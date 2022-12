Rogue Squadron n’est pas mort. Le prochain film sur Star Wars est sur les rails, après un nouveua contrat entre le studio Lucasfilm, filiale de Disney, et la cinéaste Patty Jenkins.

Quelle sera la suite de Star Wars au cinéma ? Depuis 2019, on peine à savoir ce qui succédera à la troisième trilogie, tant Disney et Lucasilm ne semblent n’avoir d’yeux que pour les séries en SVOD. Les projets s’enchaînent sur le petit écran : Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian (la troisième saison arrive), Andor (qui en aura une deuxième)…

Pour les salles obscures, le projet le plus immédiat devait être Rogue Squadron, un long-métrage consacré sur l’escadron Rogue, un groupe de pilotes d’élite, membres de l’Alliance rebelle, prêts à accomplir les missions les plus périlleuses contre l’Empire galactique. Cette unité de pointe a accueilli des personnalités comme Luke Skywalker et Wedge Antilles.

Un visuel temporaire pour le film. // Source : Lucasfilm

Sauf qu’aux dernières nouvelles, Rogue Squadron traversait de vives turbulences. Fin 2021, des échos rapportaient l’existence de différends artistiques entre la cinéaste — Patty Jenkins — et la production. On craignait alors un report de la date de sortie, fixée jusqu’à présent à fin 2023. Et puis, au mois de septembre 2022, le film sortait carrément du planning de Disney.

Rogue Squadron est toujours sur les rails

La fin des haricots pour Rogue Squadron ? À la surprise générale, le projet n’est pas définitivement enterré… d’après Patty Jenkins elle-même. La réalisatrice a partagé le 14 décembre un texte sur Twitter dans lequel elle revient sur l’annulation d’un autre projet sur lequel elle était mobilisée : Wonder Woman 3. C’est au détour de sa mise au point qu’elle a parlé de Star Wars.

Il s’avère que Disney lui a reproposé un contrat pour Rogue Squadron. Au départ, Patty Jenkins estimait qu’il y aurait un conflit d’agenda entre ce film sur Star Wars et celui sur Wonder Woman 3 et elle est partie de Rogue Squadron notamment pour cette raison. Cela étant, Disney était disposé à attendre la fin de la production sur la superhéroïne pour son propre film.

« En fait, j’y travaille toujours et ce projet est en développement actif depuis lors », est-il expliqué dans son message. À supposer qu’il y ait bien eu des désaccords, ils ont aussi été surmontés. On ne sait pas, en revanche, si Patty Jenkins et Disney ont gardé les développements initiaux pour le film ou s’ils ont fait évoluer le scénario et d’autres aspects du film.

Les pilotes de Rogue Squadron sont souvent à bord de X-Wings. // Source : Lucasfilm

Pour autant, rien n’est joué : « Je ne sais pas si cela se produira ou non. Nous ne le savons jamais tant que le processus de développement n’est pas terminé, mais je me réjouis de son potentiel à venir », met en garde la cinéaste. Il faut dire que les soubresauts initiaux du côté de Rogue Squadron et l’annulation de Wonder Woman 3 incitent effectivement à beaucoup de prudence.

La patience manifeste de Disney et sa disponibilité à re-signer un contrat avec Patty Jenkins, via sa filiale Lucasfilm (c’est elle qui gère la licence Star Wars), constituent toutefois des signaux positifs pour la suite des évènements. D’autant que ce projet est l’un des plus avancés parmi les films. En revanche, il ne faudra sans doute par l’espérer trop tôt. Un nouvel espoir, donc, mais pour plus tard.