Le récit d’Ahsoka Tano se déroule essentiellement dans des œuvres d’animation, dont Rebels et The Clone Wars. Avec l’arrivée prochaine de la série Ahsoka, voilà ce qu’il est recommandé de voir en priorité pour être au point sur le personnage.

La nouvelle série télévisée Ahsoka fera ses débuts sur Disney+ le 23 août 2023, avec Rosario Dawson dans le rôle-titre. Si vous êtes fada de Star Wars, vous êtes peut-être déjà complètement à jour et il n’y a sans doute rien à vous apprendre sur ce personnage. Pour les autres, il y a certainement des épisodes à rattraper, surtout du côté des séries TV.

Dans la mesure où la diffusion de la série est proche, il serait déraisonnable de vous dire, par exemple, de regarder tout The Clone Wars. La série animée s’étale sur 7 saisons et compte 133 épisodes. Il faut resserrer. Idem pour Rebels ou bien Tales of the Jedi. Voici donc une sélection restreinte de ce que vous devriez voir (ou revoir) pour être au point le jour J — tous les épisodes et les films mentionnés dans cet article sont disponible en SVOD sur Disney+.

Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones

C’est le premier épisode de la saga qui aborde frontalement la guerre des clones, séquence au cours de laquelle la galaxie sera à feu et à sang. Ahsoka n’apparaît pas encore au casting, mais le décor est planté. Surtout, cela permet de faire un focus sur Anakin Skywalker, devenu un jeune homme. On cerne mieux sa psychologie. C’est important, car il sera le futur maître… d’Ahsoka.

Anakin, fringant et fougueux apprenti d’Obi-Wan Kenobi. // Source : Star Wars

The Clone Wars (le film)

C’est un film d’animation sorti en 2008, après la prélogie. Chronologiquement, il se situe néanmoins entre les épisodes II et III des films. C’est un long-métrage clé, car il introduit pour la première fois Ahsoka Tano dans l’univers de Star Wars. C’est aussi un film qui plonge dans cette guerre des clones. L’épisode II ne montrait que les germes de ce conflit généralisé.

Ahsoka, dans The Clone Wars. // Source : Lucasfilm

The Clone Wars (la série)

Vous ne pourrez sans doute pas tout voir de la série d’animation à temps. S’il fallait aller à l’essentiel, vous pouvez vous contenter des épisodes suivants. The Clone Wars fait d’Ahsoka un personnage important dans Star Wars, et on découvre ainsi son évolution d’une enfant naïve à une jeune femme forgée par les évènements. Et la série dit pourquoi elle est absente de la prélogie.

Saison 1

épisode 2 : L’Aube du malveillant

épisode 19 : Tempête sur Ryloth

Saison 2

épisode 22 : La Traque mortelle

Saison 3

épisode 6 : L’Académie

épisode 21 : Les Padawans perdus

épisode 22 : La Chasse au Wookie

Saison 4

Épisode 14 : Un ami dans le besoin

Saison 5

épisode 17 : L’Attentat

épisode 18 : Le Jedi qui en savait trop

épisode 19 : À la poursuite d’un Jedi

épisode 20 : La Fausse Coupable

Saison 7

épisode 5 : Une amitié de haut vol

épisode 6 : Une affaire douteuse

épisode 7 : Une dette dangereuse

épisode 8 : Réunis à nouveau

épisode 9 : Amis envers et contre tout

épisode 10 : L’apprentie fantôme

épisode 11 : Anéantie

épisode 12 : La Victoire et la Mort

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith

L’épisode III vient apporter une conclusion à la guerre des clones. On ne voit pas Ahsoka dans le film, mais le destin d’Anakin Skywalker est scellé — tout comme le sort de la galaxie. L’ordre Jedi est balayé. L’Ancienne république s’effondre. Des cendres, un Empire galactique émerge. Et le Côté Obscur de la Force engendre Dark Vador.

Anakin Skywalker, dans La Revanche des Sith. // Source : Lucasflm

Tales of the Jedi

Quelques épisodes permettent d’en savoir plus sur Ahsoka Tano, son passé et ses origines. L’autre moitié de la saison une n’est pas intéressante ici, car elle s’attarde sur l’histoire du comte Dooku. On voit ainsi la naissance et l’enfance d’Ahsoka, sa formation de padawan et de sa manière de vivre dans une galaxie dominée par l’Empire galactique.

Saison 1

épisode 1 : La Vie et la mort

épisode 5 : En quête de perfection

épisode 6 : Résolution

Ahsoka, dans Tales of the Jedi. // Source : Lucasfilm

Rebels

Là encore, c’est une série d’animation plutôt longue : quatre saisons, composées de 75 épisodes. Un visionnage peut être tenté en intégralité, car plusieurs personnages importants vont avoir leur place dans la série Ahsoka en prises de vues réelles. Mais en ciblant, c’est surtout sur les saisons 2 et 4 qu’il faut se concentrer, en particulier la fin de cette dernière.

Saison 1

épisode 15 : Galaxie en flammes

Saison 2

épisode 1 : Le siège de Lothal, première partie

épisode 2 : Le siège de Lothal, deuxième partie

épisode 18 : Au cœur des ténèbres

épisode 21 : La chute de l’apprentie, première partie

épisode 22 : La chute de l’apprentie, deuxième partie

Saison 4

épisode 12 : Les loups et le passage

épisode 13 : À la croisée des mondes

épisode 14 : Le Dernier espoir

épisode 15 : Réunion de famille

Ahsoka, dans Rebels. // Source : Lucasfilm

The Mandalorian

C’est la première apparition d’Ahsoka sous les traits d’une vraie actrice. La Jedi tient un rôle significatif dans l’épisode, marquant ainsi ses débuts dans ce qu’il convient de nommer le « mandalorian-verse », c’est-à-dire l’interconnexion entre les séries Ahsoka, The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Un long-métrage devrait fournir une conclusion générale à ces histoires entremêlées.

Saison 2

épisode 5 (chapitre 13) : La Jedi

Source : Ahsoka, dans The Mandalorian

Le Livre de Boba Fett

Un épisode est à regarder, parce qu’il développe les liens entre des protagonistes : citons pêle-mêle Ahsoka Tano, Luke Skywalker, Din Djarin et Grogu. En fait, toute la séquence avec ces personnages est presque une parenthèse dans Le Livre de Boba Fett. Petit point bonus : on peut notamment assister à un échange entre Luke et Ahsoka… qui était la disciple de son père.

Saison 1

épisode 6 (chapitre 6)

Din Djarin et Ashoka Tano dans Le Livre de Boba Fett. // Source : Disney+

Disposez-vous de plus de temps ?

On peut vous conseiller de voir davantage d’épisodes de Rebels, compte tenu des liens évidents qu’il va y avoir entre les deux séries. Idem pour The Clone Wars. Mais du côté des films, il n’y a rien de vraiment essentiel en dehors des épisodes II et III. Sauf si la lecture de théories un peu pointues vous intéresse (attention, il y a de gros spoilers derrière ce lien).

Ahsoka Tano est sans aucun doute l’œuvre Star Wars la plus attendue de 2023. Il y a déjà beaucoup à dire : sur la couleur de certains sabres laser, sur le futur grand méchant de la saga, sur un personnage un peu mystérieux (pour qui n’a pas vu Rebels).

