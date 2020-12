En parallèle de la Journée des Investisseurs organisée par Disney, sa filiale Lucasfilm a annoncé ou confirmé de très nombreux projets autour de Star Wars.

Alors que Disney+ a pris la décision d’augmenter son tarif à 8,99 euros avec une section pour les adultes, sa filiale Lucasfilm en charge de la licence Star Wars a multiplié au même moment les nouvelles. Mais entre le retour de Hayden Christensen en Dark Vador, le lancement d’une série sur Ahsoka Tano et des annonces sur l’Escadron Rogue ou Lando Calrissian, il est facile de s’y perdre. Voici un récapitulatif.

Hayden Christensen est de retour en Dark Vador

Il avait quitté le rôle en 2005, après La Revanche des Sith. Il était revenu discrètement en 2019, pour quelques lignes de voix dans L’Ascension de Skywalker. Hayden Christensen revient dans Star Wars, cette fois dans une série télévisée. Il s’agit de la série Obi-Wan Kenobi, centrée sur le célèbre maître Jedi, qui a été successivement interprété par Alec Guinness puis Ewan McGregor.

Hayden Christensen et Ewan McGregor vont se retrouver plus de quinze après l’épisode III de Star Wars. Les deux hommes étaient partenaires le temps de deux de longs métrages — l’épisode II, sorti en 2002, et le suivant, arrivé trois ans plus tard. On ne sait pas quand la série sortira sur Disney+. En revanche, elle se déroulera chronologiquement dix ans après La Revanche des Sith.

Autrement dit, Hayden Christensen reviendra en Dark Vador.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Une série sur Ahsoka Tano en prises de vues réelles

Son arrivée était très attendue, depuis que des fuites étaient apparues sur des sites spécialisés. Elle avait été évoquée dans l’épisode 3 de la saison 2 de The Mandalorian. Et c’est finalement dans l’épisode 5 qu’Ahsoka Tano a enfin pu faire son entrée. Eh bien la Jedi va elle aussi avoir droit à sa propre série télévisée en prises de vues réelles. Et l’actrice Rosario Dawson va reprendre son rôle.

L’intéressée a fait très forte impression chez les fans, alors qu’elle n’apparaît que dans un seul épisode du Mandalorian. C’est par ailleurs un personnage majeur dans Star Wars. Il s’agit d’une survivante Jedi, apprentie d’Anakin Skywaker — excusez du peu. Avant d’être un personnage incarné par une actrice, Ahsoka Tano était développé dans des épisodes de séries d’animation, ainsi que dans des films animés.

La série se passera chronologiquement à la même période que de The Mandalorian, soit cinq ans après Le Retour du Jedi.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Andor sortira sur Disney+ en 2022

On le sait depuis 2018. L’un des héros de Rogue One, Cassian Andor, va avoir droit à sa propre série télévisée en prises de vues réelles. Deux ans plus tard, Disney+ fait savoir que la série sera diffusée sur Disney+ dans deux ans. 2022, donc. C’est aussi cette occasion que le nom de la série a été révélé : Andor. À ne surtout pas confondre avec une certaine lune forestière…

Lors de son annonce, Lucasfilm a précisé que la série sera un « thriller d’espionnage » qui « explorera des récits remplis d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un Empire impitoyable ». Le récit se passera lors des premières années de la Rébellion face à l’Empire. On retrouvera l’acteur Diego Luna. C’est lui qui incarnait déjà le personnage sur grand écran.

Pour des raisons évidentes de cohérence scénaristiques, la série se passera avant les évènements de Rogue One, sorti en 2016.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Une nouvelle série Rangers of the New Republic

Disney+ annonce une nouvelle série, baptisée Rangers of the New Republic. Les éléments sont pour l’instant assez pauvres sur le sujet. Ce sera diffusé sur le service de vidéo à la demande par abonnement du géant du divertissement, évidemment, et l’histoire doit se dérouler à la même époque que The Mandalorian. De toute évidence, elle se focalisera sur des troupes de choc de la Nouvelle République.

