas de problème » n’ayant pas spécialement d’abréviation.

D’où vient cette expression ?

Une abréviation, ce n’est jamais une question de style. Si la tournure « np » s’est répandue, c’est surtout à cause de limitations techniques au départ. Souvenez-vous, l’époque des SMS limités à 160 caractères ; pour raconter sa vie, il fallait être ingénieux sur les acronymes qu’on utilisait. Ce y compris avec des téléphones portables avec le clavier à 9 touches : moins on écrit, mieux on se porte. C’est à peu près la même chose en ligne, avec des espaces où les caractères sont limités : c’était le cas de Twitter, avec une limite semblables aux SMS.

Depuis, ces limitations ont presque toutes disparues : les abréviations deviennent de moins en moins utiles. Elles sont toujours dans les usages en ligne.

Comment « np » est-elle utilisée sur les réseaux sociaux

L’intérêt d’utiliser l’abréviation d’une expression aujourd’hui, c’est pour aller plus vite : on gagne du temps. C’est aussi un héritage numérique ; on a pris l’habitude, alors on continue de langage SMS. « Np » est utilisée pour montrer qu’une demande ne pose pas de souci, mais aussi répondre à un remerciement (un équivalent à « de rien » ou « il n’y a pas de quoi ». On peut aussi dire qu’elle permet de minimiser l’effort fourni (« ce n’était rien »).

Un exemple de l’utilisation de « np » // Source : Capture Numerama

Voici quelques exemples de l’utilisation de cette expression sur les réseaux sociaux :

« Np, c’est normal » ;

« Je suis dispo ce soir, np » ;

« Np, avec plaisir ! » ;

« Np, imho c’était facile à faire, fr j’ai dead ça » ;

« Tu slayyy donc np, je pensais que t’allais whippin my bad, mais rn je suis gagged ».

