Alors que l’intégrale de la série médicale culte avec Hugh Laurie est enfin de retour sur Netflix, l’occasion est idéale pour rattraper 4 autres productions du genre, entre internes fatigués et diagnostics improbables.

En 2004, un docteur complètement décalé entrait avec fracas dans le monde très bienveillant des séries médicales : Grégory House. Interprété par le génial comédien britannique Hugh Laurie, cette version hospitalière de Sherlock Holmes en a fait voir de toutes les couleurs à ses patients comme à ses collègues. Narcissique et antipathique, il a été l’un des premiers anti-héros de la télévision, qui nous a fait découvrir les effets de la Vicodin et nous a appris que le diagnostic n’était jamais un lupus.

Alors que les 8 saisons de Dr House, terminée en 2012, viennent de revenir dans le catalogue Netflix, voici 4 autres séries médicales à voir sur la plateforme de SVOD.

The Good Doctor

Cinq ans après avoir donné naissance au cynique Dr House, le showrunner David Shore s’est emparé d’une série médicale déjà existante avec la production coréenne The Good Doctor. Résultat : une adaptation en version américaine, avec l’épatant Freddie Highmore (Charlie et la chocolaterie) dans le rôle titre, et un nouveau succès sur 6 saisons.

Le personnage principal, le Dr Shaun Murphy, semble aussi désagréable que ce bon vieux Grégory House, et n’hésite pas à dévoiler leurs quatre vérités aux patients qu’il croise. Jeune médecin sur le spectre autistique, cet interne rêve de devenir chirurgien, tout en résolvant les cas les plus complexes, épisode après épisode. Série très populaire aux États-Unis comme en France, The Good Doctor est un incontournable du genre.

Dr Romantic

Pour combiner à la fois votre amour des personnages excentriques, et votre passion pour les dramas coréens, Dr Romantic est un excellent candidat. Alors qu’il était un chirurgien au sommet de sa carrière, à Séoul, Boo Yong-joo quitte tout pour rejoindre un petit hôpital de campagne.

Désormais connu sous le nom de Professeur Kim, le médecin, traumatisé par un incident, va devoir enseigner le métier à deux jeunes internes ambitieux. Luttes de pouvoir, éthique, travail d’équipe… Dr Romantic a l’avantage d’aborder de nombreux aspects peu connus du monde médical, tout en présentant des personnages immédiatement attachants. Une valeur sûre.

New Amsterdam

Pour s’éloigner du pessimisme à toutes épreuves de Dr House, il est encore temps d’intégrer le New Amsterdam, à New York, fraîchement dirigé par Max Goodwin, un idéaliste au grand cœur. Son objectif : améliorer la prise en charge des patients, quitte à bouleverser l’administration et même à licencier tout un service, si leurs honoraires sont trop élevés.

Positive et bienveillante, New Amsterdam n’oublie pas pour autant de nous faire verser de petites larmichettes face à ses 5 saisons, grâce à des personnages profondément touchants. Ryan Eggold (Blacklist) et Freema Agyeman (Sense8) portent notamment cette série qui insiste beaucoup sur l’importance du collectif, parfois jusqu’à l’overdose. Mais pour faire le plein d’amour, il n’y a clairement pas mieux que New Amsterdam.

Hospital Playlist

Vous aimez la musique, les cas médicaux impossibles et les amitiés de longue date ? Alors Hospital Playlist devrait réchauffer votre petit cœur tout mou. À l’opposé du narcissisme et du franc parler de Dr House, ce drama coréen suit 5 médecins, liés depuis leur entrée à l’université en 1999.

Désormais quarantenaires, ces chirurgiens aux caractères opposés se retrouvent régulièrement pour jouer de la musique ensemble, tout en jonglant au quotidien entre leur vie personnelle et les patients aux parcours difficiles qu’ils rencontrent chaque jour. Aussi réconfortant qu’un bon chocolat chaud dégusté au coin du feu, Hospital Playlist offre une petite parenthèse de douceur, aux interludes musicaux vraiment rafraîchissants.

