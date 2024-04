Lecture Zen Résumer l'article

Les créateurs de la série Fallout se sont attachés à respecter au mieux l’univers des jeux vidéo. Mais ils ont dû procéder à un changement concernant le Pip-Boy, l’ordinateur personnel installé sur le poignet des personnages.

Dans l’univers de Fallout, une catastrophe nucléaire force les quelques survivants à vivre dans des abris antiatomiques, loin des radiations qui polluent la surface. Ce postulat est respecté à 100 % par la série diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video. Dès le premier épisode, on découvre comment la vie est organisée dans les bunkers. Elle est régie par des codes et les habitants ont accès à de l’équipement pour les aider au quotidien, notamment un dispositif installé sur leur poignet.

Le dispositif en question s’appelle un Pip-Boy. Il s’agit d’un ordinateur personnel, capable de récolter des données et de proposer des fonctionnalités utiles. Par exemple, on voit Lucy, l’héroïne, tendre le Pip-Boy vers un pillard pour capter son taux de radiation. Cet accessoire, qui prend la forme d’un immense bracelet, est tiré des jeux vidéo Fallout. Mais il y a quand même une nette différence entre le Pip-Boy de la série et celui que les fans de la première heure connaissent.

Le Pip-Boy dans la série Fallout // Source : Amazon

Le Pip-Boy de Fallout a dû être réduit pour la série

Dans les jeux vidéo, le Pip-Boy est un dispositif immense et disgracieux. Dans la série Fallout, il est beaucoup plus petit et discret. Cette réduction des mensurations est expliquée par Howard Cumming, en charge du production design, dans les colonnes de Screen Rant le 20 avril. Il révèle que c’est un choix pleinement assumé, lié au fait que le Pip-Boy est de toute façon beaucoup trop gros dans les jeux vidéo (pour des raisons de gameplay).

« Dans Fallout, tout n’est qu’une question d’échelle, non ? Et les Pip-Boys sont énormes dans les jeux. Vraiment énormes. J’ai donc parlé à Todd Howard, ‘Vous savez que nous allons rétrécir le Pip-Boy ?’ Et il m’a répondu, ‘Non mais le Pip-Boy est gros dans le jeu, car on doit pouvoir l’utiliser à l’écran. Les Pip-Boys doivent être plus petits normalement.’ Et puis nous avions Ella Purnell, qui est une femme petite, avec des petits poignets », explique Howard Cumming.

Il ajoute : « On a dû tout repenser, mais conserver le même design. Et, même en le rétrécissant, ils voulaient qu’il soit fonctionnel. » Pour ce faire, le Pip-Boy de la série Fallout intègre un téléphone « étrange », qui donne de l’authenticité (pas besoin d’ajouter quoi que ce soit en post-production). C’est une adaptation intéressante, qui ajoute de la crédibilité à ce qu’on voit à l’écran.

Le Pip-Boy de l’édition collector de Fallout 4 // Source : Capture YouTube/JEUXACTU

Pour l’anecdote, l’édition collector du jeu vidéo Fallout 4 permettait aux acquéreurs d’obtenir un vrai Pip-Boy, dans lequel on pouvait glisser un smartphone pour accéder à une application compagnon (menus, inventaire…). L’objet, destiné aux fans, était énorme, avec une taille plutôt calquée sur celle des jeux vidéo.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.