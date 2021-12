Vous avez pris la décision de supprimer votre compte Instagram ? Si vous ne savez pas comment faire, vous n’avez qu’à suivre notre guide.

Ça y est, vous avez pris la décision : vous ne voulez plus faire partie du milliard d’utilisateurs actifs d’Instagram chaque mois. Que ce soit parce que vous n’en voyez plus l’utilité, que vous ne souhaitez plus contribuer au succès du réseau social ou simplement parce que vous avez quelque chose de mieux à faire, on vous guide à travers les étapes.

Attention : supprimer son compte n’est pas la même chose que le désactiver. La désactivation de votre compte fait disparaître temporairement votre compte d’Instagram. Votre profil n’est plus visible, mais c’est une mesure qui peut être annulée à tout moment — et à ce moment-là, tout redeviendra comme avant. Si vous choisissez de supprimer votre compte Instagram, tout disparaîtra pour de bon du réseau social et d’Internet : votre profil, vos photos, vos vidéos, vos commentaires, vos mentions « j’aime », etc.

Si vous préférez désactiver votre profil, nous avons également réalisé un tuto afin de vous guider dans les étapes : vous pouvez le retrouver ici. Si vous avez pris votre décision, alors vous êtes sur le bon article : voici comment supprimer, pour de bon, votre compte Instagram.

Comment supprimer son compte Instagram ?

Supprimer son compte Instagram n’est pas aussi simple que cela. Curieusement, alors que la majorité des utilisateurs se connectent au réseau social par l’app, directement depuis leur téléphone, il est nécessaire de se connecter à une page web ou de passer par un ordinateur pour supprimer son compte. En effet, dans les réglages de l’app, l’option « Supprimer votre compte » n’apparait pas. La manipulation est expliquée sur le site d’Instagram, où on trouve également le lien pour accéder à la page « Supprimer votre compte ».

Rendez-vous sur la page d’aide d’Instagram, et cliquez sur le lien « Supprimer votre compte ».

Une fois sur la page, un menu déroulant vous propose de choisir entre plusieurs raisons pour expliquer votre départ.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Supprimer ».

Comment faire pour télécharger ses données avant de supprimer son compte ?

Si vous voulez tout de même conserver les photos que vous avez publiées sur la plateforme, il est possible de sauvegarder et de télécharger toutes vos données simplement, avant de supprimer votre compte. Contrairement à la suppression de votre compte, vous pouvez faire cette manipulation directement depuis votre app.

Pour télécharger vos données depuis l’application Instagram :

Allez sur votre profil, cliquez sur les trois petits traits en haut à droit, puis sur « Paramètres ».

Une fois dans « paramètres », cliquez sur « Sécurité ».

Appuyez sur « Téléchargez vos données ».

Une page s’affichera alors, vous expliquant que vos données vont vous êtes envoyées par mail. L’adresse par défaut est celle avec laquelle vous avez créé votre compte Instagram, mais vous pouvez en indiquer une autre.

Vous pouvez télécharger vos données ici // Source : Capture d’écran Numerama

Pour télécharger vos données depuis une page web ou depuis votre ordinateur, il vous suffira de suivre les mêmes étapes.