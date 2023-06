[Deal du Jour] La deuxième vague des Offres Estivales du Nintendo eShop est arrivée ! Jusqu’au 25 juin prochain, vous pouvez profiter de nouvelles réductions sur des jeux Nintendo Switch. Voici une sélection de 4 jeux, pour vous tenir compagnie cet été.

C’est quoi, ces nouvelles offres estivales sur l’eShop de la Switch ?

Dans le cadre des Offres Estivales, plus de 1 500 jeux sont en promotion sur l’eShop de la Switch, jusqu’au dimanche 25 juin. Des cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur La Fnac, afin d’approvisionner votre compte Nintendo Switch.

Les 4 nouveaux jeux Switch à découvrir pendant cette deuxième vague d’Offres Estivales

1. Kirby et le Monde Oublié, à 39,99 € au lieu de 59,99 €

Kirby et le Monde Oublié est le premier jeu Kirby avec un gameplay en 3D. Comme avec les jeux Mario, l’histoire simpliste n’est pas l’argument principal du titre. Ici, comme à son habitude, Kirby devra utiliser ses capacités de mimétisme pour copier les attributs de ses ennemies. Le gameplay s’adapte alors en fonction de l’ennemi assimilé, ou des objets avalés. Inventif et drôle, le gameplay évolue sans cesse et rend l’aventure passionnante. La possibilité de parcourir le titre intégralement à deux est un vrai plus. Dommage que la joueuse ou le joueur qui vous accompagne incarne Bandana, et devra se passer de la compétence de mimétisme de Kirby. Idéal à faire avec des enfants, l’univers mignon et coloré de Kirby recèle tout de même quelques moments étranges à l’ambiance surréaliste, que les plus jeunes auront peut-être du mal à comprendre. Il reste néanmoins un excellent jeu à faire en famille.

Kirby et le Monde Oublié peut se jouer intégralement à deux // Source : Nintendo

2. Persona 5 Royal à 35,99 € au lieu de 59,99 €

Persona 5 Royal est un jeu développé par le studio japonais P Studio, et édité par Atlus et Deep Silver. Ce JRPG se passe dans le Tokyo contemporain et alterne entre le monde réel et le Métavers, un univers parallèle où la psychologie des personnages se matérialise. Vous incarnez un groupe d’adolescents qui se donne pour mission de pousser les criminels à prendre conscience de leurs actes, et à changer. Avec comme thématique l’émancipation, le jeu vous met dans la peau de lycéens coincés entre petits boulots et examens, et leur rôle de justiciers de l’ombre. La centaine d’heures que compte l’aventure principale propose un côté Visual Novel très prononcé, couplé à un JRPG très codifié. Les phases d’explorations et de combats sont incroyables et profitent d’une direction artistique d’une élégance rare. Le style visuel anime et son ambiance Jazzy donne au jeu une identité propre. Prenant, rythmé et bien écrit, Persona 5 Royal est ce qui se fait de mieux en matière de JRPG sur la console de Nintendo.

Persona 5 Royal est un jeu d’une classe folle // Source : Atlus

3. Street of Rage 4 à 12,99 € au lieu de 24,99 €

Street of Rage 4 est le dernier opus de la série mythique de beat’em up. Développé et édité par DotEmu, le titre conserve ce qui faisait le succès des premiers épisodes : de la bagarre urbaine débridée. Les personnages originaux de la série sont de retour, ainsi que quelques nouveaux combattants, plus accessibles. Sans renier la patte rétro années 90 de la série, les développeurs proposent de parcourir de magnifiques environnements dessinés à la main et de castagner des PNJ en 2D. Le jeu est grisant et l’impact des coups bien présent. C’est un vrai plaisir de déambuler dans les rues et d’affronter des hordes d’adversaires. Le gameplay est nerveux et la possibilité d’utiliser des armes blanches est toujours présente. Les plus nostalgiques seront en terrain connu et les nouvelles joueuses et nouveaux joueurs pourront se défouler, dans un titre aussi fun que beau. Notez que l’aventure peut se faire à deux.

L’aventure est jouable à deux // Source : Nintendo

4. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy à 9,89 € au lieu de 29,99 €

Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy réunit la trilogie originale des jeux de la série. Ce jeu d’enquête et de simulation d’avocat vous met dans la peau de Phoenix Wright, jeune avocat qui prépare ses procès en allant sur les lieux du crime, afin de mieux comprendre les dossiers. Chaque chapitre offre des histoires souvent improbables et des personnages décalés. Vous devrez lever le voile sur chaque crime et interroger les protagonistes de l’affaire, parcourir les lieux des crimes et réunir les preuves, pour confronter tout ce beau monde au tribunal. Les phases d’enquêtes sont relativement simples et amusantes, et préparent le terrain à des phases de procès beaucoup plus longues et heureusement très drôles. L’écriture est de qualité et le jeu, bien que constitué majoritairement de plans fixes, est passionnant. Un titre résolument original.

Les séances de procès sont souvent très drôles et bien écrites // Source : Nintendo

