Il arrive assez souvent qu’une application iOS soit disponible sur un autre App Store que celui où a été créé votre compte. Il existe une méthode simple pour accéder aux App Store des autres pays : elle peut être utilisée pour utiliser Threads, le nouveau réseau social de Meta, en avant-première.

Qu’il s’agisse de Pokémon Go dont la sortie internationale a été maintes fois décalée, d’Animal Crossing, qui s’est payée une sortie anticipée en Australie, de Gboard, le clavier de Google que tout le monde attendait, de l’incontournable Mario Kart Tour, de ChatGPT ou de Threads, le rival de Twitter à la sauce Instagram, il n’est pas rare de voir des applications sur l’App Store ne pas être disponibles dans tous les pays en même temps. Le 5 juillet 2023, Threads est arrivé dans plus de 100 pays… mais pas dans l’Union européenne. La faute au RGPD, qui force Meta à adapter son application à la France et à ses voisins.

Cela dit, il est possible de télécharger une application sur un autre App Store étranger en suivant quelques étapes simples. Il vous suffit, en fait, d’avoir un compte App Store du pays dans lequel vous souhaitez initier un téléchargement sur votre iPhone. Voici donc la marche à suivre pour utiliser l’App Store américain en quelques minutes.

Changer de pays dans l’App Store, ce n’est pas toujours facile. Pensez-bien à garder vos identifiants US pour une autre fois. // Source : Numerama

Créer un compte Apple ID américain

Il faut ici se connecter avec un compte américain. // Source : Numerama

Pour télécharger Threads, il va falloir créer un compte Apple américain. Contrairement à ce qu’on peut entendre parfois, vous n’aurez pas besoin de posséder une carte de crédit américaine pour cela, mais il va falloir respecter les étapes du processus.

Ouvrez Réglages sur votre iPhone ou iPad.

sur votre iPhone ou iPad. Touchez votre nom en haut, puis Contenu multimédia et achats . Choisissez l’option Se déconnecter .

en haut, puis . Choisissez l’option . Allez sur le site appleid.apple.com et lancez le processus de création d’un compte. Choisissez la région dans laquelle vous souhaitez ouvrir un compte (États-Unis ici). Normalement, Apple ne vous demande pas beaucoup d’information à cette étape, si ce n’est de valider un mail et un numéro de téléphone (ça peut être votre numéro français). Un code de validation arrive ensuite par mail, puis à votre numéro.

Retournez dans les Réglages une fois le compte validé, touchez une nouvelle fois Contenu multimédia et achats , dites que vous n’êtes pas vous si on vous le demande et entrez vos nouveaux identifiants américains. Une fois connecté, rendez-vous dans l’App Store.

une fois le compte validé, touchez une nouvelle fois , dites que vous n’êtes pas vous si on vous le demande et entrez vos nouveaux identifiants américains. Une fois connecté, rendez-vous dans l’App Store. Ici, recherchez l’application que vous souhaitez télécharger. Threads dans notre cas. Cliquez sur Obtenir pour lancer l’installation.

pour lancer l’installation. Comme le compte est nouveau, Apple va vous demander de vérifier votre compte. Il va falloir accepter les conditions générales, puis choisir « Aucun » en mode de paiement (c’est possible, puisque vous souhaitez télécharger une application gratuite). Pour l’adresse de facturation, prenez l’adresse d’un lieu public américain. Voilà, Threads va se télécharger.

Une fois l’application téléchargée et installée, vous pourrez rebasculer vers votre compte App Store français sans le moindre souci. Les mises à jour se feront automatiquement, sans avoir à repasser sur le compte américain.

Changer de région, fausse bonne idée ?

Quand on se déconnecte de son compte App Store, on perd sa musique Apple Music téléchargée en local. Si vous avez une bibliothèque de milliers de morceaux, sachez qu’il vaut peut-être mieux bien réfléchir et attendre la sortie officielle d’une application en France. Sinon, tout devrait bien se passer.

