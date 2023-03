Depuis des mois, les signaux négatifs s’accumulent autour du projet de film dérivé de Star Wars sur l’escadron rogue (Rogue Squadron). Il ne serait plus en développement aujourd’hui.

Est-ce que cette fois, c’est bel et bien fini ? Les dernières nouvelles autour du projet de film sur l’escadron Rogue, qui rassemble l’élite des pilotes de chasse de l’Alliance rebelle, sont en tout cas désespérantes. Des informations relayées par Variety le 7 mars indiquent que ce long-métrage issu de la saga Star Wars n’est plus du tout en développement actif.

C’est un revirement net de ce qui était pourtant suggéré à peine trois mois plus tôt. Sur Twitter, la réalisatrice américaine recrutée pour réussir ce chantier, Patty Jenkins, semblait donner des nouvelles rassurantes en décembre : oui, elle travaillait toujours dessus. Oui, le projet était encore en développement actif. Elle prévenait toutefois qu’une sortie de route était toujours possible.

Une vidéo promotionnelle avait été tournée pour annoncer le projet Rogue Squadron. // Source : Lucasfilm

En septembre 2022, il y avait déjà eu un signal alarmant de la part de Disney, la maison mère de Lucasfilm : Rogue Squadron perdait son créneau de sortie, alors fixé à décembre 2023. Aucune autre date (à 2024 ou 2025) n’était alors avancée. Déjà à l’époque, on se demandait si le projet de la cinéaste (qui a signé les deux films Wonder Woman avec Gal Gadot) aurait de l’avenir.

L’avenir incertain de Star Wars au cinéma

Depuis 2019 et la sortie de l’épisode IX (L’Ascension de Skywalker), plus aucun film Star Wars n’est sorti au cinéma et rien de concret ne se manifeste à l’horizon. Les plans de Disney au cinéma sont lointains et flous. Compte tenu des contraintes de calendrier, rien ne pourra sortir en 2023. Au mieux, il faudra attendre 2024 ou 2025, car aucun film n’est entré ne serait-ce qu’en pré-production.

Les performances de la troisième trilogie au box office ont peut-être été dissuasives : si l’épisode VII (Le Réveil de la Force) a rapporté plus de 2 milliards de dollars, le suivant a chuté à 1,3 milliard (Les Derniers Jedi). Et l’épisode IX a engrangé à peine un peu plus d’un milliard, soit la moitié du premier épisode. Les deux films dérivés n’ont pas fait mieux.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker. // Source : Disney

Peut-être Disney réserve-t-il des annonces lors de la journée Star Wars du 4 mai. Mais le géant du divertissement semble beaucoup plus focalisé sur les séries TV (avec la diffusion actuelle de la saison 3 de The Mandalorian et l’arrivée de quatre autres œuvres, dont la série dérivée Ahsoka) et les jeux vidéo (Star Wars Jedi Survivor).

Signe supplémentaire que les perspectives de Star Wars au cinéma sont incertaines : un autre projet cinématographique impliquant Kevin Feige (le grand manitou de Marvel Studios et des superhéros costumés) est également mis de côté. Il n’est plus non plus en développement actif, selon Variety. Quant aux autres pistes, elles sont très discrètes.

