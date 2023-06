Si vous avez des problèmes de stabilité dans Diablo IV, une piste à considérer est la désactivation du crossplay. Des joueurs et des joueuses assurent que cette coupure réduit le lag serveur.

Si vous jouez à Diablo IV, vous avez peut-être expérimenté de petites frictions lorsque vous passez d’une zone à l’autre. Comme si le jeu vidéo bégayait quelques instants, avant de se ressaisir. C’est flagrant lorsque vous sortez d’une ville et que vous vous baladez dans le monde ouvert du hack’n’slash. Idem en passant d’une région à l’autre.

Les joueurs conseillent de couper le crossplay

Pour atténuer ce lag, une astuce est de plus en plus partagée par les joueurs et les joueuses : la désactivation du crossplay. On trouve par exemple ce conseil dans une publication sur Reddit partagée le 15 juin par un internaute signant sous le pseudo de TobyGlozin. « Désactivez le crossplay pour éliminer 99,9 % du lag serveur », lance-t-il à ses pairs.

Le crossplay désigne une fonctionnalité dans laquelle les joueurs et les joueuses ont la possibilité de se croiser dans un jeu, indépendamment de leur plateforme. En clair, vous pouvez jouer sur PlayStation 5 et grouper avec quelqu’un sur PC, tandis qu’un autre se trouve sur la Xbox — le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Series X.

Or, ce regroupement, s’il a l’avantage de permettre de bien peupler le monde de Sanctuaire, en vous donnant l’opportunité de croiser du monde, entraîne de toute évidence quelques menus désagréments lors de certaines phases de transition d’un lieu à l’autre. Désagréments que la désactivation du crossplay est censée régler, ou du moins adoucir.

Dans les commentaires, d’autres joueurs et joueuses ont indiqué que cette astuce fonctionne. Cependant, elle n’a pas l’air de fonctionner pour tout le monde. D’autres personnes n’ont pas relevé de changement notable. Si vous avez l’impression que Diablo IV rencontre des lags lorsque vous passez d’une zone à l’autre, faites l’essai en coupant l’option.

Nous avons également constaté ces petits « recalages » ponctuels lorsque l’on passe d’un environnement à l’autre dans Diablo IV, qui traduisent de toute évidence un délai de chargement pour regrouper les différentes communautés dans un même environnement de jeu. Ces recalages se manifestent par un personnage qui a l’air d’aller et venir d’avant en arrière.

Loption à désactiver. // Source : Blizzard

Ces bégaiements du serveur vont probablement s’atténuer au fil du temps, lorsque la fréquentation du jeu se stabilisera — et diminuera. On peut aussi miser sur les habituelles opérations de maintenance de Blizzard sur ses serveurs pour limiter ces frictions. Si vous comptez jouer avec des proches utilisant une autre plateforme que la vôtre, il faut évidemment s’abstenir de couper le crossplay.

La désactivation du crossplay se fait dans les options du jeu, puis dans l’onglet « Social ». Vous verrez une rubrique appelée « Multiplateforme ». Décochez l’option du haut (« Jeu multiplateforme ») et validez avec le bouton « Enregistrer ». Gardez en tête de réactiver l’option ultérieurement, lorsque la situation sera adoucie, sinon vous pourriez avoir un sentiment de monde vide.

