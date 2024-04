Lecture Zen Résumer l'article

Valve, l’éditeur de Steam, a repéré des joueurs et des joueuses qui profitaient du cadre particulier de l’accès anticipé des jeux vidéo pour obtenir des remboursements — cela, même avec de nombreuses heures au compteur. Les règles ont changé.

Valve siffle la fin de la récréation pour les joueuses et les joueurs qui grugent son système de remboursement. Depuis le 24 avril, le studio américain de jeu vidéo applique une toute nouvelle politique, plus restrictive, afin de colmater une brèche juridique. Celle-ci concernait spécifiquement les jeux en accès anticipé sur Steam.

Sur la plateforme d’achat de jeux vidéo, la politique de remboursement prévoit d’accepter les demandes si deux conditions sont remplies : il ne faut pas avoir joué plus de deux heures au titre et la requête doit être faite dans un délai de 14 jours après la date de la transaction. En vigueur depuis des années, ce cadre est relativement connu.

Il y avait toutefois une faille : ces deux critères s’appliquaient uniquement aux jeux officiellement sortis. Tout ce qui se passait « avant » n’était pas décompté. On pouvait donc acquérir un jeu en accès anticipé, y jouer des heures durant, et obtenir quand même un remboursement. Si la demande avait lieu dans la fenêtre des 14 jours post-lancement, c’était bon.

Sur des titres à la durée de vie très longue, cela pouvait être une aubaine pour les resquilleurs. Un exemple ? Baldur’s Gate 3. Le RPG de Larian Studio est sorti le 3 août 2023. Cependant, il a eu droit aussi à une très longue période en accès anticipé, qui a débuté le 6 octobre 2020 — deux ans et dix mois.

Bien sûr, Baldur’s Gate 3 en accès anticipé n’offrait pas une expérience aussi complète que le jeu final — d’autant qu’après la sortie, il a eu droit à de nombreux correctifs et patchs pour enrichir l’expérience de jeu. Cependant, même avec un gameplay incomplet, quelques petits malins y trouvaient leur compte pour en profiter au maximum.

Le temps de jeu en accès anticipé est du temps de jeu, tout court

Les règles changent désormais pour les titres préachetés avec leur accès en avant-première. « Le temps de jeu accumulé pendant la période d’accès en avant-première sera désormais pris en compte dans la limite du temps de jeu total à ne pas dépasser pour bénéficier d’un remboursement », est-il écrit dans une note du 24 avril.

On devine que ces abus étaient manifestement assez fréquents pour que le studio se décide à intervenir. Dorénavant, il ne sera plus possible d’arguer que l’accès anticipé n’était pas du vrai temps de jeu. Ou de prétendre une déception parce que le jeu n’est pas « complet » dans cet état, et qu’il ne correspond donc pas aux attentes.

Reste toutefois une faiblesse, qui n’est pas encore adressée par Valve : un jeu en accès anticipé ne reflète pas l’état final que le titre aura. Des fonctionnalités manquent, d’autres peuvent disparaître parce qu’elles ne sont finalement pas pertinentes, et ainsi de suite. L’état décevant d’un jeu à un instant T peut s’avérer satisfaisant à un autre moment.

Or, cela ne peut pas nécessairement être perçu dans le cadre de cette fenêtre étroite de deux heures, qui est bien courte pour se faire une opinion. Valve a fait le choix d’intégrer le temps de jeu en early access à cette règle des deux heures. Peut-être une voie intermédiaire était-elle possible, en prévoyant bien un décompte, mais offrant un peu plus de temps.

