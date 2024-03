Alors que la série avec Marina Foïs en héroïne badass cartonne sur Netflix, voici 4 autres fictions françaises similaires à voir en streaming : Lupin, En Place, Family Business ainsi que Tapie.

Depuis quelques jours, Furies est devenue la nouvelle valeur sûre de Netflix. Inspirée par la mythologie, cette histoire de vengeance survitaminée squatte ainsi le top 1 de la plateforme de streaming, devenant un carton immédiat.

Omar Sy dans Lupin (saison 2). // Source : Netflix

Mais si vous avez déjà vu l’intégralité de cette première saison où la baston est reine, et en attendant la potentielle saison 2, voici quatre autres séries françaises qui valent également le détour.

Lupin sur Netflix, pour l’action

Une vengeance longuement préparée, un père absent, de l’action à tous les coins de rues de Paris et des twists improbables : tous ces ingrédients de Furies se retrouvent dans les trois saisons de Lupin. Omar Sy règne sur cette série qui réinvente le mythe du célèbre gentleman cambrioleur, imaginé en 1905 par l’écrivain Maurice Leblanc.

Dans Lupin, on se balade ainsi de braquages en intrigues familiales, tout en saupoudrant le tout d’éléments policiers, à un rythme complètement effréné. Un incontournable de Netflix, dont chaque nouvelle saison constitue un événement, que l’on attend toujours avec impatience.

À voir si vous avez aimé : Arsène Lupin ; Berlin ; Criminal ; La Casa de Papel ; Détective Conan

Arsène Lupin ; Berlin ; Criminal ; La Casa de Papel ; Détective Conan À voir si vous cherchez : action ; policier ; cambriolage ; psychologique ; suspense ; vengeance ; mystère ; enquête ; épisodes longs ; romance ; humour ; frissons ; dénoncer le racisme ; se lancer dans un jeu de piste à chaque nouvelle saison ; voir enfin Lupin sous un autre jour, sans monocle ni moustache

En Place sur Netflix, pour Marina Foïs

Si Marina Foïs vous a impressionné en justicière de l’Olympe dans Furies, mais que vous souhaitez retrouver son humour ravageur, nous vous conseillons vivement de tenter l’expérience d’En Place. Elle y incarne Corinne Douanier, une femme politique écolo dont le look et les convictions rappellent grandement le style de Sandrine Rousseau.

Cette comédie grinçante, qui voit un éducateur en banlieue devenir le premier homme noir à se lancer dans la course présidentielle, réunit un casting impressionnant : Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir), Eric Judor (La Tour Montparnasse Infernale), Benoît Poelvoorde (Le Grand Bain), Panayotis Pascot (De Grâce), Fadily Camara (LOL : qui rit sort !)…

Si la série manque parfois d’équilibre entre politique et humour au fil de ses 6 épisodes, elle reste une parodie vraiment hilarante, dont la saison 2 devrait arriver prochainement.

À voir si vous avez aimé : Tout simplement noir ; LOL : qui rit sort ; Baron noir ; Sous contrôle ; Veep ; Serviteur du peuple ; Groland

Tout simplement noir ; LOL : qui rit sort ; Baron noir ; Sous contrôle ; Veep ; Serviteur du peuple ; Groland À voir si vous cherchez : comédie ; satire ; politique ; humour ; candidat à la présidentielle ; dénoncer le racisme et les discriminations en général ; épisodes courts ; parodie ; débrancher son cerveau ; casting en or ; voir un génial débat télé entre Jean-Pascal Zadi et Marina Foïs, dans l’épisode 5

comédie ; satire ; politique ; humour ; candidat à la présidentielle ; dénoncer le racisme et les discriminations en général ; épisodes courts ; parodie ; débrancher son cerveau ; casting en or ; voir un génial débat télé entre Jean-Pascal Zadi et Marina Foïs, dans l’épisode 5 Passez votre chemin si : vous êtes dans la team premier degré ; vous n’aimez pas les satires

Family Business sur Netflix, pour les familles dysfonctionnelles

Une boucherie casher familiale transformée en coffee shop clandestin : voilà le pitch de départ complètement loufoque de Family Business, qui réunit Gérard Darmon et Jonathan Cohen, parfaits en père et fils décalés. L’une des premières productions françaises made in Netflix a cultivé son humour pendant 3 saisons, inégales mais qui renouvellent tout de même avec joie la thématique du trafic de drogue, maintes fois traitée à l’écran.

