La première extension de Diablo 4 permettra de choisir une classe 100 % inédite dans l’univers de Blizzard Entertainment : le Sacresprit, un maître des arts martiaux qui renforce ses aptitudes avec des gardiens de la jungle.

Diablo 4 est un jeu vidéo pensé pour durer dans le temps. Depuis son lancement en juin 2023, son contenu a évolué au fil des saisons. En octobre 2024, le hack’n’slash de Blizzard Entertainment accueillera sa première extension, baptisée « Vessel of Hatred ». L’une des principales nouveautés sera l’arrivée d’une classe 100 % inédite : le Sacresprit, que Numerama a eu la chance d’essayer en avant-première.

Le Sacresprit est étroitement lié à l’environnement principal de Diablo 4: Vessel of Hatred, à savoir la jungle de Nahantu. Guerrier habile qui maîtrise les arts martiaux, il peut renforcer ses aptitudes en se liant à des Gardiens de la forêt. Le Sacresprit s’articule autour de mécaniques nouvelles dans le gameplay de Diablo 4, puisqu’il permet de créer des synergies entre les différents gardiens. On vous explique son fonctionnement.

Les points à savoir sur le Sacresprit, la nouvelle classe de Diablo 4

Comment se bat le Sacresprit ?

Le Sacresprit est un expert des arts martiaux et un acrobate. Par conséquent, il n’a pas peur du corps-à-corps. Il possède plus concrètement un combo de trois coups, qu’il assène avec rapidité et agilité. Il est l’incarnation du prédateur de la jungle.

Quel est l’équipement du Sacresprit ?

L’arme de prédilection du Sacresprit est le couteau de brèche, mais son arsenal comprend aussi des armes d’hast et des bâtons. Bien sûr, il y aura des objets légendaires et uniques, qui renforceront les pouvoirs et les synergies de la classe.

Le Sacresprit, nouvelle classe de Diablo 4. // Source : Blizzard

Qui sont les Gardiens qui l’accompagnent ?

Il y a quatre gardiens, donnant accès à des compétences qui leur sont propres :

Rezoka, le jaguar qui utilise des attaques fulgurantes avec une imprégnation de feu et augmente la puissance de ses coups rapides avec le temps ;

Wumba, le gorille qui mise sur des compétences défensives pour réduire et bloquer les dégâts ;

Kwatli, l’aigle qui est axé sur la vitesse de déplacement et l’amélioration de l’esquive ;

Balazan, le mille-pattes qui adore le poison et peut drainer la vie des adversaires.

Comment fonctionne la mécanique des Gardiens ?

Quand vous incarnez le Sacresprit, une quête de classe se débloque au niveau 15. Elle vous permettra d’accéder à la Salle des esprits, lieu où vous pourrez choisir un gardien principal. Chaque gardien est lié à un tag de compétence Incarnation. Concrètement, vous allez obtenir un bonus passif enclenché à chaque utilisation des compétences, même celles qui ne sont pas directement liées au gardien choisi (toutes vos compétences seront infusées du gardien principal).

Ainsi, le gorille inflige 100 % de dégâts d’épines aux adversaires que vous frappez et octroie une barrière d’un montant égal à 10 % de votre maximum de points de vie, jusqu’à 40 %, pendant 3 secondes. Quant à l’aigle, il augmentera les chances d’un coup critique de 4 % tous les 4 mètres parcourus.

Puis, au niveau 30, vous aurez l’opportunité de choisir un deuxième gardien, qui pourra être le même que le premier. Là encore, l’idée est d’obtenir un passif qui, cette fois, n’est pas lié aux compétences utilisées. Le jaguar garantira, par exemple, des points de férocité supplémentaire pour attaquer encore plus vite.

Diablo 4: Vessel of Hatred. // Source : Blizzard Entertainment

Doit-on se focaliser sur un seul Gardien ?

Oui. Vous pouvez tout à fait incarner un Sacresprit voué à 100 % à l’une des quatre divinités. Mais, ce n’est pas nécessairement la philosophie de la classe : Blizzard Entertainement encourage à trouver des synergies optimisées.

Vous pouvez ainsi choisir le gorille pour renforcer votre défense de manière passive, puis tout miser sur les compétences du mille-pattes pour bénéficier de ses pouvoirs de poison et de régénération. De cette manière, vous serez encore plus résistant. « Nous vous encourageons à faire quelques séances de theorycraft jusqu’à ce que vous ayez trouvé la combinaison de gardiens primaires et secondaires qui vous correspond le mieux », fait d’ailleurs savoir Blizzard Entertainment.

