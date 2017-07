Déjà disponible sur une multitude de plateformes, Rayman Legends sortira à la rentrée prochaine sur Nintendo Switch.

Avant d’officialiser l’exclusivité Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, Ubisoft avait joué la carte de la prudence vis-à-vis de ses plans concernant la Nintendo Switch.

En janvier dernier, la firme française avait donc commencé par annoncer trois portages : Just Dance 2017, Steep et Rayman Legends dans une version dite Definitive.

C’est ce dernier titre qui nous intéresse plus particulièrement puisque l’eShop nous permet de découvrir sa date de sortie : le 12 septembre. Et aussi l’existence d’une démo jouable, d’ores et déjà disponible pour se forger une idée.

Fonctionnalité adaptées aux Joy-Con

Alors, bien sûr, Rayman Legends est loin d’être une nouveauté. Le jeu de plateforme aussi coloré que déjanté, suite de Rayman Origins, est sorti en 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC et PSVita, et s’était offert un premier portage sur PlayStation 4 et Xbox One en 2014, soit quelques mois plus tard.

En se lançant sur Switch, le titre de Michel Ancel boucle donc la boucle et offre à ceux qui l’auraient manqué l’opportunité d’y goûter (même s’ils sont sans doute peu nombreux).

On notera que le suffixe Definitive Edition suggère quelques ajouts justifiant sa ressortie. On parle ici d’un solo pour le mode Kung Foot ainsi que des tournois permettant à 8 équipes de s’affronter. Deux Switch peuvent même être connectées en local pour quelques sessions en coopération.

Rayman Legends s’appuiera aussi sur les spécificités de la console hybride pour son gameplay : du multi jusqu’à quatre avec les Joy-Con, des fonctions tactiles pour plus d’intuitivité et de la gyroscopie autorisée dans une poignée de séquences. Comme sur PSVita et Wii U avant elle.