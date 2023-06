Il existe plusieurs astuces dans Diablo IV pour récolter davantage de points d’expérience et grimper plus rapidement en niveau. Certains conseils ne fonctionnent pas ensemble. Tour d’horizon.

Voilà bientôt une semaine que Diablo IV est sorti. Beaucoup sont déjà niveau 100, qui est le niveau maximum disponible en jeu actuellement. D’autres ont déjà passé le cap du niveau 50, leur permettant d’accéder au système de points de parangon, qui étend les capacités du personnage au-delà de l’arbre classique des talents.

Atteindre le niveau 50 est un chemin relativement long. Passer niveau 100 l’est encore plus. Une estimation donnée ce printemps par Joseph Piepiora, le directeur associé de Diablo IV, indiquait qu’il faudrait au moins 150 heures de jeu à un joueur lambda pour passer au niveau 100. Mais évidemment, il est possible d’aller un peu plus vite, ne serait-ce que pour passer niveau 50.

Notez que l’on ne recommande pas nécessairement d’aller plus vite que la musique si vous jouez à Diablo IV pour la première fois. N’hésitez pas à profiter du jeu, du scénario, des décors, de l’ambiance et de la direction artistique. Vous pouvez tout à fait flâner, apprécier ce monde qui tombe en décrépitude. Mais si vous voulez foncer aussi, voilà ce qu’il faut retenir.

Optez pour le palier 1 de difficulté

Cela peut sembler contre-intuitif de prime abord : au début du jeu, vous avez le choix entre deux niveaux de difficulté. Le niveau de monde 1 et le niveau de monde 2. Le deuxième est un peu plus challengeant : les monstres sont davantage coriaces, mais en échange, vous gagnez 20 % d’expérience et 15 % d’or en plus.

Pourtant, il n’est peut-être pas recommandé de foncer en palier 2 de difficulté, car le gain d’expérience n’est peut-être pas assez élevé face aux obstacles que vous pourriez rencontrer et au temps que vous pourriez perdre. Après tout, vous avez peut-être un équipement mal pensé et une répartition des points de compétence (le fameux build) qui laisse à désirer. En somme, vous n’êtes peut-être pas optimisé pour ce défi.

Parfois, il faut se faciliter la vie pour avancer plus vite. // Source : Blizzard Entertainment

Il ne s’agit évidemment pas d’une règle immuable : si vous considérez que le ratio temps passé par mob / expérience est satisfaisant, vous pouvez rester en niveau de monde 2 — il est très simple de modifier la difficulté de Diablo IV, en jeu ou dans les menus. Notez cependant qu’en raison des autres astuces, le niveau de monde 1 peut être à privilégier, au moins jusqu’au niveau 50.

Complétez l’histoire le plus vite possible

Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans Diablo IV, vous feriez mieux de compléter le plus vite possible la campagne. Prenez certes un instant pour la savourer, car elle a des moments scénaristiques très forts, mais priorisez-la. Plus vite vous achèverez l’histoire, plus vite vous débloquerez la monture de Diablo IV (ce qui change la vie) et plus vite vous accéderez à d’autres challenges.

Le cheval se débloque au tout début de l’acte 4, dans un jeu qui en comprend 6 en tout. Il offre une vraie différence dans le jeu, en permettant de traverser les régions très rapidement, sans se faire embêter par les monstres qui rôdent (pensez cela dit à débloquer les relais, qui permettent de voyager rapidement). Après l’histoire, vous aurez accès aussi aux niveaux de monde 3 et 4.

Farmez des donjons

Cela peut sembler contradictoire avec l’injonction de finir l’histoire dès que possible, mais c’est aussi une solution pour récupérer de l’équipement ou de l’or. Il existe des donjons qui sont réputés pour « farmer de l’XP », c’est-à-dire accumuler rapidement de l’expérience et des niveaux. On peut vous orienter sur la « grotte de Balafraîche », aux Pics Brisés, mais aussi le « Trepas du Champion » au Kehjistan.

Farmer un donjon n’est pas franchement très amusant, car cela signifie y aller en boucle, encore et encore (mais n’est-ce pas un peu l’essence de Diablo IV ?). Le mieux est de le faire en groupe, avec des amis, et en vocal, pour que le moment soit un peu plus agréable. Notez qu’en groupe, vous avez un bonus d’expérience. Si vous saturez, pensez à changer de coin.

Source : Blizzard

Associez donjons + quêtes

En dehors des donjons réputés pour le farm d’expérience, et nonobstant les donjons dans lesquels vous voudriez récupérer un aspect relatif à votre classe, vous devriez aller en priorité dans les donjons associés à des objectifs — les quêtes. Vous faites ainsi d’une pierre, deux coups : vous complétez l’instance et la quête en même temps. Deux occasions d’avoir l’expérience.

Jouez en groupe

Autant que possible, essayez de vous trouver des camarades de jeu avec qui vous pouvez progresser ensemble. Cela vous fait de la compagnie (« Le temps passe vite quand on s’amuse », surtout avec des proches en vocal) et en plus vous avez des bonus d’expérience. +10 % d’expérience en étant en groupe, ou juste +5 % si un joueur est proche, sans être groupé.

Complétez les renoms de chaque région

Chaque région de Diablo IV propose des activités permettant de récolter des points plus ou moins nombreux selon la difficulté de la tâche. Des récompenses sont disponibles lorsque vous franchissez certains paliers de points. Ces renoms vous offrent de l’expérience, des points de compétence ou des emplacements de potion additionnels.

Il y a cinq seuils de renom par région. Les deux derniers sont verrouillés au début du jeu (vous devrez finir l’histoire d’abord). Les trois premiers sont atteignables, selon le temps que vous souhaitez y consacrer. Par exemple au palier 1 des Pics Brisés, vous aurez de l’expérience bonus, 3 000 pièces d’or et un point de compétence. Et cela ne fait qu’augmenter ensuite.

Faites-vous PL

Vous avez peut-être fait ça du temps de Diablo III : grouper avec quelqu’un de très haut niveau, mettre un degré de difficulté aussi élevé que possible et le laisser tout ratiboiser pour vous. Il vous suffisait de rester derrière, à bonne distance et en toute sécurité, et d’accumuler l’expérience. Diablo IV offre aussi certaines options pour se faire PL (power leveler, dans le jargon).

Ce n’est pas forcément la méthode la plus fun du jeu, car vous vous faites porter par quelqu’un qui fait tout à votre place. Cependant, c’est peut-être une option si vous en êtes déjà à votre quatrième personnage et que vous n’avez que faire de rejouer l’histoire. Diablo IV est sans doute moins permissif que Diablo III cela dit, du fait du « scaling » pour que l’on ne se sente jamais trop puissant.

Faire appel à un allié très puissant est aussi une option.

Combiner les différents conseils

Pour maximiser vos chances de monter vite, il est recommandé de combiner les conseils entre eux. Bien sûr, certains s’excluent mutuellement : vous ne pourrez pas à la fois avancer dans l’histoire et farmer cent fois le même donjon. Vous allez devoir arbitrer, mais c’est appréciable de noter qu’il y a diverses options : si vous voulez faire une pause dans l’histoire, vous pouvez aller en instance.