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EMzFuiqdOs — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Un film sur Rogue Squadron

Luke Skywalker, Wedge Antilles, Wes Janson, Tycho Celchu, Biggs Darklighter… pour qui connaît l’Univers Étendu de Star Wars, l’Escadron Rogue est mythique. C’est lui qui réunit les meilleurs pilotes de l’Alliance. Hé bien il s’avère que la réalisatrice Patty Jenkins va se charger de tourner un film consacré à cette unité d’élite. Par contre, on ne sait encore qui seront les pilotes au cœur de l’intrigue.

Patty Jenkins est une cinéaste américaine essentiellement connue pour avoir tourné le Wonder Woman avec Gal Gadot. Rogue Squadron est annoncé pour 2023.

Premier aperçu de The Bad Batch

Ce n’est pas une annonce en tant que telle, car la série avait été annoncée déjà cet été. Mais Disney a profité de l’occasion pour diffuser un premier aperçu de la série. Il s’agira cette fois d’une série d’animation, dérivée de The Clone Wars. Celle-ci s’est achevée en 2020 avec la septième saison et The Bad Batch doit faire ses débuts en 2021. Et c’est justement dans cette ultime saison que l’on en parle.

En effet, The Bad Batch raconte les aventures d’un commando de soldats clones dont le patrimoine génétique a quelque peu… dérivé. D’ailleurs, The Bad Batch peut se traduire en français par La Mauvaise Fournée, ce qui annonce bien la couleur. Ces soldats sont en fait des clones qui ont été produits pour la guerre entre l’Ancienne République et les systèmes sécessionnistes.

A sneak peek at Star Wars : The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to #DisneyPlus pic.twitter.com/V0jQc4XNIe — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Des courts-métrages Star Wars en japanimation

Lucasfilm annonce la sortie, à partir de 2021, d’une série originale de courts-métrages d’animation, mais selon les codes de l’animation japonaise. Pour cela, le studio promet de faire appel aux meilleurs créateurs nippons dans ce domaine. Le Japon est un pays qui aime particulièrement Star Wars, et la japanimation est énormément appréciée dans le monde. C’était sans doute inévitable !

Star Wars : Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Une série autour de Lando Calrissian

Les informations sont encore parcellaires, mais il a été annoncé une série dédiée à l’une des plus célèbres fripouilles de la galaxie, Lando Calrissian. Il n’est pas encore tout à fait clair si elle mettre en scène Billy Dee Williams ou Donald Glover (ou les deux, dans un jeu de flashbacks ou flashforwards ?), et s’il s’agira bien d’une série en prises de vues réelles, d’ailleurs.

The galaxy’s favorite scoundrel, Lando Calrissian, will return in Lando, a brand-new event series for @DisneyPlus. Justin Simien (@JSim07) is in the early stages of developing the project. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

The Acolyte, une série dans le passé

Il était annoncé au printemps 2020 une série en prises de vues réelles avec un casting surtout féminin, et sous la direction la cinéaste américaine Leslye Headland. Quelques mois plus tard, on en sait un peu plus : selon Lucasfilm, L’Acolyte est un thriller mystérieux qui plongera le public dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs ténébreux qui émergent lors des derniers jours de la Haute République.

Leslye Headland brings a new @StarWars series to @DisneyPlus with The Acolyte. “The Acolyte” is a mystery-thriller that will take viewers into a galaxy of shadowy secrets and emerging dark-side powers in the final days of the High Republic era. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Un film de Taika Waititi

Là encore, ce n’est pas une nouveauté. Début 2020, il a été annoncé que le cinéaste néo-zélandais Taika Waititi a en charge un long-métrage sur Star Wars. Taika Waititi est connu pour avoir réalisé Thor : Ragnarok, qui s’inscrit dans l’univers cinématique Marvel, et le décalé Jojo Rabbit, qui lui a valu un Oscar et un Bafta. Il a aussi touché à Star Wars à la TV, en s’occupant d’un épisode de The Mandalorian,

A brand-new Star Wars feature with acclaimed filmmaker @TaikaWaititi is in development. Get ready for an unforgettable ride ! 🌟 — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

