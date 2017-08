Assassin's Creed Origins, prochain opus de la saga particulièrement attendu, ne sera pas porté sur Nintendo Switch.

Ubisoft clame son amour pour la Nintendo Switch depuis le début, et encore plus depuis que la hype s’est transformée en succès commercial.

Le mariage est déjà consommé grâce à des titres comme Just Dance 2017, Steep, Rayman Legends ou encore Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle.

En revanche, la lune de miel n’aura pas lieu en Égypte puisque le blockbuster Assassin’s Creed Origins ne viendra pas garnir le catalogue de la console hybride japonaise.

De la 4K sur Xbox One, rien sur Switch

Assassin’s Creed Origins a été officialisé il y a quelques semaines sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Certains espéraient peut-être que le titre finirait par sortir sur Nintendo Switch, même si des indiscrétions prétendaient le contraire. Au final, le futur épisode de la franchise star, qui se déroulera donc en Égypte, ne sera pas disponible sur la console. Une information confirmée par le directeur en personne dans les colonnes de GamingBolt : « Nous le lançons sur Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Pro et PC. Il n’est pas prévu de le sortir sur Switch. »

On pourra difficilement faire les étonnés : la Switch n’est pas assez puissante pour accueillir un jeu aussi ambitieux qu’Assassin’s Creed Origins. Si Ubisoft veut développer une version ou si Nintendo en rêve, alors il faudrait consentir à de coûteux sacrifices pour un résultat qui ne serait pas tout à fait le même qu’ailleurs.

On notera que la déclaration d’Ashraf Ismail sépare bien la Xbox One de la Xbox One X et la PS4 de la PS4 Pro, soulignant que chaque console aura ses spécificités techniques. Sur la machine surpuissante de Microsoft, on nous promet un rendu en vraie 4K grâce à un procédé de résolution dynamique. « Le monde que nous avons conçu est incroyable en 4K » note Julien Laferriere chez We Write Things. Rendez-vous en novembre.