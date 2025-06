Lecture Zen Résumer l'article

Que signifie l’expression « cap » sur les réseaux sociaux ? Et son contraire « no cap » ? On vous explique la définition de cette formulations et ses origines.

Avez-vous déjà entendu l’expression « cap » sur TikTok. Cette réplique bien connue des anglophones fait partie du slang, l’argot anglophone des réseaux sociaux. Voici la signification de « cap » et de « no cap ».

Qu’est-ce que ça signifie « cap/no cap » ?

« Cap » signifie mentir, exagérer ou raconter des histoires. Un petit mensonge qu’on raconte en somme. C’est un équivalent à « for real », qui signifie « pour de vrai », ou à « imho » et « tbh ». Quant à son contraire « no cap », il signifie sans mentir, pour de vrai, la vérité, sans exagérer. On l’emploie pour insister sur la sincérité, l’authenticité de ce qu’on dit.

D’où vient cette expression ?

L’expression vient de l’African American Vernacular English (AAVE), un dialecte et sociolecte de l’anglais américain propre aux Afro-Américains. Dans ce dialecte, on utilise la même prononciation de l’anglais du Sud des États-Unis avec un mélange de créole louisianais. Le verbe « to cap » était déjà utilisé au début du XXe siècle dans la communauté afro-américaine pour signifier « exagérer » ou « mentir ». Les racines de « cap » signifient une forme de maximum, une limite ; ainsi, « no cap » était utilisé pour « aucune limite », en référence le plus souvent à des prix, un salaire, rappelle Dictionary.

Le « cap », c’est alors la vantardise, l’exagération, le mensonge, expliquait à TODAY Kelly Elizabeth Wright, professeure en sciences du langage à l’Université du Wisconsin-Madison. « No cap » s’est ensuite popularisé dans le hip-hop, notamment à Atlanta. Les rappeurs originaires de la ville Young Thug et Future ont participé à sa popularisation avec leur morceau « No Cap » en 2017. Ils l’utilisaient pour vanter leur richesse acquise, en disant ne pas mentir.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sur les réseaux sociaux, on retrouve ses premières traces sur X (Twitter à l’époque) en 2012. L’expression a aujourd’hui investi tous les réseaux sociaux, y compris TikTok sur lequelle on la retrouve particulièrement.

Comment est-ce que « cap/no cap » est-elle utilisée ?

Dans l’immense majorité des cas, « cap/no cap » est utilisée sans majuscule, même placée en début de phrase. C’est l’un des marqueurs de l’expression, comme bien d’autres appartenant au slang, pour marquer une forme de décontraction.

Sur les réseaux sociaux, cap et no cap sont utilisés pour exprimer rapidement si une affirmation est considérée comme un mensonge ou comme la vérité. « Cap » sert à accuser quelqu’un de mentir ou d’exagérer, dans les commentaires d’une publication par exemple. « No cap » permet d’insister sur la véracité de ce qu’on dit, pour convaincre ses amis, ses abonnés ou ses followers que l’on est sincère. On l’ajoute souvent en fin de phrase, dans des tweets, stories, vidéos TikTok, ou commentaires.

Un exemple de l’utilisation de « no cap » sur X // Source : Capture Numerama

Voici quelques exemples de l’utilisation de « cap » et de « no cap » sur les réseaux sociaux :

« Tu cap là » ;

« C’est du full cap » ;

« C’est le meilleur film no cap » ;

« Le meilleur milieu du monde no cap » ;

« Next split on improve no cap ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama