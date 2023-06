Lors d’un direct diffusé le 16 juin, Blizzard a évoqué les futurs changements de Diablo IV. Parmi les évolutions à venir, une refonte du système des gemmes.

Dans l’univers de Diablo, les gemmes sont très, très importantes. Il s’agit d’objets précieux que l’on ramasse çà et là, et le but est de les enchâsser dans des pièces d’équipement compatibles pour améliorer leur puissance. On peut même les affiner si on souhaite augmenter leurs propriétés (qui varient selon le type d’équipement dans lesquels on les intègre). Dans Diablo IV, les gemmes font partie du gameplay et de cette course à la progression du personnage. Mais la manière dont elles sont gérées devient vite enquiquinante.

Aujourd’hui, les gemmes de Diablo IV sont considérées comme une arme ou une armure, ce qui veut dire qu’elles prennent un emplacement dans l’inventaire. Dès lors, à force d’accumuler des diamants, des améthystes ou encore des rubis, on a de moins en moins de place pour le reste. Et les gemmes deviennent alors une contrainte. Heureusement, Blizzard a annoncé des changements à l’occasion d’un direct diffusé le 16 juin, comme le rapporte Kotaku.

Vous les voyez, ces gemmes qui s’entassent. // Source : Capture PS5

La gestion des gemmes de Diablo IV est un problème

Pour se débarrasser des gemmes dans son inventaire, il existe trois moyens : les jeter, les utiliser (c’est-à-dire les enchâsser) ou les stocker dans son coffre personnel. La première et la deuxième options forcent un choix que l’on ne désire peut-être pas faire immédiatement, tandis que la troisième ajoute une friction dans le gameplay : si vous avez besoin d’une gemme entreposée, il faudra d’abord retourner vers votre coffre avant de l’utiliser. En termes de fluidité, on n’y est pas du tout.

Les joueuses et les joueurs de Diablo IV ont donc demandé à Blizzard de créer un stockage supplémentaire pour conserver les gemmes sur soi (une sorte de bourse). L’entreprise américaine va privilégier une autre solution pour améliorer la situation, en intégrant prochainement les gemmes dans l’onglet des matériaux (aux côtés des plantes, des peaux et autres minerais). Cette évolution est logique : après tout, une gemme n’est rien d’autre qu’un matériau.

À noter, néanmoins, qu’il faudra être très patient avant de bénéficier de ce changement. Blizzard Entertainment n’en fait pas une priorité pour la première saison, qui devrait débuter en juillet. Les gemmes ne quitteront pas l’inventaire principal avant la deuxième saison, attendue aux environs du mois d’octobre (en considérant qu’une saison dure trois mois complets). En parallèle, comme les gemmes vont devenir des matériaux, les développeurs comptent bientôt augmenter la limite maximum qu’on peut porter (9 999 à l’heure actuelle).

