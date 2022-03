macOS intègre un outil dédié aux captures d’écran, accessible depuis plusieurs raccourcis clavier. Comment fonctionne-t-il ? La réponse dans cet article.

Sur Windows, en fonction de l’appareil que vous utilisez, il n’est pas toujours facile de faire une capture d’écran. En revanche, sur macOS, Apple propose depuis plusieurs années des outils parfaitement intégrés à son système d’exploitation. Certains les utilisent tous les jours, d’autres continuent de prendre en photo leur écran par manque de connaissance, ce qui n’est pas pratique du tout !

Dans cet article, Numerama vous explique comment réaliser une capture d’écran sur Mac. Nous vous présentons tous les raccourcis clavier disponibles, afin d’éventuellement vous apprendre de nouvelles manières de réaliser des screenshots.

Une capture d’écran sur Mac de tout l’écran ou juste une fenêtre ?

Il existe plusieurs raccourcis pour prendre une capture d’écran sur Mac :

[Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [3] : pour prendre une capture de l’intégralité de l’écran (ou de l’intégralité de vos écrans si vous en avez plusieurs).

: pour prendre une capture de l’intégralité de l’écran (ou de l’intégralité de vos écrans si vous en avez plusieurs). [Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [4] : à vous de choisir la zone que vous souhaitez capturer. Choisissez une zone rectangulaire, relâchez, et la capture est terminée.

: à vous de choisir la zone que vous souhaitez capturer. Choisissez une zone rectangulaire, relâchez, et la capture est terminée. [Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [4] + [Espace] : Ce raccourci vous permet de capturer seulement une application. Cliquez par exemple sur Safari et seulement la fenêtre choisie sera capturée.

: Ce raccourci vous permet de capturer seulement une application. Cliquez par exemple sur Safari et seulement la fenêtre choisie sera capturée. [Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [6] : pour prendre une capture d’écran de la Touch Bar, sur les Mac qui en ont une.

Enfin, depuis macOS Mojave, Apple propose un raccourci fusionnant tous ceux que nous vous avons présentés : [Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [5] lance un éditeur (sous la forme d’une barre en bas de l’écran) qui vous permet de choisir si vous souhaitez capturer tout l’écran ou seulement une fenêtre. Ce menu permet aussi de choisir la destination de la capture d’écran. Par défaut, elle va sur le bureau. On peut aussi configurer un minuteur ou désactiver l’affichage de la souris.

Le raccourci Maj + Cmd + 5 permet d’ouvrir un éditeur de captures d’écran. // Source : Capture Numerama

Les captures vidéo sur Mac sont aussi possibles

Pour filmer un bout de son écran, il fallait autrefois utiliser le logiciel QuickTime. Depuis macOS Mojave, Apple a ajouté un nouvel outil à ses ordinateurs. Lui aussi accessible depuis la barre d’outils du [Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [5], il permet de filmer un bout de l’écran ou son intégralité. Là encore, le résultat final arrive sur le bureau. On interrompt l’enregistrement depuis la barre des menus, en haut de l’écran, où se trouve un petit logo rond avec un carré à l’intérieur.

macOS permet de filmer son écran. // Source : Capture Numerama

Bonus : l’avantage de la Touch Bar du MacBook Pro

Petite astuce bien pratique pour les propriétaires d’un MacBook Pro avec une Touch Bar, il est possible d’ajouter un bouton « capture d’écran » à la barre tactile de votre clavier. En le touchant, on lance l’outil [Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [5] et on peut créer des images ou des vidéos. La Touch Bar est d’autant plus pratique qu’elle permet de choisir le mode que l’on souhaite utiliser directement avec ses doigts.

Pour ajouter ce bouton, rendez-vous dans le Finder, choisissez Présentation dans la barre des menus, et optez pour Personnaliser la Touch Bar. Touchez avec votre doigt les quatre boutons à droite sur la Touch Bar et vous pourrez faire glisser à l’aide de la souris le raccourci « Capture d’écran » à la place d’un d’entre eux. Nous avons de notre côté remplacé Siri.

La Touch Bar peut devenir un formidable outil pour les captures d’écran. // Source : Captures Numerama

PNG ou JPEG pour une capture d’écran sur Mac ?

Enfin, dernière petite astuce pour celles et ceux que le format PNG, trop volumineux, embête. Par défaut, toutes les captures d’écran de macOS sont en PNG et jouent sur la transparence. Si vous préférez le JPEG, plus léger, rendez-vous dans Terminal et copiez-collez la commande suivante :

defaults write com.apple.screencapture type jpg;killall SystemUIServer

Vous pourrez revenir en arrière avec la commande :

defaults write com.apple.screencapture type png;killall SystemUIServer

Voilà pour ce tutoriel qui, on l’espère, rendra votre vie plus facile.