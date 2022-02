Il existe différentes solutions pour ajouter des accents sur des lettres, comme le é majuscule ou le à majuscule. Voici les quatre astuces pour Windows.

Le français a pour particularité d’utiliser des accents, y compris sur ses majuscules. Cette situation s’avère parfois pénible lorsqu’il faut écrire au clavier, car la fameuse disposition AZERTY ne donne pas accès facilement aux majuscules accentuées et à certains caractères, comme le c cédille majuscule. Pour contourner le souci, on peut identifier quatre grandes méthodes sur Windows.

Vous pouvez combiner des touches entre elles, pour faire apparaître le é majuscule ou le à majuscule. Vous pouvez aussi installer des logiciels dédiés et les utiliser, de façon à modifier le comportement du clavier. Des approches plus basiques existent aussi, en faisant preuve d’un peu de débrouille. En clair, en faisant des copier / coller ou en mobilisant le correcteur orthographique.

Apprenez les combinaisons de touches

Une première solution consiste à mémoriser des combinaisons de touches au clavier pour faire apparaître les majuscules accentuées et même n’importe quel caractère. Exemple : les guillemets français peuvent être appelés en pressant et maintenant la touche « Alt », à côté de la barre espace, et en tapant « 0171 » pour le guillemet de gauche et « 0187 » pour le guillemet de droite.

Vous pouvez faire cette association de la touche « Alt » et de certains codes chiffrés pour n’importe quel caractère. La difficulté évidente est que cela force à apprendre des combinaisons loin d’être conviviales. Vous n’avez peut-être pas besoin de toutes les retenir : si vous vous focalisez au moins sur les majuscules accentuées les plus courantes, vous aurez fait le plus dur.

Voilà les codes :

Accents graves

À = Alt+0192

È = Alt+0200

Ì = Alt+0204

Ò = Alt+0210

Ù = Alt+0217

Il existe une autre combinaison consistant à appuyer successivement sur les touches « Alt Gr », « 7 ` è » puis la voyelle de votre choix. Cela génère aussi une majuscule accentuée. Attention ! Vous devez au préalable enclencher la touche majuscule du clavier pour que cela marche (elle peut être notée Maj ou Shift en anglais et montre une flèche allant vers le haut).

Accents aigus

Á = Alt+0193

É = Alt+0201

Í = Alt+0205

Ó = Alt+0211

Ú = Alt+0218

Ý = Alt+0221

Accents circonflexes

 = Alt+0194

Ê = Alt+0202

Î = Alt+0206

Ô = Alt+0212

Û = Alt+0219

Une autre combinaison aboutit au même résultat. Enclenchez la touche majuscule et appuyez successivement sur l’autre touche majuscule (à droite sur le clavier), puis sur la touche dédiée à l’accent circonflexe et enfin la voyelle de votre choix.

Trémas

Ä = Alt+0196

Ë = Alt+0203

Ï = Alt+0207

Ö = Alt+0214

Ü = Alt+0220

Ÿ = Alt+0159

Une combinaison alternative existe : activez la touche majuscule, puis appuyez sur la touche dédiée aux trémas et enfin la voyelle de votre choix.

Cédille

Ç = Alt+0199

Personnaliser le clavier sous Windows

Les claviers AZERTY ne sont pas idéaux pour écrire dans un français correct. Même le ministère de la Culture l’admet. Certes, il existe un projet de clavier AZERTY amélioré, mais ce n’est pas demain la veille qu’il va remplacer les claviers actuels. Il est donc encore un peu trop tôt pour les brûler. En attendant, il est toujours possible de les personnaliser.

Il existe pour cela des logiciels spécialisés que l’on peut installer sur son ordinateur pour faciliter la saisie des caractères spéciaux sur Windows. Nous en conseillons deux : WinCompose et Clavier français international pour Windows. Chacun permet de saisir sans difficulté des caractères spéciaux au clavier, sans avoir à mémoriser des combinaisons de touches.

Si vous souhaitez avoir un peu d’accompagnement pour les prendre en main, nous vous invitons à consulter nos deux articles : le premier s’intitule « Même le clavier AZERTY se personnalise : comment saisir des caractères spéciaux sous Windows », et le second « Prenez 5 minutes pour améliorer votre clavier sous Windows avec les majuscules accentuées ».

La disposition du clavier « enrichi » de Windows peut faire peur, mais s’apprivoise vite. // Source : Capture d’écran Numerama

Utiliser le correcteur orthographique du navigateur

Votre navigateur inclut probablement un service de correction orthographique, qui peut vous prévenir si jamais vous faites une faute de frappe. Et justement, il vous est possible de vous en servir pour chercher rapidement la bonne écriture du mot, avec les accents aux bons endroits. Comment ? En tapant volontairement le mot avec une faute, pour ensuite demander la forme corrigée.

Un exemple ? Si vous tapez le mot « Etrange » et que vous faites un clic droit avec la souris dessus, vous ferez apparaître un menu contextuel dans lequel une correction est proposée — ou plusieurs, car l’outil ne sait pas toujours exactement où se situe la faute. Il vous suffit alors de faire un clic gauche sur la forme corrigée, Étrange, pour procéder au remplacement.

Cette astuce fonctionne aussi bien avec Google Chrome, que Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Mais pour la mettre en œuvre, il faut avoir en tête un mot qui contient ladite lettre majuscule accentuée. Si vous voulez écrire un « Ô », vous devrez par exemple travailler autour du mot « Ôter ». Un « Â », ce pourrait être « Âme ». « Ç » avec « Ça », et ainsi de suite.

Copier / coller les majuscules accentuées

Si aucune des méthodes précédentes ne vous convient, il vous reste toujours une approche très artisanale : copier / coller directement les majuscules accentuées, en ciblant les lettres désirées ou les mots lorsqu’ils sont directement bien écrits. Pour cela, vous pouvez effectuer des recherches sur le net pour trouver les accents qu’il vous faut. La liste ci-dessous pourrait vous aider

Accents graves

À

È

Ì

Ò

Ù

Ỳ

Accents aigus

Á

É

Í

Ó

Ú

Ý

Accents circonflexes

Â

Ê

Î

Ô

Û

Ŷ

Trémas

Ä

Ë

Ï

Ö

Ü

Ÿ

Cédille

Ç