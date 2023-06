Blizzard confirme que les récompenses du Season Pass ne se débloqueront qu’avec la création d’un nouveau personnage. Une décision qui fera débat.

Diablo IV entamera sa première saison d’ici quelques semaines. À mesure que cette échéance se rapproche, Blizzard distille des détails sur ce que les joueuses et les joueurs peuvent en attendre. On sait par exemple que certains éléments de la progression des régions ne seront pas remis à zéro. Et on vient d’apprendre un nouvel élément : pour débloquer les récompenses du Season Pass (ou passe de combat), il faudra obligatoirement créer un nouveau personnage.

Journaliste pour Forbes, Paul Tassis s’est posé la question et c’est Rod Fergusson, en charge de la marque Diablo chez Blizzard , qui lui a répondu le 19 juin sur Twitter. « Hello Paul, pour prendre part aux quêtes saisonnières, aux mécaniques et à la progression du Season Pass, vous allez devoir créer un nouveau personnage », indique le principal intéressé.

Thanks Rod! Okay here is the definitive answer: https://t.co/PwhfCTyoc9 — Paul Tassi (@PaulTassi) June 19, 2023

Comment fonctionnent les saisons de Diablo IV avec le Season Pass ?

S’il apparaît normal de forcer la création d’un nouveau personnage pour découvrir les nouveautés de chaque saison, empêcher la progression dans le Season Pass devrait faire naître de vives discussions au sein de la communauté. On peut néanmoins y voir un moyen de pousser le public à tester une nouvelle classe. C’est aussi une obligation pour l’équité au sein de la communauté : avec un personnage déjà trop évolué, le Season Pass se complèterait beaucoup trop vite.

Rod Fergusson précise qu’un personnage saisonnier pourra progresser dans le Season Pass en terminant la campagne, même si elle devient complétement optionnelle une fois terminée.

Le passe de combat de Diablo IV. // Source : Blizzard Entertainment

Pour rappel, le Season Pass, ou passe de combat comme il est appelé par Blizzard, permettra de récupérer des récompenses majoritairement cosmétiques liées à chaque saison (et qui permettront d’améliorer encore un peu plus les possibilités de transmogrification). Il y aura trois versions disponibles :

Le passe de combat, qui a 27 niveaux (gratuit) ;

Le passe de combat premium, qui ajoute 63 niveaux (9,99 €) ;

Le passe de combat accéléré, qui correspond au passe de combat premium avec déjà 20 niveaux débloqués (24,99 €).

À noter que le passe de combat « n’apporte aucune puissance en jeu, mais débloque le platine et des niveaux qui vous permettent d’obtenir des ornements uniques pour cette saison ». Dans Diablo IV, le platine est une monnaie virtuelle qui permet d’acheter des objets cosmétiques, voire les futurs passes de combat. Bref, il n’y a aucun risque de voir le jeu se transformer en pay-to-win.

