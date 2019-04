Le championnat de basket NBA est un sport de plus en plus plébiscité par les fans français. Mais où et comment le regarder en France ?

Déroulé d’une saison NBA Une saison NBA se découpe en deux phases. Il y a d’abord la saison régulière, où les 30 équipes, divisées en deux conférences, disputent 82 matches pour déterminer le top 8 de chaque conférence. Viennent ensuite les playoffs, qui débutent en avril et se concluent par une finale au meilleur des sept matches entre les deux équipes championnes de leur conférence.

Il n’y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi le basket, dont la NBA — ligue professionnelle américaine — constitue la tête d’affiche. Véritable mine d’or de stars et de performances surréalistes, la NBA s’appuie sur un spectacle télévisuel avec peu d’équivalent. Vous voulez vous y mettre ? Sachez qu’il est aujourd’hui très facile de regarder des matches de basket.

Il existe deux moyens de profiter de la NBA légalement en France. Il y a d’abord la solution beIN Sports, qui détient les droits de diffusion à la télévision. Mais, surtout, la ligue possède sa propre plateforme de streaming, baptisée League Pass, OVNI dans le monde du sport. Voilà comment ça marche.

NBA League Pass Je veux TOUT voir

Le NBA League Pass est le meilleur ami des fans de NBA, pensé pour celles et ceux qui ne veulent strictement rien louper de leur sport favori. Les différentes formules permettent de regarder toutes les rencontres en direct (principalement la nuit à cause du décalage horaire) ou en replay. L’application NBA est disponible sur un grand nombre d’appareils (iOS, Android, Android TV, Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, Chromecast, PC/Mac…).

En plus des matches, on peut y trouver des informations essentielles (statistiques, dernières actualités, classements…). À noter que l’application, disponible en français, est géolocalisée (utile pour connaître les horaires exacts). Sur PC/Mac, il est possible de regarder jusqu’à quatre matches en même temps.

Point important : le NBA League Pass propose une offre d’essai de 7 jours (et régulièrement des jours gratuits pour profiter de son contenu).

Autrement, il existe des formules annuelles (qui s’arrêtent en août et se renouvellent automatiquement en septembre pour la saison suivante) :

Ou mensuelles :

Il existe aussi un accès de 24 heures pour 5,99 euros.

Notez que les tarifs pratiqués au moment où nous écrivons ces lignes sont bas en raison de la période (fin de la saison régulière, début des playoffs, ce qui signifie moins de matches). Comprendre : une saison entière coûte plus cher que 59,99 ou 79,99 euros.

beIN Sports Je veux voir quelques matches

Vous préférez une solution plus universelle soit avec d’autres sports ? Sachez que beIN Sports est le partenaire de la NBA pour la diffusion en France. Il y a néanmoins un mais : tous les matches ne sont pas proposés sur les différentes chaînes du média. Ils sont en réalité imposés par la Ligue, qui peut tout à fait se garder les plus belles affiches pour son League Pass. Cette limite est compensée par des commentaires assurés par des journalistes français (donc en français) et une approche plus éditorialisée (une émission récapitulative intitulée NBA Extra est diffusée du lundi au samedi).

Plusieurs options d’abonnements sont disponibles pour beIN Sports :

Je suis client Opérateur TV (Orange, SFR, Bouygues, Fransat, Canal, Free) : 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack ;

: 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack ; Je veux passer par beIN Sports Connect : 15 euros par mois, sans engagement.

