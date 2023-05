[Deal du jour] Xenoblade Chronicles 3, sorti l’été dernier, est le quatrième opus de la série Xenoblade Chronicles. JRPG classique dans le fond et la forme, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs titres du genre. Actuellement en promotion, il mérite d’être découvert.

C’est quoi, cette promotion sur Xenoblade Chronicles 3 ?

Xenoblade Chronicles 3 est vendu sur l’eShop de la Switch au prix de 59,99 €. Il est proposé en ce moment sur Amazon au prix de 35,17 €.

C’est quoi, ce JRPG sur Switch ?

Xenoblade Chronicles 3 est un JRPG en monde ouvert, développé par Monolith Soft et édité par Nintendo pour la Switch. Il s’agit du quatrième titre de la série Xenoblade Chronicles, mais aussi le huitième titre de la série des Xeno, commencée en 1998 avec Xenogears, sorti sur PlayStation. Bien que le jeu fasse suite aux évènements de Xenoblade Chronicles 1 et 2, il peut se jouer indépendamment des autres épisodes.

L’histoire se situe après les deux premiers volets, et se déroule dans le monde d’Aionios, où deux nations, Keves qui a foi en la mécanique et Agnus, nation tournée autour de la magie, sont en guerre l’une contre l’autre. Le jeu suit deux protagonistes de chacune de ces nations : Noah, un soldat de Keves, et Mio, une soldate d’Agnus. Accompagnés de leurs compagnons, ils vont apprendre à voir leur croyance autrement, et devoir faire face à leur propre camp. Avec un conflit mondial en toile de fond, l’histoire parvient à accrocher le joueur en prenant le temps de présenter l’univers et les protagonistes. Ces derniers sont d’ailleurs attachants et loin des stéréotypes du genre. Le tout est parfaitement mis en scène, et si vous n’êtes pas allergique aux longues expositions et intrigues aux multiples rebondissements, Xenoblade Chronicles 3 saura vous captiver.

La D.A de Xenoblade Chronicles 3 est réussie // Source : Nintendo

Est-ce que ce jeu vaut le coup à 35 € ?

35 € pour un jeu aussi long et prenant que ce Xenoblade vaut clairement le coup, surtout si vous êtes réceptif au genre. Les joueuses et les joueurs habitués aux JRPG seront à la maison, les autres découvriront tout un pan important du jeu vidéo japonais, dans un titre réussi. Ce n’est pas pour rien qu’il est présent dans notre guide des meilleurs jeux Switch en 2023. Le gameplay et les combats sont dynamisés par un système de jeu malin et très fun à jouer. Entre le tour par tour et l’action RGP, vous devrez attendre que votre barre d’action se remplisse pour attaquer, mais vous êtes libre de vos mouvements pendant l’attente. Vous pourrez vous positionner et choisir une tactique d’attaque, réfléchir à des enchainements, ou contre-attaquer. Le gameplay est nerveux et vous oblige à rester attentif. Dommage que l’interface soit si chargée, et la lisibilité parfois compliquée.

Quand vous ne vous battez pas, l’exploration d’immenses paysages, riche en faune et en flore, vous occupera de nombreuses heures. Graphiquement, le jeu est impressionnant pour une Switch. Les décors traversés sont magnifiques, et les environnements et le bestiaire, en plus d’être bien modélisés, possèdent une direction artistique renversante. La sensation de parcourir un autre monde est exaltante, et l’envie de fouiller les moindres recoins de chaque lieu est bien présente. Rajoutez à cela une bande-son envoutante, et vous obtenez un jeu dépaysant qui ne vous donnera pas envie de lâcher votre manette. Comptez d’ailleurs entre 80 h et 100 h de jeu pour voir le bout de l’histoire principale.