Dans cette histoire de petite entreprise familiale, où le cannabis tient évidemment un rôle de choix, vous reconnaîtrez plusieurs visages familiers, comme celui de Raphaël Quenard (Yannick), nouvelle star du cinéma français, mais surtout celui de Lina El Arabi, l’étoile la plus brillante de Furies. La boucle est bouclée.

À voir si vous avez aimé : La Flamme ; Le Flambeau ; Serge le mytho ; Weeds ; High Maintenance ; Shameless

La Flamme ; Le Flambeau ; Serge le mytho ; Weeds ; High Maintenance ; Shameless À voir si vous cherchez : comédie ; humour noir ; décalé ; trafic de drogues ; débrancher son cerveau ; famille excentrique ; casting en or ; épisodes courts ; gags ; entreprise familiale ; voir Denis Brogniart de Koh Lanta dans une série (oui, oui) ; réveiller le dealeur qui sommeille en vous (ou pas)

Tapie sur Netflix, pour les magouilles financières

Dans Furies, les trafics en tout genre grouillent partout dans Paris. Si vous avez apprécié cet aspect illégal de la série, vous aimerez probablement les petits arrangements de Bernard Tapie. La série Netflix qui porte son nom revient ainsi sur cet homme d’affaires français, patron de club de foot et figure politique. Tapie, qui a connu les lumières du show-business autant que l’ombre de la prison, est remarquablement interprété par un Laurent Lafitte (Les Petits Mouchoirs) au sommet de sa carrière.

La ressemblance entre l’acteur et l’ambitieux entrepreneur est d’ailleurs vraiment frappante. Un portrait fascinant, qui parvient à trouver le juste équilibre entre héros et loser, malgré des épisodes un brin longuets.

À voir si vous avez aimé : American Crime Story ; WeCrashed ; The Dropout ; Succession

American Crime Story ; WeCrashed ; The Dropout ; Succession À voir si vous cherchez : biopic ; historique ; drame ; humour ; casting en or ; épisodes longs ; portrait ; homme d’affaires ; football ; magouilles financières ; judiciaire ; ne pas reconnaître Laurent Lafitte en mode costard-cravate ; avoir Le Blues du Businessman en tête toute la journée

Bonus : Emily in Paris sur Netflix, pour le style

Non, ce n’est pas une série française, et vous allez probablement nous dire que vous ne voyez pas le rapport avec Furies. Et pourtant, il y en a bien un : la représentation de Paris. Là où Furies nous présente une capitale un brin fataliste, plus sombre et plus criminelle que jamais, à l’autre bout du spectre se trouve la ville parfaite et idéalisée d’Emily in Paris.

Avec sa garde robe désormais culte, l’Américaine Emily Cooper doit ainsi trouver ses marques en France, alors qu’elle accepte un nouveau job en marketing, entre deux triangles amoureux. Kitsch, gnan-gnan et coloré à souhaits : un parfait antidote pour vous remettre de la fin de Furies, en attendant la saison 2.

À voir si vous avez aimé : Sex and the City ; The Bold Type ; Gossip Girl ; Love Life ; XO Kitty ; Jane the Virgin

Sex and the City ; The Bold Type ; Gossip Girl ; Love Life ; XO Kitty ; Jane the Virgin À voir si vous cherchez : comédie ; romance ; garde robe fabuleuse ; histoires d’amour ; humour ; débrancher son cerveau ; épisodes longs ; pour aller mieux ; voir Paris avec les yeux d’Emily ; vivre la vie parfaite sans retards de la RATP et en mangeant un pain au chocolat (ou croissant, au choix) hors de prix

