En tant que jeu-service, Diablo IV proposera du contenu saisonnier. Certains éléments de progression seront remis à zéro, d’autres non.

Mises à jour, saisons, extensions, événements ponctuels : Diablo IV, qui fait un carton depuis sa sortie le 6 juin 2023, est pensé pour durer des années Pour Blizzard, l’idée n’est pas de laisser vivre le jeu, mais de faire continuellement évoluer son contenu pour motiver les joueuses et les joueurs à rester dans Sanctuaire, en leur proposant diverses activités.

La première saison, attendue pour le mois de juillet, sera la première grosse révolution pour les fans de Diablo IV. Elle permettra de découvrir des nouveautés, à condition de commencer un nouveau personnage et, par ricochet, de mettre de côté son héroïne ou son héros principal (rassurez-vous, il ou elle ne disparaîtra pas). Cela implique par ailleurs une remise à zéro de certains éléments de progression liés aux différentes régions du jeu.

Durant un direct diffusé le 16 juin, Blizzard a fait un point sur le sujet, qui effraie certains fans de Diablo IV. À l’origine, il était prévu de tout effacer. Mais les développeurs ont changé leur philosophie, qui pourrait encore évoluer à l’avenir en fonction des retours. « Nous continuons d’évaluer ce qui doit être remis à zéro et ce qui ne doit pas être remis à zéro », confie Rod Fergusson, en charge de Diablo.

Qu’est-ce qui sera remis à zéro au début de la saison 1 de Diablo IV ?

La carte

Imaginez, vous avez passé des heures et des heures à révéler l’intégralité de la carte de Diablo IV, composée de cinq régions. Et, quelques semaines plus tard, Blizzard Entertainment vous dit de tout recommencer. Cela n’arrivera pas. « Les parties de la carte que vous avez révélées dans le royaume éternel (là où se trouvent vos personnages déjà créés) seront visibles dans la saison — vous n’aurez pas à les révéler de nouveau », révèle Rod Fergusson. Une excellente nouvelle.

Les Autels de Lilith

Quand on se balade dans Sanctuaire, on peut tomber sur des Autels de Lilith, des statues rougeoyantes qui confèrent un bonus quand on les active. Il y en a 160 dans le jeu et, là encore, il serait fastidieux de toutes les dénicher à chaque début de saison (même s’il existe une carte complète qui indique les emplacements). Comme pour la carte, il n’y aura pas de remise à zéro des Autels de Lilith.

Les portails de téléportation

« Vous verrez les portails de téléportation situés dans les villes sur votre carte [si révélée], mais il faudra les visiter pour les activer », déclare Rod Fergusson au sujet des portails qui permettent de rallier rapidement un point à l’autre de la carte. Leur cas est spécifique, avec une remise à zéro partiel : on saura toujours où ils sont mais il faudra aller les réactiver.

Les donjons

Sans trop de surprise, les donjons ne seront pas considérés comme accomplis quand on se lancera dans une nouvelle saison. C’est logique : ils constituent l’une des sources principales de farm et, de toute façon, il est déjà possible de les réinitialiser soi-même…

Les bastions

Activités qui récompensent énormément les aventurières et aventuriers, les Bastions subiront le même sort que les donjons. Peut-être seront-ils légèrement modifiés ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ils constitueraient en tout cas un moyen idéal de renouveler — un peu — Sanctuaire.

Les quêtes annexes

Comme pour les donjons et les bastions, il faudra refaire les quêtes annexes.

Les points de renom

Dans Diablo IV, chaque région est liée à une progression articulée autour de points de renom, qu’on récupère en remplissant des activités (exploration, Autels de Lilith, donjons…). Cela permet de passer des paliers qui permettent de recevoir divers bonus (expérience, charges de potion en plus, points de compétence…).

Là encore, il y aura une remise à zéro, à un détail près : les points de renom attribués par les zones découvertes (5 points) et par l’activation des Autels de Lilith (10 points) seront déjà affectés. Cela permettra d’entamer la saison avec quelques avantages non négligeables. Par exemple, si vous avez révélé 20 zones des Pics Brisés et avez trouvé 15 statues, vous démarrerez directement avec 250 point de renom dans cette région.

