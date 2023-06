Il y a plusieurs astuces, parfois très basiques, à connaître dans Diablo IV. Elles améliorent divers aspects de l’aventure.

Il y a beaucoup de choses à dire sur Diablo IV. Des conseils pour bien débuter dans le jeu, mais aussi des astuces pour monter rapidement en niveau. Il y a aussi toutes sortes de petites choses à savoir, qui n’entrent pas forcément dans ces guides, mais qui méritent d’être connues. Les connaître va vous permettre de rendre le jeu un peu plus agréable.

Cette liste n’est pas exhaustive et elle est susceptible de s’étoffer au fil du temps. D’autres guides méritent des papiers dédiés, comme la transmogrification, les autels de Lilith, l’affichage complet des statistiques, la désactivation du crossplay (si vous avez des lags), des activités à faire région par région ou encore de tout ce qu’il y a à découvrir dans Diablo IV.

Pour aller plus loin Grâce à D4 Planner, on peut tester et créer des builds Diablo IV

Battez-vous sans bouger

Vous jouez une classe à distance, comme sorcier ou nécromancien ? Vous avez la possibilité de vous battre en restant à votre position. Pour cela, vous devez (si vous êtes sur PC) appuyer sur la touche « shift » de votre clavier pendant que vous lancez vos sorts. Cela évite de vous déplacer par erreur avec un mouvement de souris, et prendre des dégâts dans une zone néfaste juste à côté de votre personnage (comme une flaque de poison).

Allez un peu plus vite à cheval

La vitesse de votre monture dépend de l’écart qu’il y a entre elle et le curseur de la souris qui indique la direction à suivre. Plus l’écart est grand, plus le cheval va vite — jusqu’à une certaine limite, néanmoins. Si le curseur est tout près de la bête, celle-ci ira pratiquement au pas. Elle sera au galop si vous l’amenez en bord d’écran. Pensez également à activer les sprints temporaires quand ils sont disponibles. Tout cela vous fera gagner un peu de temps durant vos voyages.

Une monture. // Source : Capture PS5

Ne rendez pas vos quêtes secondaires trop vite

Vous voulez améliorer un peu plus votre gain d’expérience ? Complétez les objectifs assignés par les quêtes secondaires à un niveau de monde inférieur, puis allez les rendre à un niveau de monde supérieur. Vous avez deux options pour changer de niveau de difficulté dans Diablo IV. L’idéal, c’est de faire un maximum de quêtes à « bas » niveau, puis de rendre d’un coup une grosse série de quêtes à un niveau plus élevé. Les gains d’expérience seront plus élevés.

Sortez vite d’un donjon sans retourner en ville

Il existe un raccourci qui permet de sortir d’un donjon en retournant à l’entrée, sans avoir besoin de retourner en ville. Appuyez sur « E » pour faire apparaître une roue d’action à l’écran, qui comporte trois niveaux. Dans l’un figure l’option « Quitter le donjon ». Cela vous renvoie dans le monde ouvert, juste devant l’entrée de l’instance. Pratique pour retourner à l’endroit de la région ou vous vous trouviez, au lieu de retourner en ville, très loin de la zone que vous exploriez.

La roue d’action, avec le raccourci (ici inaccessible car le personnage est à l’extérieur). // Source : Blizzard

Renoncez à tout ramasser

L’inventaire de votre personnage est limité et, à mesure que vous allez monter en niveau et faire face à des défis de plus en plus corsés, le butin à ramasser sera de plus en plus spectaculaire et étoffé. Le fait est qu’à un moment, l’équipement magique (en bleu) et rare (en jaune) ne sera plus au centre de votre préoccupation (sauf pour les transformer en composants). Vous devrez parfois faire l’impasse, faute de place, pour vous focaliser sur les items supérieurs. Sinon, vous pouvez toujours faire des allers-retours en ville.

Marquez sur la carte les donjons contenant les aspects qui vous intéressent

Il y a des aspects dans votre codex que vous voulez obtenir, car ils sont cruciaux pour votre build ? Sachez que vous pouvez facilement épingler sur la carte ceux qui vous manquent. Cela fera apparaître la route la plus courte entre votre personnage et le donjon dans lequel l’aspect se trouve. Pensez à prendre un relais pour vous rapprocher le plus possible et éviter d’avoir à tout faire à pied. C’est plus pratique que d’avoir à passer en revue tous les donjons sur la carte.

On peut tracer des chemins sur la carte. // Source : Blizzard

Esquivez les attaques

Il y a une mécanique dans Diablo IV qui devient centrale durant les combats un peu ardus : l’esquive. L’évitement s’actionne avec la barre espace sur le clavier, ce qui est très pratique pour sortir d’une zone de dégâts au sol ou pour éviter l’endroit où va frapper un monstre ou un boss. Attention : chaque utilisation de l’esquive est ensuite soumise à un petit temps de recharge. Utilisez l’esquive avec parcimonie, pour vous tirer d’un mauvais pas. C’est mieux que de se prendre une gifle monumentale de Lilith en difficulté maximale.

Transformez vos équipements inutiles en composants

Diablo IV est une affaire de collecte de composants. Lorsque vous ramassez des pièces d’équipement dont vous n’avez aucune utilité, songez plutôt à les recycler en composants, auprès du forgeron, plutôt que de les vendre à un marchand. L’or sera récolté autrement dans Diablo IV, au fil de vos aventures. Il vaut mieux convertir les armes et les armures en ressources, ce qui vous permettra par exemple d’améliorer votre équipement actuel.

Pour aller plus loin Diablo IV : voici l’emplacement de tous les Autels de Lilith

Ayez toujours quelques clés chuchotantes avec vous

Au fil de votre aventure, vous tomberez toutefois sur des coffres silencieux, qui ne s’ouvrent qu’avec des clés chuchotantes. Celles-ci s’achètent auprès des marchands de curiosités, contre des oboles. Comptez 20 oboles par clé. On vous recommande d’avoir toujours quelques clés chuchotantes dans votre besace, car il n’y a rien de plus frustrant que de passer à côté d’un coffre sans pouvoir l’ouvrir. Qui sait quels trésors il peut renfermer.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !