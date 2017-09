Vous reprenez vos bonnes habitudes en septembre, y compris côté séries ? Netflix vient de dévoiler quels programmes font leur arrivée sur sa plateforme en cette rentrée. Suivez le guide pour ne pas les rater !

Cet été, Netflix a décidé de faire plaisir aux fans de son univers Marvel avec le crossover The Defenders. Vous avez déjà dévoré les huit épisodes de la série, et craignez de vous retrouver sans nouveau programme à découvrir en cette rentrée ? Pas d’inquiétude, Netflix a bien prévu de compléter son inventaire de programmes pour occuper votre mois de septembre.

Pour la rentrée, Netflix ajoute ainsi à son catalogue la troisième saison de Narcos et vous propose également une version revisitée du classique de science-fiction Star Trek, à grand renfort de nouveaux personnages. Bojack Horseman revient faire des siennes dans une quatrième saison, tandis que les fans d’Outlander pourront découvrir les épisodes attendus de la saison 3.

Les séries Séries

Narcos, saison 3 — 1er septembre

Netflix diffuse à partir du 1er septembre la troisième saison de Narcos et ses rebondissements inspirés de l’histoire vraie de Pablo Escobar.

Cali, le successeur du trafiquant colombien, mène désormais avec poigne le trafic de drogue au sein de son cartel. Javier Peña, binôme de l’agent Steve Murphy, continue de son côté de chercher à démanteler par tous les moyens cette organisation criminelle.

Star Trek : Discovery, saison 1 — 25 septembre

Star Trek peut maintenant se targuer d’avoir six séries en prises de vue réelle à son actif. La dernière en date sera diffusée à partir du 25 septembre sur Netflix.

Au programme, des personnages inédits dans l’univers de Star Trek, qui devraient explorer de nouveaux horizons à bord de leur vaisseau Discovery.

Bojack Horseman, saison 4 — 8 septembre

Bojack is back ! Le cheval anthropomorphique (mi-animal, mi-humain) a désormais atteint son rêve de célébrité dans la saison 3, et revient sur Netflix à partir du 8 septembre.

L’ancienne star de sitcom est cependant le grand absent du trailer dévoilé fin août par Netflix pour annoncer cette quatrième saison. On y découvre, néanmoins, qu’une jument ressemblant beaucoup au héros va débarquer dans l’aventure — et, visiblement, souffrir de cette ressemblance avec Bojack.

Outlander, saison 3 — 11 septembre

Claire Randall, une infirmière qui officiait pendant la Seconde Guerre mondiale, s’était retrouvée propulsée dans le passé de ces ancêtres lors de la première saison.

Alors que les rébellions jacobines secouent l’Écosse du dix-huitième siècle, l’épopée de l’héroïne se poursuit pour une nouvelle saison d’aventures dans Outlander à compter du 11 septembre.

Final Fantasy XIV Dad of light, saison 1 — 1er septembre

Maidy est un joueur japonais de Final Fantasy XIV. Son histoire et celle de son père ont inspiré cette nouvelle série diffusée dès le 1er septembre.

On y découvre Akio Chiba, un jeune homme amateur du jeu, qui va apprendre à découvrir son propre père en jouant avec lui — et sans que ce dernier ne soit au courant. Par écrans interposés, père et fils sauront-ils mieux communiquer ?

White Gold, saison 1 — 14 septembre

Diffusée outre-Manche par la BBC, la série White Gold débarque en cette rentrée sur Netflix avec un programme qui vous emmènera dans les années 1980.

Vincent Swan est un britannique sans scrupules, qui n’hésite pas à user et abuser de son arrogance et d’autres talents pour vendre à ses clients un produit plutôt surprenant : des doubles vitrages. Attention, humour (et accent) british à prévoir !

American Vandal, saison 1 — 15 septembre

« Une fiction réaliste, sur un ton satirique » : voici résumé, en quelques mots, l’esprit d’American Vandal, qui arrivera sur la plateforme à compter du 15 septembre.

Cette série documentaire reprend les codes des ces prédecesseuses sur Netflix, avec des intentions clairement parodiques. Tout commence en effet dans un lycée, où l’un des élèves se retrouve suspecté d’un odieux méfait : il est accusé d’avoir vandalisé les voitures de ses professeurs.

Les films Films

First they killed my father — 15 septembre

Dans ce film biographique réalisé par Angelina Jolie, la caméra suit l’histoire d’une jeune cambodgienne, Loung Ung.

Âgée de cinq ans, la petite fille est arrachée à sa famille et tente de survivre alors que les Khmers rouges se sont emparés du pouvoir dans le pays.

Our souls at night — 29 septembre

Robert Redford et Jane Fonda campent Louis et Addie, deux voisins veufs qui ne font que se croiser depuis plusieurs années. Pour oublier un peu leur solitude, tous deux apprennent à se connaître et se laissent finalement porter par leurs sentiments amoureux.

Our souls at night (Nos âmes la nuit) sera disponible sur Netflix à compter du 29 septembre.

Les docs Documentaires

Resurface — 1er septembre

En vingt-sept minutes, ce documentaire retrace l’histoire d’un vétéran aux tendances suicidaires qui trouve refuge dans la pratique du sport. En compagnie d’autres apprentis et anciens soldats traumatisés par leur expérience de la guerre, il apprend à renouer avec la vie en glissant sur les vagues.

Fire Chasers, saison 1 — 8 septembre

Comment les pompiers ont-ils lutté contre les flammes qui ont ravagé la Californie au cours de l’été 2016 ? La réponse se trouve dans Fire Chasers, une série documentaire diffusée à partir du 8 septembre sur Netflix.

Les différents épisodes suivent les professionnels sur le terrain, lors de leurs missions de sauvetage des vies et habitations humaines.

Pour les enfants Pour les kids

Project MC², Partie 5 — 15 septembre

Les plus jeunes férus d’espionnages pourront découvrir le 15 septembre la suite des aventures de McKeyla, qui s’est entourée d’autres lycéennes expertes en sciences et technologies.

La petite bande de cyberespionnes se lance alors en quête de nouvelles aventures, et les malfrats n’ont qu’à bien se tenir.

The Magic School Bus Rides Again, Saison 1 — 29 septembre

Le Bus magique des années 1990 s’offre un remake version 2017 ! Petits et grands devront attendre fin septembre pour découvrir la première saison des nouvelles aventures du bolide qui entraînera, à nouveau, ses jeunes passagers dans des aventures pleines de rebondissements.