Des internautes ont partagé sur Twitter leur mécontentement vis-à-vis d’un visuel du jeu Pikmin 4. En cause, des images qui seraient moins apocalyptiques par rapport aux opus précédents.

Trois ans après Pikmin 3 Deluxe, la série de jeux vidéos Pikmin revient en 2023 avec Pikmin 4. Si l’intrigue reste la même — une aventure dans laquelle le joueur explore une planète et dirige les Pikmins, créatures mi-végétales mi-animales — certains internautes ont soulevé un point important pour eux : ce Pikmin 4 semble bien moins apocalyptique que les précédents.

Sur Twitter, un utilisateur du nom de George a partagé un visuel officiel du jeu, en s’interrogeant sur l’univers de Pikmin 4. S’il pensait que « Pikmin avait lieu après une guerre nucléaire », d’autres internautes se sont demandés pourquoi un jeu comme Splatoon pouvait avoir un environnement post-apocalyptique mais pas Pikmin. Selon Sproutposting, un autre utilisateur de Twitter, « ce qui a rendu les mondes des jeux 1, 2 et 3 intéressants, c’est que le jeu se déroule sur Terre, et pourtant il ressemble à une planète extraterrestre à cause de la faune et des formations terrestres inhabituelles ».

i thought that pikmin was set after nuclear war how did this survive lmao pic.twitter.com/yRdLff5eUQ — George (@Wogpoles) May 8, 2023

Des théories jamais confirmées

Mais, dans les faits, aucun des jeux Pikmin n’a jamais confirmé directement que l’intrigue se passe sur une Terre dévastée par une guerre nucléaire. À partir de Pikmin 3, la planète s’appelle PNF-404. C’est dans le magazine Nintendo Power Issue, ancien magazine officiel nord-américain d’information sur Nintendo, qu’il est indiqué que la planète PNF-404 est la Terre.

Une information qui confirme les théories des fans, arrivés à cette conclusion grâce à plusieurs indices. Les nombreux objets abandonnés qui peuvent être collectés dans le jeu, du pot de fleur à la capsule de soda en passant par des bijoux, sont, selon plusieurs joueurs, des traces laissées par l’espèce humaine.

Dans Pikmin 4, l’environnement est très proche du nôtre, sans humain // Source : Nintendo

Cependant, celle-ci semble avoir totalement disparu dans le jeu. Une disparition qui peut s’expliquer par certains éléments issus du premier Pikmin. Dans celui-ci, le joueur, qui incarne le capitaine Olimar, peut tomber sur un compteur Geiger, qui permet de déterminer l’intensité d’une source radioactive. Le crépitement continu de ce compteur va dans ce sens, en indiquant au joueur qu’il est dans un secteur hautement radioactif partout où il va.

Cet environnement ajouté à la présence d’objets représentant la civilisation humaine a ainsi fait émettre l’hypothèse d’une guerre nucléaire qui aurait rasé toute population humaine. Une théorie renforcée par la simple présence des Pikmin, qui sont des hybrides bien particulier. Même les adversaires que doit affronter le joueur au cours de son aventure sont étranges : beaucoup d’entre eux sont des hybrides d’animaux existants, en particulier d’insectes.

La géographie de la planète est aussi un argument de poids pour les fans. Dans Pikmin 1 et Pikmin 2, la vue de l’espace de PNF-404 ressemble trait pour trait à celle de la Terre.

Des similarités évidentes // Source : Pikmin Wiki

Dans Pikmin 3, la disposition des continents est différente. Mais elle ressemble toujours à celle de la Terre, du moins dans 250 millions d’années. La géographie de Pikmin 3 rappelle en effet la Pangée prochaine, un supercontinent qui pourrait apparaitre dans 250 millions d’années. Une similarité qui laisse croire que les jeux Pikmin se déroule dans un futur lointain. D’autant plus qu’il y a moins d’objets humains dans Pikmin 3 par rapport aux opus précédents, ce qui peut s’apparenter au fait que la civilisation humaine laisse de moins en moins de traces à chaque jeu.

Pikmin 4, un jeu pour confirmer ou annuler les théories ?

Pour d’autres internautes, l’environnement plus « apaisé » de Pikmin 4 peut être interprété d’une manière différente. Toujours sur Twitter, ShiroIsAnArtist a soulevé un point intéressant. Chaque jeu Pikmin semble être de moins en moins apocalyptique. Comme si l’on remontait dans le temps.

Un constat partagé par d’autres internautes, comme D’Or je, pour qui « Pikmin est plus intéressant quand on le regarde dans la perspective qu’à chaque fois qu’Olimar revient sur la planète, elle semble se rajeunir au lieu de vieillir ». Des analyses différentes de part et d’autre, qui pourront être confirmées ou démenties dans Pikmin 4, qui sort le 21 juillet 2023 sur la Nintendo Switch.

