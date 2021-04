La série sur Obi-Wan Kenobi se précise. Tournée en prises de vues réelles, comme The Mandalorian, elle sera diffusée sur Disney+. Alors que le tournage débute, Numerama fait le point sur les informations à retenir.

L’officialisation, après des années de rumeurs



C’est le 23 août 2019 que la nouvelle est tombée : une série centrée sur Obi-Wan Kenobi a été commandée. Disney l’a annoncée au cours de sa convention biannuelle D23, l’année de sortie au cinéma de Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker. À l’époque, on ne sait que très peu de choses : le tournage est alors évoqué pour 2020, mais aucune date de sortie n’est avancée.

Une information de taille, néanmoins : Ewan McGregor signe son retour dans l’univers de Star Wars avec cette série. L’Écossais a incarné à trois reprises ce personnage, dans la prélogie, entre 1999 et 2005. « Ça me fait plaisir de l’annoncer », a-t-il lancé à la foule le jour de l’officialisation. Mais, on le sait aujourd’hui, ça a aussi été une libération, car l’intéressé était tout le temps sollicité à ce sujet, et il lui était difficile de garder le secret.

À en croire Ewan McGregor, il a constamment dû botter en touche au cours des quatre ans précédents l’annonce de Disney. Tantôt il disait qu’il n’était pas contre, tantôt qu’il attendait éventuellement un coup de fil. Il faut dire qu’il ne s’était pas aidé lui-même : n’a-t-on donc pas aperçu Ewan McGregor à l’avant-première de Solo, en 2018 ? Ou bien ce qui ressemblait à un regard malicieux au détour d’une interview ?

Les rumeurs de l’époque évoquaient toutefois plutôt un film sur Obi-Wan Kenobi qu’une série, car à l’époque on savait déjà que Disney avait lancé l’ère des films dérivés. Rogue One était sorti en 2016, Solo en 2018. En fait, les intentions de la compagnie en la matière étaient connues depuis 2013. La perspective d’une série est arrivée bien plus tard, quand la première du genre, The Mandalorian, a été annoncée fin 2017.

Quelle histoire racontera la série Obi-Wan Kenobi ?



La série se déroulera dix ans après les évènements contés dans La Revanche des Sith, film qui était sorti au cinéma en 2005. On ne connaît pas encore l’intrigue, mais le cadre général est posé : l’Empire galactique a remplacé l’Ancienne république, la quasi-totalité des membres de l’ordre Jedi a été annihilée, Yoda est en fuite et Obi-Wan s’est rendu sur Tatooine pour veiller sur Luke Skywalker.

Ce que l’on va certainement découvrir au fil des épisodes, c’est ce qu’a fait le maître Jedi au cours de ces dix dernières années : est-il resté sur Tatooine pour éloigner des menaces pesant sur Luke Skywalker ? A-t-il dû se débarrasser de poursuivants lancés à ses trousses ? A-t-il été amené à quitter temporairement le climat aride de Tatooine pour mener une quelconque mission ailleurs dans la galaxie ?

Dix ans séparent Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith de la série sur Obi-Wan Kenobi, sur le plan de la chronologie. Il s’avère aussi qu’un peu plus de quinze ans séparent aussi l’année de tournage du film de celui de la série. Ces écarts presque identiques tombent bien : le vieillissement de l’acteur pourra se refléter dans son personnage, de façon naturelle, sans maquillage ou effets spéciaux.

La deuxième œuvre nommée selon un personnage

Le nom de la série a été annoncé le 23 août 2019, lors de la convention biannuelle D23 de Disney. C’est la deuxième fois qu’une œuvre audiovisuelle du canon Star Wars est intitulée avec le nom d’un personnage, et la première fois du côté des séries. Sur grand écran, on a eu droit à Solo, qui raconte la jeunesse du plus célèbre des contrebandiers. Le Mandalorien ne compte pas vraiment. Il s’agit d’un surnom.

Deux acteurs ont incarné Obi-Wan Kenobi : Alec Guinness, dans les films IV, V et VI, puis Ewan McGregor dans les longs-métrages I, II et III. Il est à noter qu’un troisième acteur a été considéré un temps pour incarner Obi-Wan Kenobi, avant que ne soit engagé Alec Guinness. Il s’agit de l’acteur japonais Toshirō Mifune, aujourd’hui disparu. Cela peut expliquer en partie les sonorités nipponnes du nom de ce personnage.

Quel casting pour Obi-Wan Kenobi ?

On connaît déjà une grosse partie du casting. Le premier à avoir été annoncé, c’est Ewan McGregor, le 23 août 2019. Il faut dire que sans lui, rien n’aurait été sans doute possible — les fans auraient certainement mal digéré que l’on attribue ce rôle à quelqu’un d’autre sans une raison valable. Un an et demi plus tard, une autre recrue majeure a été annoncée : Hayden Christensen.

L’Américain reprend son rôle d’Anakin Skywalker, ou plutôt de Dark Vador compte tenu de la période à laquelle va s’inscrire la série. Il avait déjà incarné le sinistre sombre seigneur vêtu de noir en 2002 et 2005, lorsque sont sortis au cinéma les épisodes II et III de Star Wars. Lui et Ewan McGregor se connaissent bien, car ils ont partagé les plateaux et de nombreuses scènes ensemble.

