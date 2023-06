Les environnements de Diablo IV cachent des Autels de Lilith, des statues à la gloire de l’antagoniste du jeu. Il y en a une centaine, et Blizzard Entertainment a partagé une astuce pour les trouver rapidement.

Les environnements de Diablo IV sont garnis de choses à faire. On peut par exemple partir à la chasse des Autels de Lilith, des statues qui sont à l’effigie de la célèbre démone (la méchante du jeu). Il y en a une centaine, et on peut les repérer de loin grâce à la lueur rouge qu’elles émettent. Néanmoins, Blizzard Entertainment s’est arrangé pour bien les cacher, afin de rendre leur recherche difficile. Heureusement, Mike Ybarra est là pour nous aider.

Où sont les Autels de Lilith dans Sanctuaire ?

Dans un tweet publié le 13 juin, le président de Blizzard Entertainment, a priori conscient de la difficulté de la tâche, a partagé le lien vers une carte interactive très pratique. « Vous vous demandez où se trouvent toutes les statues de Lilith dans Diablo IV ? Utilisez cette carte interactive pour les voir, activez-les et atteignez les 100 % de complétion », indique-t-il. Le coup de pouce, accessible à cette adresse, permet effectivement de voir toutes les richesses de Sanctuaire, avec des filtres à activer ou non pour y voir plus clair.

Carte de Diablo IV pour trouver les Autels de Lilith // Source : Capture d’écran

À quoi servent les statues de Lilith dans Diablo IV ?

Dans Diablo IV, les Autels de Lilith ne sont pas là que pour faire joli, ni pour rappeler le culte qui entoure la démone. Quand on active une statue, on reçoit un bonus non négligeable : un boost permanent pour les statistiques, des oboles, voire des points de Paragon. En prime, on reçoit quelques points de renom pour progresser dans chaque région (10 points par statue).

Le gain de statistique (force, volonté, dextérité, intelligence) est intéressant dans le sens où il est conservé et partagé par tous les personnages d’un même compte. Normalement, il ne sera pas perdu au début de chaque saison, contrairement à d’autres éléments de progression.

Il y a 160 Autels de Lilith à trouver dans Diablo IV : 28 dans les Pics Brisés, 33 dans les Steppes Arides, 34 à Hawezar, 31 au Kehjistan et 34 à Scosglen. Dans la plupart des régions, activer toutes les statues vous permettront de franchir le rang 2 de progression, ce qui vous donnera d’autres récompenses (point de compétence, charge de portion en plus).

Sur Reddit, des joueuses et des joueurs ont carrément mis au point un parcours idéal pour enchaîner rapidement les Autels. Comme le prouve cette capture :

Carte de Diablo IV pour trouver les Autels de Lilith // Source : Reddit (via Twitter)

Enfin, il sera certainement plus judicieux de récupérer le cheval, au début de l’acte IV, avant de se lancer dans la course aux Autels de Lilith. La monture permet d’aller plus vite et, surtout, d’éviter facilement les ennemis qui squattent les environs.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !