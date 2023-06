Les quatre degrés de difficulté (« niveaux de monde ») de Diablo IV sont peut-être déjà insuffisants. Des indices apparaissent sur un nouveau mode.

Pour qui aime les challenges, Diablo IV comporte aujourd’hui quatre degrés de difficulté — appelés niveaux de monde. Ils s’appellent « aventure », « expertise », « cauchemar » et « tourment ». Les sélectionner est l’assurance de faire face à des monstres bien plus coriaces, mais c’est aussi le meilleur moyen d’avoir plus d’or, d’expérience et d’équipement.

Seulement, les joueurs et les joueuses les plus aguerris parviennent déjà à survoler le niveau « tourment ». Des clips tournent sur les réseaux sociaux, dans lesquels on voit des personnages oblitérer tout ce qui bouge et qui est hostile — y compris les boss. Signe que certains héros bénéficient d’un équipement puissant et d’un build adéquat, une semaine après le lancement.

Diablo IV comporte aujourd’hui quatre niveaux de difficulté. // Source : Blizzard

Vers un niveau de monde 5 pour Diablo IV

De toute évidence, Blizzard a déjà en gestation un prochain palier de défi : un niveau de monde 5, que des sites spécialisés ont mentionné le 11 juin 2023, tel Icy Veins, une référence pour les joueurs et les joueuses cherchant à régler au millimètre leur gameplay. Du data mining a été effectué dans les fichiers du jeu, permettant de voir de premières indications autour de ce futur palier.

Diablo IV étant sorti il y a tout juste une semaine, il n’est pas certain que Blizzard déploie rapidement un nouveau mode de difficulté. Cependant, c’est une pratique qui était courante avec Diablo III. Les quatre premiers niveaux de difficulté (« normal », « cauchemar », « enfer » et « armageddon ») ont été refondus lors d’un patch, pour en ajouter dix au total.

Par la suite, cette échelle (qui se composait des niveaux « normal », « difficile », « expert » et « calvaire », puis six niveaux « tourment ») a été complétée au fil des mises à jour. Aujourd’hui, la catégorie « tourment » comporte seize niveaux. Plus la difficulté choisie est élevée, plus les ennemis sont résistants et engendrent des dégâts. Et plus les récompenses sont grandes.

