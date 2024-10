Lecture Zen Résumer l'article

Des fans de Star Wars ont remarqué une étrange écriture sur l’une des photos promotionnelles de la prochaine série Star Wars : Skeleton Crew. Ces runes gravées au mur engendrent une connexion majeure à une autre série, Ahsoka. Surtout, cela conforte la décision de Lucasfilm de renverser une vieille théorie de Star Wars.

Un mois. C’est à peu près le délai qui nous sépare de la diffusion de Skeleton Crew, la nouvelle série Star Wars. Évidemment, la promotion bat son plein : Disney+ a par exemple fait diffuser des images promotionnelles via le magazine américain Empire, que les fans ont rapidement partagé sur le net, notamment sur Reddit.

De mystérieuses runes gravées… et un lien avec Ahsoka

Or, quelques passionnés au regard très acéré ont tiqué sur l’un des visuels. Il s’agit précisément de celui montrant le maître Jedi Jod Na Nawood (incarné par Jude Law) tendre le bras vers une paroi rocheuse, sur laquelle des sortes de runes ont été gravées. Peut-être est-il en train d’utiliser une technique de Jedi pour en tirer des informations.

Jude Law mène l’enquête. // Source : Empire Magazine / Lucasfilm

Ces runes ne vous disent rien ? Rassurez-vous, d’autres savent de quoi il s’agit. Elles forment l’alphabet de l’Ur-Kittât, que l’on désigne aussi sous d’autres appellations, comme « l’Ancienne langue », la « langue Sith » ou encore la « langue runique des Sith ». Or, dans Star Wars, les Sith sont les antagonistes fondamentaux des Jedi.

Il n’est certes pas surprenant que des traces de leur passage subsistent dans la galaxie. Mais il est plus intéressant de lire cette observation en prenant en compte la chronologie de la saga, et notamment le calendrier de diffusion des séries issues de la licence.

En effet, ce langage de l’Ur-Kittât a été évoqué dernièrement dans la série Ahsoka, diffusée en 2023. Ce n’est certes pas la toute première fois que le dialecte des Sith est mentionné : d’autres œuvres précédentes y ont fait références dans des séries d’animation (Rebels), et même dans Le Livre de Boba Fett.

Regardez bien : en haut des murs, se trouve du langage Sith, sur cette image tirée d’Ahsoka. // Source : Capture d’écran

Skeleton Crew est liée au mandoverse

Il est intéressant de noter que la série Skeleton Crew se passe dans la même temporalité que la série Ahsoka, et plus généralement au même moment que les autres séries du mandoverse — dont font partie aussi Le Livre de Boba Fett et The Mandalorian. Globalement, tout cela se passe dans l’ère de la Nouvelle République.

Le langage d’Ur-Kittât avait été repéré dans le générique d’Ahsoka et des internautes avaient pu en traduire quelques runes. On avait alors découvert que les inscriptions faisaient référence à des noms de planètes. Certaines bien connues du public (Coruscant, Mandalore, Dathomir, Yavin, Corellia, Cato Neimodia), d’autres mystérieuses… dont Peridea.

Ahsoka dans la série éponyme // Source : Lucasfilm

Or, on sait depuis Ahsoka que la galaxie de Star Wars n’est plus un horizon indépassable. On peut aller ailleurs dans l’univers, ce qui a bousculé une très ancienne théorie de la saga. Il s’avère justement que la planète Peridea a pour particularité de se trouver en dehors de la galaxie classique — et ce n’est pas la seule bizarrerie.

Pendant longtemps, le sentiment dominant chez les fans de Star Wars était qu’il était impossible de vraiment sortir de la galaxie. S’il existait d’autres amas stellaires ailleurs dans l’univers, ils semblaient inaccessibles (on a eu toutefois le cas d’une invasion extragalactique, une fois, avec les Yuuzhan Vongs, mais cet arc narratif n’est plus officiel).

Mais avec Ahsoka, les choses ont changé. Visiblement, Skeleton Crew, à travers cette image promotionnelle, assume et poursuit dans cette voie.

Un voyage dans « l’espace sauvage »

On sait aussi que ce langage Sith a été repéré sur Peridea, ce qui suggère que les créatures qui ont inventé ou utilisé ce langage ont une nature extra-galactique (ils viennent d’ailleurs) ou bien qu’ils avaient déjà la capacité d’aller en dehors de la galaxie pour coloniser d’autres mondes — les inscriptions sur Peridea en étant la preuve.

Il a été indiqué que Skeleton Crew se déroulera dans une zone de la galaxie appelée « l’espace sauvage », située plutôt en périphérie, et qui jouxte les régions inconnues — zones qui ne sont pas officiellement cartographiées et visitées. En raison de cette excentricité, on devine la possibilité de passages hyper spatiaux pour entrer et sortir de la galaxie…

Léquipe de choc (ou pas) de Skeleton Crew // Source : Disney+

On pourrait donc imaginer que Skeleton Crew soit une bonne occasion pour Star Wars de prolonger les éléments narratifs semés avec Ahsoka. La photo de Jude Law devant ces runes soutient en effet que l’on va pouvoir lever un peu plus le voile sur les Sith et sur l’empire véritablement intergalactique qui semble les avoir précédés.

