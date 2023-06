Blizzard prépare déjà le terrain pour la saison 2 de Diablo IV. Le studio a dévoilé plusieurs changements pour cette nouvelle phase de jeu, qui est attendue pour la fin de l’année.

C’est en juillet que la première saison de Diablo IV doit démarrer, avec ses règles bien précises. On sait par exemple que l’accès au contenu saisonnier est lié à la création d’un nouveau personnage. Impossible d’utiliser son héros actuel. On sait aussi que certaines avancées obtenues depuis la sortie du jeu seront remises à zéro à la première saison.

Mais Blizzard se projette aussi dans la prochaine étape, avec la saison 2, qui doit avoir lieu beaucoup plus tard dans l’année. Le studio prévoit de faire durer chaque saison trois mois. Entre chaque période, les joueurs et les joueuses bénéficieront d’un bref intermède, de quelques semaines, pour souffler. Aujourd’hui, quelques informations sont déjà disponibles sur cette saison 2 de Diablo IV.

Les saisons dans Diablo IV doivent apporter de nouveaux challenges aux joueurs et aux joueuses. // Source : Blizzard

Il convient de garder en tête que cette liste n’est pas exhaustive, dans la mesure où elle concerne une saison qui devrait être lancée à l’automne ou à l’hiver 2023. Elle sera actualisée à mesure que le studio américain dévoilera ses intentions et que l’on en saura davantage sur la première saison.

Plus de mort en mode hardcore à cause d’une déconnexion

Dans Diablo IV, le mode hardcore (ou extrême en français) est conçu pour être très exigeant. Vous mourrez une seule fois, vous perdez votre personnage pour toujours. Une condition que l’on peut accepter si l’on prend une mauvaise décision dans un donjon. Moins lorsque la mort est causée par une déconnexion sauvage. Blizzard a justement un plan pour éviter ces décès malheureux.

Nouvelle gestion des gemmes dans Diablo IV

Actuellement, Blizzard a choisi de placer les gemmes de Diablo IV dans l’inventaire commun du personnage, à côté des pièces d’équipement et des armes. Une décision insupportable pour la communauté, d’autant que la place est très limitée dans les sacs. Aussi, le studio a pris la décision de déplacer prochainement les gemmes ailleurs, dans l’onglet des matériaux.

Chaque gemme occupe deux cases de l’inventaire. // Source : Capture PS5

Des résistances améliorées pour les utiliser davantage

Attaque, armure, points de vie, force, intelligence, volonté et dextérité. Voilà les caractéristiques principales d’un personnage de Diablo IV. Il en existe d’autres, à commencer par les résistances (au feu, au froid, à la foudre, au poison, à l’ombre). Blizzard souhaite les améliorer, justement, pour que les joueurs et les joueuses les utilisent plus (via les gemmes, notamment)

Les évolutions de la saison 1 devraient être reprises dans la saison 2

Chaque saison doit apporter son lot de nouveautés, mais Blizzard n’entend pas faire systématiquement table rase du passé. Les changements que le studio apporte dans son hack’n’slash seront conservés au fil des saisons. Par ailleurs, les évolutions de la saison 1 devraient être répercutées, au moins pour partie, dans la saison 2 (comme une partie de ce qui aura été débloqué avant).