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx — Star Wars (@starwars) March 29, 2021

Le 29 mars 2021, dix autres personnes ont été officialisées : Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr, Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie. On ne sait pas quels personnages ils incarneront, sauf pour Joel Edgerton et Bonnie Piesse. Le premier sera Owen Lars et la seconde Beru Lars. Ils étaient déjà présents dans les épisodes II et III.

Un rematch entre Obi-Wan et Anakin ?

La perspective d’avoir dans la même série, dix ans après La Revanche des Sith, à la fois Dark Vador et Obi-Wan Kenobi a suscité des craintes chez les fans.

En effet, à ce moment-là de l’histoire, les deux hommes, qui étaient plus qu’un maître et son élève, plus que des amis — comme des frères, selon Obi-Wan — se sont séparés très cruellement. Anakin a sombré dans le Côté Obscur, devenant le bras droit de l’Empereur. Leur séparation s’est déroulée dans un combat épique, qui s’est conclu dans la souffrance de l’un et le désarroi de l’autre.

« Tu étais l’Élu, c’était toi ! La Prophétie voulait que tu détruises les Siths, pas que tu deviennes comme eux ! Tu devais amener l’équilibre dans la Force, pas la condamner à la nuit ! », lançait, désemparé, Obi-Wan Kenobi à un Anakin Skywalker, à terre, vaincu, en partie démembré, consommé par les flammes et la haine. Possiblement, Obi-Wan Kenobi a dû croire Anakin Skywalker mort.

Or, dans une réplique donnée par Dark Vador dans l’épisode IV, c’est-à-dire bien après l’épisode III et, donc, la série Obi-Wan Kenobi, il est suggéré que les deux hommes ne se sont pas recroisés depuis cette époque. « Je subodore quelque chose. Une présence que je n’ai pas sentie depuis… », déclare à haute voix Dark Vador, ce qui laisse à penser qu’ils n’ont jamais été amenés à se refaire face.

Il a été suggéré que la série pourrait donner lieu à une nouvelle confrontation entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador, ce qui pourrait dès lors affaiblir, voire contredire ce que dit Dark Vador dans l’épisode IV. On peut aussi supposer que les deux hommes ne se recroiseront pas, mais cela paraît assez invraisemblable, compte tenu du fort potentiel d’attractivité pour Disney qu’il y a à organiser un tel match retour…

Le tournage de la série Obi-Wan Kenobi

Le tournage doit débuter en avril 2021. Deborah Chow sera derrière la caméra. Elle a déjà dirigé deux épisodes de The Mandalorian lors de la saison une (les épisodes 3 et 7 : Le Pêché et La Confrontation). On la retrouve aussi sur d’autres séries, comme M. Robot, Fear the Walking Dead, Iron Fist, Better Call Saul ou encore American Gods. Deborah Chow doit être la showrunneuse de la série.

Au départ, le tournage était prévu pour 2020, mais l’épidémie de coronavirus est passée par là, avec sa succession de problèmes : confinement, quarantaine, arrêt des voyages internationaux, hospitalisation, et ainsi de suite. En outre, il a été question d’un problème de scénario lors de la pré-production. L’histoire aurait été réécrite parce qu’elle était jugée trop proche de The Mandalorian.

Quand sort la série Obi-Wan Kenobi ?

Aucune date officielle n’a été annoncée. Mais puisque le tournage a lieu au printemps 2021, cela laisse à penser que toute la post-production (montage, effets spéciaux et, si besoin, reshoots), peut être bouclée au second semestre. Dans ces conditions, une diffusion en 2022 apparaît plausible, pour ne pas dire quasi probable. Restent les impondérables, qui pourraient contraindre Disney à viser une date lointaine en 2022.

Une unique saison pour Obi-Wan Kenobi

Sauf coup de théâtre, il n’y aura qu’une seule saison à Obi-Wan Kenobi. En somme, ce sera une mini série, un one-shot. C’est ce que confiait Ewan McGregor en septembre 2020 lors d’un échange avec ET : « D’après ce que j’ai compris, c’est une saison autonome ». Bien sûr, rien n’interdira à Disney de revoir son jugement, si le succès cartonne. Ewan McGregor a suggéré que la porte n’était pas fermée.

La brièveté de la série décevra sans doute des fans, puisqu’ils n’auront que dix épisodes à se mettre sous la dent. Mais ce n’est peut-être pas plus mal : cela promet une série certes courte, mais intense. En se limitant, cela évite aussi de se rater vis-à-vis de l’univers Star Wars. Mieux vaut en somme un format à la série Chernobyl, avec cinq épisodes excellents, plutôt que toute une série avec vingt-deux saisons fades.

Et puis d’ailleurs, il y a un cadre chronologique qui s’avère contraignant : dans l’épisode IV de Star Wars, Obi-Wan Kenobi est déjà âgé et ce sont les traits d’Alec Guinness qui sont utilisés pour le personnage. Impossible pour Disney de trop tirer sur la corde en voulant faire du remplissage entre les épisodes III et IV. Il reste à savoir sur combien d’années se déroulera l’intrigue.

Où pourra-t-on voir la série Obi-Wan Kenobi ?

Les droits de Star Wars appartiennent à Disney. Disney en outre produit la série. Et par ailleurs, il s’avère que Disney s’est dit que ce serait une bonne idée d’avoir sa propre plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), Disney+. Vous avez donc votre réponse.

